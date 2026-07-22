„W najbliższy wtorek 28 lipca Prezydent Karol Nawrocki działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry i tego samego dnia wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego” – napisał Zbigniew Bogucki na X.

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Dodał, że w przyszłym tygodniu prezydent planuje także powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych

Dwa listy do prezydenta. Karol Nawrocki zareagował po drugim

Przypomnijmy, że prof. Sławomir Patyra został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego 11 czerwca 2026 i od tego dnia oczekuje na zaprzysiężenie przez prezydenta. Dwukrotnie pisał w tej sprawie do głowy państwa. Ostatni list wczoraj osobiście złożył w Kancelarii Prezydenta na Wiejskiej.

- Rozumiem, że pan prezydent ma różne aktywności na arenie międzynarodowej i krajowej, ale ja również, jako sędzia TK, mam swoje obowiązki wobec państwa i wobec obywateli i chciałbym je móc zacząć wykonywać – wskazał prof. Patyra.

W liście napisał do prezydenta Karola Nawrockiego nowy sędzia TK napisał: „Z uwagi na to, że od daty mojego wyboru na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego upłynęło trzydzieści dziewięć dni, natomiast od rozpoczęcia mojej kadencji, zatem daty, w której mógłbym nawiązać stosunek służbowy, upłynęły ponad trzy tygodnie, zwracam się ponownie do Pana Prezydenta o wskazanie terminu, w którym – w obecności Pana Prezydenta – będę mógł złożyć ślubowanie stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (DzU z 2018 r., poz, 1422). Pragnę podkreślić, że ceremonia złożenia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowi warunek konieczny dla nawiązania przezeń stosunku służbowego, o czym jednoznacznie przesądza brzmienie art. 5 przywołanej ustawy”.

Przypomnijmy, że oprócz prof. Patyry, na ślubowanie w obecności prezydenta czeka jeszcze czworo sędziów wybranych do TK 13 marca 2026 r. To Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Prezydent przyjął już ślubowanie od dwojga kolejnych wybranych tego samego dnia i w tej procedurze Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej.

Prof. Safjan: Nowo wybrani sędziowie już mają większość

Jak informował ostatnio „Fakt” w środowisku prawniczym pojawiły się opinie, że w Trybunale Konstytucyjnym może wkrótce powstać nowa większość, która odsunie prezesa Bogdana Święczkowskiego od władzy. Zdaniem prof. Marka Safjana, byłego prezesa TK, mogłoby ono odbyć się poza siedzibą TK.

- Wydaje się, że taki wariant można rozważać. Siedziba jest kwestią wtórną - nie decyduje o ukonstytuowaniu się Trybunału, o jego czynnościach, ani o składzie. To wyłącznie kwestia techniczna. Posiedzenie Trybunału może mieć charakter wyjazdowy. Spotkania mogą odbywać się w różnych okolicznościach. Z tego powodu nie powinno to stanowić przeszkody - twierdzi prof. Safjan.

Jego zdaniem na przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją w TK trzeba spojrzeć pryzmat obecnego składu Trybunału. - Precyzyjnie ujmując problem, w Trybunale zasiada obecnie dwóch tak zwanych sędziów-dublerów. W takiej sytuacji ich udział nie powinien być brany pod uwagę. Można więc de facto powiedzieć, że nowo wybrani sędziowie już mają większość - powiedział były prezes TK.