Jak podało MS, wynik pozytywny egzaminu adwokackiego uzyskały 932 osoby, a negatywny uzyskało 311 osób – czyli zdawalność egzaminu adwokackiego wyniosła 75 proc. Najlepszy wynik uzyskali zdający, którzy do egzaminu przystąpili bezpośrednio po ukończeniu aplikacji (zdawalność na poziomie 82 proc.) W przypadku osób, które przystąpiły do egzaminu z innych tytułów niż ukończenie aplikacji zdawalność wyniosła blisko 57 proc.

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Według danych resortu, zdającym najwięcej trudności przysporzyło rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego – były tu 242 oceny niedostateczne. Z zadania z prawa karnego odnotowano 93 oceny niedostateczne, a z prawa gospodarczego – 43 takie oceny.

Egzamin radcowski zdało 1279 osób, nie zdały go 242 osoby – to oznacza 84,1 proc. zdawalności. Również w tym przypadku najwyższy poziom zdawalności był wśród osób, które do egzaminu przystąpiły bezpośrednio po ukończeniu aplikacji (91 proc.). W kategorii osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów zdawalność wyniosła około 61 proc.

MS podało, że na egzaminie najtrudniejsze dla zdających okazało zadanie z zakresu prawa karnego, z którym nie poradziło sobie 115 osób. Z zadań z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego wystawiono odpowiednio 108 i 94 ocen niedostatecznych. Najmniej ocen niedostatecznych, wynika z danych resortu, zostało wystawionych z zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Frekwencja dopisała

Jak wskazało MS, frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. „Według danych otrzymanych z komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiły 1243 osoby z 1270 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu, a do egzaminu radcowskiego 1521 zdających z 1545 osób dopuszczonych do egzaminu” – czytamy.

Resort przypomniał, że zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W obszarze prawa gospodarczego zadaniem było sporządzenie umowy na podstawie opracowanych stanów faktycznych. Zadania z prawa administracyjnego dotyczyły sporządzenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta.

Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Komisje egzaminacyjne zapewniły też dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych.

Egzamin adwokacki przeprowadziły 22 komisje egzaminacyjne powołane przez ministra sprawiedliwości, mające siedziby w 13 miastach. Z kolei radcowski przeprowadziło 28 komisji w 19 miastach.