Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powołanych przez Sejm w marcu 2026 roku. Chodzi o czwórkę z szóstki sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania – złożyli oni jednak ślubowanie na uroczystości zorganizowanej w Sejmie, czym zdaniem ich oraz części prawników spełnili wymogi objęcia funkcji w budynku Trybunału Konstytucyjnego. Odmiennego zdania są m.in. prezydent i prezes TK, który nie udostępnił czwórce nowych sędziów gabinetów i spraw do rozpatrzenia.

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego bez gabinetów i spraw. Prokuratura wszczyna śledztwo

Jak poinformowała prokuratura, 21 kwietnia wszczęte zostało śledztwo, którego przedmiotem są dwa zachowania. Pierwsze polegać ma na „ułatwieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Ułatwienie to oparte ma być o budowanie przekonania, jakoby nieodebranie ślubowania przez prezydenta było zasadne i zgodne z prawem. Prokuratura stwierdziła, że w ten sposób miało dojść do działania na szkodę zarówno interesu prywatnego sędziów TK, jak i interesu publicznego, co śledczy zakwalifikowali jako czyn z art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 231 par. 1 kk (tj. pomocnictwo do przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego).

Drugi badany przez Prokuraturę Krajową czyn to niedopełnienie ustawowych obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych „zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym”, czym mieli oni działać na szkodę interesu prywatnego sędziów TK oraz interesu publicznego. Prokuratura wskazała także na złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracowniczych, mające polegać na niezapewnieniu czwórce sędziów Trybunału warunków pracy i wynagrodzenia, a także nieprzydzieleniu im spraw i niedopełnieniu formalności w związku z ich zatrudnieniem w TK. Prokuratura zakwalifikowała drugi z badanych czynów z art. 231 par. 1 kk w zw. z 218 par. 1a kk w zw. z art. 11 par. 2 kk (tj. zbieg nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika).

Jako podstawę wszczęcia śledztwa Prokuratura Krajowa wskazała dowody, uzyskane w ramach postępowania sprawdzającego, a także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożone przez dwójkę sędziów TK, od których Karol Nawrocki odebrał ślubowanie: Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

„W ocenie prokuratora uzyskane na tym etapie informacje wskazują na wystąpienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, co – zgodnie z art. 303 k.p.k. – uzasadnia wszczęcie postępowania. Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy wymaga przeprowadzenia czynności dowodowych możliwych do wykonania wyłącznie w toku postępowania” – przekazała w komunikacie rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.