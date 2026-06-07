Kwestia ta wynikła w sprawie o rozliczenie spółdzielczego lokatorskiego mieszkania, które małżonkowie B. nabyli w 1994 r. W 2006 r. zmarła żona i spadek po niej nabyli mąż i trzy córki. W 2009 r. zmarł też mąż i spadek po nim przypadł córkom w częściach równych. Dwie córki, jeszcze przed śmiercią matki, opuściły mieszkanie, w którym została trzecia córka M. z mężem oraz małoletnim synem i mieszkają tam nadal. Wystąpiła ona do spółdzielni o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, deklarując uzupełnienie brakującej części (3/4) wkładu mieszkaniowego. Z kolei dwie córki, które już tam nie mieszkały, zażądały od spółdzielni wypłaty im odpowiedniej części wartości rynkowej tego lokalu (po 61 tys. zł) z powodu wygaśnięcia do niego prawa.

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Aby była możliwa wypłata, mieszkanie musi być puste

Spółdzielnia poinformowała je, że uwzględnienie ich roszczeń, których podstawą jest przepis art. 11 ust. 2(1) zd. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, nie jest możliwe z uwagi na brak opróżnienia lokalu. Dodajmy, że spółdzielnia wystąpiła z pozwem o orzeczenie eksmisji M. wraz z jej rodziną, ale ta sprawa nie została jeszcze zakończona.

Sąd Rejonowy uwzględnił żądanie dwóch córek i nie uwzględnił zarzutu spółdzielni o przedawnieniu roszczenia powódek ze względu na zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.).

Sąd Okręgowy we Włocławku, rozpoznając apelację spółdzielni, podzielił ten stan faktyczny, ale podkreślił, że spór ma charakter wyłącznie prawny i powziął poważne wątpliwości związane z wykładnią przepisu art. 11 ust. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: Czy warunek opróżnienia lokalu odnosi się jedynie do osoby uprawnionej, która dochodzi zapłaty przypadającej jej części należności w związku z wygaśnięciem prawa do lokalu wskutek śmierci członka spółdzielni, czy do wszystkich osób należących do tego kręgu? Sygnalizowany problem nie był przedmiotem bezpośrednich wypowiedzi orzecznictwa.

W uzasadnieniu pytania sędzia Mariusz Nązdrowicz wskazał, że za przyjęciem stanowiska, iż konieczne jest opróżnienie lokalu przez wszystkie osoby uprawnione, przemawia wykładnia językowa art. 11 ust. 2 u.s.m., gdyż lokal ma być wydany spółdzielni w stanie niezajętym, aby powiązać kwoty wypłacane osobie uprawnionej z przychodem uzyskanym przez spółdzielnię ze sprzedaży lokalu po przeprowadzeniu przetargu.

Może być trudno opróżnić mieszkanie

SO zwrócił uwagę, że opowiedzenie się za tym stanowiskiem może prowadzić do nieakceptowalnych konsekwencji, jak w przedmiotowej sprawie. Jeśli bowiem jedna z osób uprawnionych zajmuje lokal po wygaśnięciu do niego prawa, to inne osoby nie mają jakichkolwiek instrumentów prawnych, by doprowadzić do opróżnienia mieszkania.

– Z tych przyczyn wydaje się możliwe skorzystanie z wykładni systemowej i funkcjonalnej oraz przyjęcie, że warunkiem wypłaty osobie uprawnionej, w związku z wygaśnięciem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wskutek śmierci członka spółdzielni mieszkaniowej, przysługującej jej części wartości rynkowej lokalu jest opróżnienie tego lokalu przez tę osobę – wskazał w konkluzji uzasadnienia pytania sędzia Nązdrowicz.

Sygnatura akt: III CZP 22/26