O śmierci profesora Stanisława Gomułki poinformował Business Centre Club (BCC) w komunikacie zamieszczonym w środę, 22 lipca, na stronie internetowej klubu przedsiębiorców. Znany ekonomista dożył 85 lat. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 1 sierpnia w Wodzisławiu.

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Stanisław Gomułka pełnił funkcję głównego ekonomisty BCC oraz ministra finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC od 2008 roku. Został autorem wielu cenionych analiz gospodarczych, specjalizował się w zakresie teorii wzrostu gospodarczego i makroekonomii, był także współtwórcą programu reform w przełomowym okresie polskiej transformacji.

„Profesor Stanisław Gomułka przez ponad 35 lat, w latach 1970–2005 związany był z renomowaną Katedrą Ekonomii w London School of Economics. Jako naukowiec i badacz wykładał na czołowych światowych uczelniach, w tym na uniwersytetach Harvarda, Stanforda, Columbii oraz University of Pennsylvania” – pisze BCC. W pracy badawczej skupiał się na zagadnieniach wzrostu gospodarczego, makroekonomii i porównawczych systemach ekonomicznych. W latach 80. doradzał między innymi Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu oraz Komisji Europejskiej.

W latach 1989–1995 i 1998–2002 pełnił funkcję doradcy Ministra Finansów, a w latach 1995–1998 doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. W kolejnych latach pracował między innymi jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, główny ekonomista Business Centre Club, członek Narodowej Rady Rozwoju oraz przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Profesor Stanisław Gomułka wielokrotnie publikował swoje analizy gospodarcze na łamach „Rzeczpospolitej”.