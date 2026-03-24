Kwestia ta wynikła w sprawie, w której sądy cywilne, w tym Sąd Okręgowy w Tarnowie, podzieliły majątek wspólny byłych małżonków w stosunku 9 do 1 na korzyść kobiety. W tej samej proporcji podzielony został dom, który nieformalnie otrzymała żona od rodziców. Dopiero po latach wspólnego tam mieszkania małżonkowie zasiedzieli go, stając się jego właścicielami.

Podział majątku po rozwodzie odpowiednio do stopnia przyczynienia się do jego powstania

Gdy przyszło do rozwodu, kobieta zażądała dla niej większego udziału w ich dorobku. Zgodnie z art. 43 par. 2 kodeksu rodzinnego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby sąd przy podziale majątku wspólnego ustalił ich udziały z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Żona pracowała i remontowała, a mąż pił i nie dokładał się do utrzymania

Sąd Okręgowy wskazał, że przeważającą część majątku wspólnego stanowił dom z działką, który kobieta otrzymała w faktyczne posiadanie od swoich rodziców. Była żona na dłuższe okresy wyjeżdżała do USA, by pracując tam, zaspokajać potrzeby rodziny i za zarobione tam pieniądze remontować dom.

Mężczyzna natomiast przez szereg lat małżeństwa nadużywał alkoholu, doraźnie tylko dokładał się do kosztów utrzymania rodziny, a dochody ze swej pracy przeznaczał głównie na własne potrzeby. Dopuszczał się też przemocy w stosunku do żony i dzieci, za co był zresztą skazany i odbywał karę więzienia.