Wśród uczelni niepublicznych tegoroczny ranking wyłonił dwóch liderów. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie uzyskały po 20,5 pkt. Trzecie miejsce utrzymał Uniwersytet SWPS, zdobywając 18,5 pkt.

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Czytaj więcej Prawnicy Jak były punktowane uczelnie Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów. Najlepszy wynik uzyskał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Podobnie jak w ubiegłym roku uczelnie mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów. Ze względu na brak danych zrezygnowaliśmy jednak z kryterium „Liczba doktorantów”, które miało wagę 2 pkt. Punkty te zostały przeniesione do kryteriów „Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA” oraz „Ekonomiczne losy absolwentów”, których waga wzrosła odpowiednio do 2 i 6 pkt. W rezultacie maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kategoriach „Potencjał naukowy” oraz „Jakość kształcenia” wynosi obecnie odpowiednio 11 i 17 pkt.

Czytaj więcej Prawnicy Najlepsze kliniki prawa. Ranking uniwersyteckich poradni prawnych Poradnie prawne nadal cieszą się dużym zaufaniem społecznym oraz niesłabnącym zainteresowaniem osób poszukujących bezpłatnej pomocy prawnej.

Ranking przygotowano na podstawie danych pochodzących z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Były też brane pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzone 27 września ubiegłego roku.

Czytaj więcej Prawnicy Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” już w poniedziałek Prawo to popularne studia. Młodym ludziom planującym je podjąć w wyborze uczelni pomoże ranking, z którego można się dowiedzieć m.in. gdzie najlepi...

Zasada ta jest powszechnie stosowana w rankingach i klasyfikacjach, ponieważ odzwierciedla rzeczywistą liczbę uczestników, którzy osiągnęli lepszy wynik. Zapewnia także sprawiedliwe i przejrzyste porównanie pozycji poszczególnych uczestników.

W ubiegłym roku do egzaminów na aplikacje prawnicze przystąpili absolwenci 59 uczelni: 28 publicznych oraz 31 niepublicznych, w tym ośmiu uczelni zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów wyniosła zaledwie 68,8 proc., co oznacza spadek w porównaniu z 2024 r., kiedy osiągnęła poziom 71,4 proc.

W 2025 r. studia prawnicze ukończyły 5833 osoby, jednak jedynie 48,9 proc. absolwentów zdecydowało się przystąpić do egzaminów na aplikacje. Największym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja radcowska.

Opinie – uczelnie publiczne

prof. Piotr Dobosz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim Ostatnie lata to czas ewolucyjnych zmian na Wydziale Prawa i Administracji UJ, związanych przede wszystkim z umiędzynarodowieniem studiów i dostosowaniem oferty dydaktycznej do współczesnych wyzwań. Rozwijamy szeroki wachlarz zajęć specjalizacyjnych, w tym kursy innowacyjne realizowane we współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz zajęcia projektowe oparte na rozwiązywaniu realnych problemów. Wzmacniamy mobilność studentów (m.in. Erasmus+, programy BIP) oraz ich udział w zagranicznych szkołach i konferencjach. Kształcenie coraz częściej ma charakter warsztatowy i projektowy, a nacisk kładziony jest na kompetencje praktyczne i społeczne. Rozwijamy programy tutoringu oraz praktyki sądowe angażujące studentów w pracę instytucji publicznych. Ważnym kierunkiem jest także integracja wiedzy prawniczej z nowymi obszarami, takimi jak legal design czy regulacja nowych technologii, w tym AI. Wydział ma bogatą ofertę studiów porównawczych i międzynarodowych oraz szeroki wybór przedmiotów specjalizacyjnych, stale aktualizowanych.

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz., dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konsekwentnie zmienia sposób kształcenia prawników i myślenia o edukacji prawniczej. Zachowując akademicką jakość i siłę badań naukowych, rozwijamy ofertę odpowiadającą wyzwaniom współczesnego rynku. Uruchomiliśmy unikatowy w skali publicznych uczelni model dziennych studiów z czesnym, z elastycznym planem zajęć, umożliwiającym łączenie nauki z pracą zawodową, przy zachowaniu programu tożsamego ze studiami bezpłatnymi. Rozwijamy nowe ścieżki kształcenia, wzmacniamy komponent praktyczny i budujemy trwałe partnerstwa z kancelariami, sądami, administracją oraz biznesem, dzięki czemu studenci zdobywają doświadczenie jeszcze w trakcie studiów. Coraz większy nacisk kładziemy na umiędzynarodowienie, kompetencje cyfrowe i interdyscyplinarność, przygotowując absolwentów do funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym.

