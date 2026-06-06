Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk wystąpił w tej sprawie do dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. Piotra Girdwoynia. W piśmie wskazał, że zgłaszane przez aplikantów problemy polegają na: rzekomej nierzetelności egzaminatorów, którzy mieli odmawiać przyznawania punktów za poprawne odpowiedzi; rzekomym braku profesjonalizmu i kultury osobistej, przejawiającym się w niestosownych komentarzach (np. na temat wyglądu aplikantów czy aplikantek karmiących dziecko piersią); przeciążeniu egzaminatorów, przejawiającym się w tym, że osoby egzaminowane w późniejszych godzinach są oceniane surowiej niż osoby oceniane wcześniej.

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Przepisy milczą o weryfikacji skarg na nierzetelną ocenę wystawioną przez egzaminatora

RPO przypomniał, że przepisy prawa regulują jedynie ogólnie sposób przeprowadzenia egzaminu ustnego oraz przygotowania pytań egzaminacyjnych. Zespół egzaminacyjny powołany przez ministra sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury opracowuje „kazusy na część ustną egzaminu sędziowskiego”.

Z przepisów ustawowych wynika, że sam egzamin ustny przeprowadza odrębna komisja egzaminacyjna, również powoływana przez ministra na wniosek Dyrektora KSSiP. Natomiast z przepisów wykonawczych wynika, że część ustną egzaminu przeprowadzają poszczególni członkowie komisji, będący specjalistami z danej dziedziny prawa lub nauki pokrewnej, „w obecności pozostałych członków komisji”, członkowie komisji mogą zadawać pytania uzupełniające, związane z treścią kazusu. Każdy zdający losuje po 1 zestawie z każdej z 7 dziedzin prawa. Oceny rozwiązania kazusu dokonuje się w skali od 0 do 10 punktów, za co odpowiada jeden członek komisji będący specjalistą z danej dziedziny prawa lub nauki pokrewnej. Przebieg posiedzenia komisji egzaminacyjnej jest protokołowany, ale, jak zauważa rzecznik praw obywatelskich, nie jest jasne, jakie dokładnie informacje ma zawierać protokół, a w szczególności, czy odnotowuje się w nim szczegóły przebiegu każdego egzaminu ustnego.

Co więcej, jak zaznacza RPO, przepisy nie mówią nic na temat samej metodyki oceniania, ani o ewentualnej weryfikacji skarg na nierzetelną ocenę wystawioną przez egzaminatora.