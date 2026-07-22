Prezydent RP Karol Nawrocki
„W najbliższy wtorek 28 lipca Prezydent Karol Nawrocki działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry i tego samego dnia wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego” – napisał Zbigniew Bogucki na X.
Dodał, że w przyszłym tygodniu prezydent planuje także powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych
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Rozumiem, że pan prezydent ma różne aktywności na arenie międzynarodowej i krajowej, ale ja również, jako sędzia TK, mam swoje obowiązki wobec pańs...
Przypomnijmy, że prof. Sławomir Patyra został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego 11 czerwca 2026 i od tego dnia oczekuje na zaprzysiężenie przez prezydenta. Dwukrotnie pisał w tej sprawie do głowy państwa. Ostatni list wczoraj osobiście złożył w Kancelarii Prezydenta na Wiejskiej.
- Rozumiem, że pan prezydent ma różne aktywności na arenie międzynarodowej i krajowej, ale ja również, jako sędzia TK, mam swoje obowiązki wobec państwa i wobec obywateli i chciałbym je móc zacząć wykonywać – wskazał prof. Patyra.
W liście napisał do prezydenta Karola Nawrockiego nowy sędzia TK napisał: „Z uwagi na to, że od daty mojego wyboru na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego upłynęło trzydzieści dziewięć dni, natomiast od rozpoczęcia mojej kadencji, zatem daty, w której mógłbym nawiązać stosunek służbowy, upłynęły ponad trzy tygodnie, zwracam się ponownie do Pana Prezydenta o wskazanie terminu, w którym – w obecności Pana Prezydenta – będę mógł złożyć ślubowanie stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (DzU z 2018 r., poz, 1422). Pragnę podkreślić, że ceremonia złożenia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowi warunek konieczny dla nawiązania przezeń stosunku służbowego, o czym jednoznacznie przesądza brzmienie art. 5 przywołanej ustawy”.
Przypomnijmy, że oprócz prof. Patyry, na ślubowanie w obecności prezydenta czeka jeszcze czworo sędziów wybranych do TK 13 marca 2026 r. To Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Prezydent przyjął już ślubowanie od dwojga kolejnych wybranych tego samego dnia i w tej procedurze Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej.
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Udział prezydenta w ceremonii odebrania ślubowania, która warunkuje rozpoczęcie urzędowania wybranego przez Sejm sędziego TK, nie może zostać przek...
Jak informował ostatnio „Fakt” w środowisku prawniczym pojawiły się opinie, że w Trybunale Konstytucyjnym może wkrótce powstać nowa większość, która odsunie prezesa Bogdana Święczkowskiego od władzy. Zdaniem prof. Marka Safjana, byłego prezesa TK, mogłoby ono odbyć się poza siedzibą TK.
- Wydaje się, że taki wariant można rozważać. Siedziba jest kwestią wtórną - nie decyduje o ukonstytuowaniu się Trybunału, o jego czynnościach, ani o składzie. To wyłącznie kwestia techniczna. Posiedzenie Trybunału może mieć charakter wyjazdowy. Spotkania mogą odbywać się w różnych okolicznościach. Z tego powodu nie powinno to stanowić przeszkody - twierdzi prof. Safjan.
Jego zdaniem na przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją w TK trzeba spojrzeć pryzmat obecnego składu Trybunału. - Precyzyjnie ujmując problem, w Trybunale zasiada obecnie dwóch tak zwanych sędziów-dublerów. W takiej sytuacji ich udział nie powinien być brany pod uwagę. Można więc de facto powiedzieć, że nowo wybrani sędziowie już mają większość - powiedział były prezes TK.
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