Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjne liczy 155 członków. Jego prezesem jest Piotr Tuleja, oprócz niego w zarządzie zasiadają Marek Zubik, Sławomir Patyra, Lech Jamróz i Aldona Domańska. Statutowym celem stowarzyszenia jest popieranie rozwoju nauki prawa konstytucyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz przyczynianie się do rozwoju demokratycznych instytucji konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama Reklama

PTPK: Prezydent nie może kreować składu personalnego TK

„Wybór sędziów TK należy postrzegać jako procedurę mającą zapewnić Trybunałowi Konstytucyjnemu możliwość wykonywania konstytucyjnie określonych funkcji. Nie można w taki sposób interpretować unormowań konstytucyjnych bądź ustawowych, odnoszących się do procedury zmierzającej do obsadzenia składu TK, który prowadziłby do zaprzeczenia niezależności tego organu bądź też uniemożliwiał właściwe funkcjonowanie Trybunału” - czytamy w stanowisku zarządu PTPK.

Towarzystwo podkreśla też, że uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego TK jest definitywna i nie podlega wzruszeniu. W związku z tym osoba wybrana przez Sejm z chwilą wyboru staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu art. 194 ust. 1 Konstytucji, a kompetencja Prezydenta RP do odebrania ślubowania od wybranych sędziów jest jego obowiązkiem, który powinien być zrealizowany niezwłocznie.

„Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego przez Sejm sędziego Trybunału nie polega na współudziale Prezydenta w kreowaniu składu personalnego TK. Prezydent nie ma kompetencji do dokonywania samodzielnej oceny ani podstaw prawnych dokonanego wyboru, ani prawidłowości procedury, która została w danym wypadku zastosowana przez Sejm” - stwierdzają konstytucjonaliści z PTPK.

Podkreślają oni także, że prezydent nie może swobodnie decydować, czy odbierze ślubowanie od osoby wybranej przez Sejm na stanowisko sędziego TK. „Przyjęcie odmiennego poglądu, przyznającego Prezydentowi swobodę w zakresie decydowania o ewentualnym przyjęciu bądź nieprzyjęciu ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm oznaczałoby wykreowanie normy ustawowej, która czyniłaby z Prezydenta dodatkowy, oprócz Sejmu, organ mający prawo decydowania o składzie Trybunału Konstytucyjnego. Każdy inny sposób rozumienia przepisu ustawy niż nakazujący Prezydentowi niezwłoczne odebranie ślubowania, jest konstytucyjnie niedopuszczalny” - stwierdza Zarząd PTPK.

Konstytucjonaliści: Prezydent wkroczył w sferę konstytucyjnej kompetencji Sejmu

PTPK zaznacza, że konstytucja ani ustawa nie przyznają Prezydentowi kompetencji pozwalającej na swobodne wyznaczanie początku kadencji sędziego TK. W stanowisku przywołano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. (K 34/15) oraz wyrok z 9 grudnia 2015 r. (K 35/15). W ocenie PTPK Trybunał dokonał jednoznacznej wykładni przepisów regulujących wybór sędziów TK. Stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy, który przewidywał możliwość złożenia ślubowania przez sędziów w terminie 30 dni od ich wyboru. Przepis ten naruszał nakaz niezwłocznego odebrania ślubowania przez Prezydenta.

„Jeżeli sędzia jest wybierany przez Sejm po zwolnieniu się danego miejsca sędziowskiego, jego kadencja rozpoczyna się wraz z wyborem. Nieprzyjęcie niezwłocznie przez Prezydenta ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego TK nie tylko stanowi naruszenie obowiązku określonego w ustawie ale również oznacza wkroczenie przez organ władzy wykonawczej w sferę konstytucyjnej kompetencji Sejmu, jako organu władzy ustawodawczej, będącego organem przedstawicielskim Narodu oraz w niezależność i odrębność organów władzy sądowniczej, co jest działaniem niezgodnym z art. 10 Konstytucji” - napisali konstytucjonaliści.

Jak podkreślają, okres jaki minął od wyboru przez Sejm nowych sędziów Trybunału w przypadku czwórki z nich przekroczył rozsądne granice niezwłocznego działania w celu odebrania ślubowania od tych osób. „Jednocześnie Prezydent nie przedstawił żadnych nadzwyczajnych, obiektywnych i niebudzących wątpliwości sytuacji, które by pozwalały na przedłużanie tego stanu. W tej sytuacji Prezydent nie dokonując niezwłocznego zaprzysiężenia Sędziów nie wykonał ciążącego na nim obowiązku” - uznało PTPK.