dr hab. Artur Olechno, prof. UwB, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Wyniki rankingów są zawsze tylko jednym z obrazów życia akademickiego, ale ten przyjmujemy z prawdziwą satysfakcją. Tym bardziej cieszy miejsce w gronie wydziałów prawa o tak dużym dorobku, tradycji i rozpoznawalności. Widzimy w tym potwierdzenie sensu codziennej pracy ludzi, którzy tworzą nasz wydział. Staramy się łączyć akademicką rzetelność z uważnością na ludzi. Zależy nam, aby studenci zdobywali solidne przygotowanie prawnicze, ale także potrafili dostrzegać szerszy kontekst spraw, z którymi będą się mierzyć w przyszłości – społeczny, instytucjonalny i gospodarczy. Dlatego też w ostatnim czasie unowocześniliśmy programy studiów, mocniej akcentując rozwój kompetencji potrzebnych absolwentom w zmieniającym się otoczeniu społecznym i zawodowym. Chcemy być miejscem, w którym student nie jest anonimowy, pracownik ma przestrzeń do rozwoju, a współpraca z partnerami pozwala nam lepiej rozumieć zmiany, do których przygotowujemy naszych absolwentów.

Opinie - uczelnie niepubliczne

dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK, dziekan Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego W Akademii Leona Koźmińskiego wychodzimy z założenia, że współczesna edukacja prawnicza musi wykraczać poza kodeks, komentarz i salę sądową. Prawo jest dziś jednym z kluczowych języków opisywania świata – gospodarki, technologii, bezpieczeństwa, odpowiedzialności instytucji i jakości państwa. Dlatego kształcimy prawników, którzy nie tylko znają przepisy, lecz także rozumieją kontekst ich stosowania. Łączymy solidny warsztat prawniczy z pracą nad realnymi problemami – sporami, transakcjami, decyzjami administracyjnymi, ryzykiem biznesowym, ochroną danych, cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami. Naszą przewagą jest środowisko, w którym prawo spotyka się z zarządzaniem, ekonomią i praktyką instytucjonalną. Studenci pracują na kazusach, symulują rozprawy, negocjacje i mediacje, korzystają z ćwiczeniowej sali rozpraw oraz rozwiązań VR. Nie chodzi wyłącznie o przekazanie wiedzy, lecz o kształcenie odpowiedzialności, precyzji argumentacji, komunikacji i etyki zawodowej.

dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Wysoka pozycja w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” to potwierdzenie słuszności obranego kierunku – i satysfakcja tym większa, że czołowe miejsca zajmujemy w tym zestawieniu od wielu lat. Nasz program opiera się na trzech filarach: kompetencjach miękkich, interdyscyplinarności i praktyce. Szczególnie zależy nam na rozwijaniu w naszych studentach umiejętności, których żaden algorytm nie zastąpi – krytycznego myślenia, argumentacji, negocjacji i odpowiedzialnego osądu etycznego. Jednocześnie uczymy korzystania z AI jako narzędzia wspierającego pracę prawnika – z pełną świadomością jego ograniczeń. Wierzymy, że taki zestaw kompetencji czyni absolwenta niezastąpionym przez całe dziesięciolecia kariery.Jako uczelnia niepubliczna dysponujemy elastycznością w kształtowaniu programu, której często brakuje wydziałom publicznym. Konsultujemy go z radą ekspertów złożoną z przedstawicieli wiodących kancelarii i biznesu, dzięki czemu reagujemy na potrzeby rynku niemal na bieżąco. Mamy znakomitą kadrę, która łączy doświadczenie akademickie z praktyką.

dr hab. Marcin Asłanowicz, prof. USWPS, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS Wysokie miejsce w rankingu pokazuje, że wybraliśmy dobrą drogę. Na warszawskim Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS teorię połączyliśmy z praktyką. Program kształcenia wypracowaliśmy i rozwijamy wspólnie z wiodącymi praktykami, dzięki czemu przygotowujemy naszych studentów do sprostania wszelkim wyzwaniom rynku, takim jak rozwój nowych technologii (w szczególności sztucznej inteligencji), konieczność specjalizacji oraz wzrost znaczenia kompetencji społecznych. Klasyczny kanon wiedzy łączymy z nauką rzemiosła już od pierwszego roku nauki. Studenci poznają warsztat prawnika i nowe technologie, a cztery semestry zajęć Legal English oraz udział w konkursach Moot Court otwierają im drzwi do międzynarodowej kariery. Uczymy konkretnych umiejętności: tworzenia pism procesowych i opinii prawnych oraz prowadzenia mediacji. Obowiązkowe zajęcia obejmują też symulacje rozpraw w sali sądowej. Wprowadziliśmy także kursy „sztuki prawniczej” zainspirowane zajęciami prowadzonymi na uczelniach zachodnich.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Ranking przygotowano na podstawie danych pochodzących z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzonych 27 września 2025 r.

