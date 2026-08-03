Dekret o odwołaniu ambasador został opublikowany w poniedziałek. Stefaniszyna kierowała ukraińską placówką w Waszyngtonie przez niespełna rok. O jej możliwym odejściu media informowały już od kilku tygodni.

„To była moja decyzja”

W opublikowanym na Facebooku wpisie Stefaniszyna podkreśliła, że zakończenie misji dyplomatycznej było podyktowane względami osobistymi.

Czytaj więcej

Rustem Umerow
Polityka
Główny negocjator Ukrainy nowym szefem wywiadu zagranicznego. Umerow na czele SZRU

Jak zaznaczyła, w czasie swojej kadencji udało się utrzymać wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy mimo zmieniającej się sytuacji politycznej w Waszyngtonie.

„Zwiększyliśmy dostawy amerykańskiej broni i utrzymaliśmy wsparcie dokładnie wtedy, gdy klimat polityczny w Waszyngtonie zmieniał się na naszą niekorzyść” – napisała.

Ambasador zapowiedziała również, że w najbliższym czasie odniesie się do innych pytań dotyczących swojej sytuacji, które pojawiały się w mediach.

Część szerszej przebudowy władz

Dymisja Stefaniszyny jest kolejnym elementem zmian personalnych prowadzonych przez Wołodymyra Zełenskiego od lipca. W ostatnich tygodniach prezydent Ukrainy dokonał zmian m.in. na stanowiskach premiera, ministra obrony oraz szefa wywiadu zagranicznego. Zapowiadana jest także szersza reorganizacja ukraińskiej dyplomacji.

Czytaj więcej

Jewhenij Chmara
Konflikty zbrojne
Minister obrony Ukrainy: Chcę zakończyć wojnę, nim moi synowie osiągną wiek poborowy

Według ukraińskiego nadawcy publicznego Suspilne jeszcze w ubiegłym tygodniu Stefaniszyna zapewniała, że prezydent nie domagał się jej rezygnacji. Z kolei wcześniejsze doniesienia ukraińskich mediów wskazywały, że sama poinformowała Zełenskiego o zamiarze zakończenia misji dyplomatycznej

W tle postępowania dotyczące oświadczeń majątkowych

Ukraińskie media zwracają uwagę, że odejście ambasador następuje w czasie, gdy wobec Stefaniszyny od dłuższego czasu prowadzone są postępowania dotyczące domniemanych nieprawidłowości związanych z jej oświadczeniami majątkowymi i transakcjami dotyczącymi nieruchomości. Sama zainteresowana nie łączy jednak swojej rezygnacji z tymi sprawami, podkreślając, że decyzję podjęła z powodów osobistych.