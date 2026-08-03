Ołha Stefaniszyna
Dekret o odwołaniu ambasador został opublikowany w poniedziałek. Stefaniszyna kierowała ukraińską placówką w Waszyngtonie przez niespełna rok. O jej możliwym odejściu media informowały już od kilku tygodni.
W opublikowanym na Facebooku wpisie Stefaniszyna podkreśliła, że zakończenie misji dyplomatycznej było podyktowane względami osobistymi.
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Jak zaznaczyła, w czasie swojej kadencji udało się utrzymać wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy mimo zmieniającej się sytuacji politycznej w Waszyngtonie.
„Zwiększyliśmy dostawy amerykańskiej broni i utrzymaliśmy wsparcie dokładnie wtedy, gdy klimat polityczny w Waszyngtonie zmieniał się na naszą niekorzyść” – napisała.
Ambasador zapowiedziała również, że w najbliższym czasie odniesie się do innych pytań dotyczących swojej sytuacji, które pojawiały się w mediach.
Dymisja Stefaniszyny jest kolejnym elementem zmian personalnych prowadzonych przez Wołodymyra Zełenskiego od lipca. W ostatnich tygodniach prezydent Ukrainy dokonał zmian m.in. na stanowiskach premiera, ministra obrony oraz szefa wywiadu zagranicznego. Zapowiadana jest także szersza reorganizacja ukraińskiej dyplomacji.
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Według ukraińskiego nadawcy publicznego Suspilne jeszcze w ubiegłym tygodniu Stefaniszyna zapewniała, że prezydent nie domagał się jej rezygnacji. Z kolei wcześniejsze doniesienia ukraińskich mediów wskazywały, że sama poinformowała Zełenskiego o zamiarze zakończenia misji dyplomatycznej
Ukraińskie media zwracają uwagę, że odejście ambasador następuje w czasie, gdy wobec Stefaniszyny od dłuższego czasu prowadzone są postępowania dotyczące domniemanych nieprawidłowości związanych z jej oświadczeniami majątkowymi i transakcjami dotyczącymi nieruchomości. Sama zainteresowana nie łączy jednak swojej rezygnacji z tymi sprawami, podkreślając, że decyzję podjęła z powodów osobistych.
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