„Jutro o g. 12:00 w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie p. premiera Jarosława Kaczyńskiego – prezesa PiS z p. wiceprezesem Mateuszem Morawieckim”– napisał w środę wieczorem Bochenek na X. Spotkanie to potwierdził w rozmowie z PAP również europoseł PiS, członek założonego przez Morawieckiego stowarzyszenia „Rozwój Plus”, Piotr Müller.

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Ultimatum Kaczyńskiego w PiS. Stowarzyszenie albo partia

Kierownictwo PiS w ubiegłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii – pod groźbą wykluczenia – do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji wyznaczono do czwartku, 23 lipca, do końca dnia.

Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiS podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce „wygranej ambitnej Polski”.

Natomiast członkowie stowarzyszenia Morawieckiego w ubiegły piątek, w liście skierowanym do prezesa PiS – podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów, w tym m.in. Müller, rzecznik rządu w czasie, gdy Morawiecki był premierem.

Bochenek mówi o „rozłamie”, Morawiecki odpowiada

Tego samego dnia, jak informował rzecznik PiS, doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Bochenek przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna.

Bochenek poinformował także we wtorek na platformie X, że w przyszłym tygodniu spotka się komitet polityczny partii, by podjąć decyzje w sprawie zatwierdzenia deklaracji parlamentarzystów co do ich członkostwa w ugrupowaniu. „Czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia”– napisał.

Z kolei w środę około południa rzecznik PiS ocenił, że stowarzyszenie „Rozwój Plus” prowadzi „działalność rozłamową”. We wpisie na X Bochenek zaznaczył, że ci, którzy chcą pozostać w PiS, do czwartku mają czas na złożenie oświadczeń.

Po południu w środę Morawiecki napisał na X m.in., że „rządy Zjednoczonej Prawicy i współpraca wielu środowisk w ramach PiS zmieniły Polskę” i wezwał, by iść drogą, która dała PiS zwycięstwo. „Idźmy drogą zgody, ambicji, solidarności i rozwoju”– dodał. W dołączonym nagraniu Morawiecki powiedział m.in., że nie pozwoli, aby „osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji”.