Czytaj więcej Prawnicy Jak były punktowane uczelnie Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów. Najlepszy wynik uzyskał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

W przypadku uzyskania jednakowego wyniku uczestnicy zajmują miejsca ex aequo. Kolejne miejsce w klasyfikacji ustala się z pominięciem liczby miejsc zajętych ex aequo, co oznacza, że jeśli dwóch uczestników zajmie pierwsze miejsce, następny uczestnik zostanie sklasyfikowany na miejscu trzecim. Zasada ta jest powszechnie stosowana w rankingach i klasyfikacjach, ponieważ odzwierciedla rzeczywistą liczbę uczestników, którzy osiągnęli lepszy wynik, oraz zapewnia sprawiedliwe i przejrzyste porównanie pozycji poszczególnych uczestników.

Największa popularnością cieszy się aplikacja radcowska

W 2025 r. do egzaminów na aplikacje prawnicze przystąpili absolwenci 59 uczelni: 28 publicznych oraz 31 niepublicznych, w tym ośmiu uczelni zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów wyniosła 68,8 proc., co oznacza spadek w porównaniu z 2024 r., kiedy osiągnęła poziom 71,4 proc.

W 2025 r. studia prawnicze ukończyły 5833 osoby, jednak jedynie 48,9 proc. absolwentów zdecydowało się przystąpić do egzaminów na aplikacje.

Jeśli chodzi o poszczególne aplikacje, to największym zainteresowaniem kolejny rok z rzędu cieszyła się aplikacja radcowska, na którą chciało się dostać 2642 osoby. Druga pod względem popularności była aplikacja adwokacka – do egzaminów wstępnych przystąpiły 2097 osób. Zdecydowanie mniej chętnych widziało siebie w roli notariusza (do egzaminów wstępnych przystąpiły 494 osoby) oraz w roli komornika (do egzaminów przystąpiło tylko 84 osoby). Zdawalność na aplikację adwokacką i radcowską była praktycznie identyczna i wyniosła odpowiednio 70,7 proc. i 70,6 proc. Egzamin wstępny na aplikację komorniczą zdało 51 osób (60,7 proc.), a najtrudniejszy okazał się egzamin na aplikację notarialną, który pomyślnie przeszło 52,6 proc. zdających.

Najlepiej radzili sobie absolwenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeśli weźmiemy pod uwagę studentów, którzy w 2025 r. ukończyli studia prawnicze i we wrześniu ubiegłego roku przystąpili do egzaminu na aplikację – a właśnie te dane bierzemy pod uwagę w naszym rankingu – to liderem jest Uniwersytet Jagielloński, którego absolwenci wykazali się zdawalnością na poziomie 95,9 proc. Drugie miejsce zajmuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze zdawalnością absolwentów 92,2 proc., podium zamyka Uniwersytet Warszawski (90,8 proc.), natomiast na czwartej pozycji uplasował się Uniwersytet Łódzki ze zdawalnością 89 proc.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Więcej studentów uczy się prawa

Z analizowanych danych wynika, że obecnie na kierunku prawo, na jednolitych studiach magisterskich, kształci się ponad 44,7 tys. osób. To o 2150 studentów więcej niż rok wcześniej. Blisko 30 proc. studentów wybiera uczelnie niepubliczne. Jednocześnie dostanie się na studia prawnicze na uczelni publicznej jest trudniejsze – średnio na jedno miejsce przypadają trzy osoby, podczas gdy w przypadku uczelni niepublicznych wskaźnik ten wynosi 2 kandydatów na miejsce.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

OPINIE UCZELNIE PUBLICZNE

Opinia dla "Rzeczpospolitej" prof. Piotr Dobosz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim Ostatnie lata to czas ewolucyjnych zmian na Wydziale Prawa i Administracji UJ, związanych przede wszystkim z umiędzynarodowieniem studiów i dostosowaniem oferty dydaktycznej do współczesnych wyzwań społecznych i zawodowych. Rozwijamy szeroki wachlarz zajęć specjalizacyjnych, w tym kursy innowacyjne realizowane we współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz zajęcia projektowe oparte na rozwiązywaniu realnych problemów. Wzmacniamy mobilność studentów (m.in. Erasmus+, programy BIP) oraz ich udział w zagranicznych szkołach i konferencjach. Kształcenie coraz częściej ma charakter warsztatowy i projektowy, a nacisk kładziony jest na kompetencje praktyczne i społeczne – argumentację, mediację, pracę zespołową. Rozwijamy programy tutoringu oraz praktyki sądowe angażujące studentów w pracę instytucji publicznych. Ważnym kierunkiem jest także integracja wiedzy prawniczej z nowymi obszarami, takimi jak legal design czy regulacja nowych technologii, w tym AI. Wydział ma bogatą ofertę studiów porównawczych i międzynarodowych oraz szeroki wybór przedmiotów specjalizacyjnych, stale aktualizowanych. Przykładem innowacyjnego podejścia jest współtworzony w ramach sojuszu Una Europa interdyscyplinarny program BASUS, przygotowujący studentów do pracy w międzynarodowym środowisku oraz do odpowiadania na wyzwania zrównoważonego rozwoju.

Opinia dla "Rzeczpospolitej" dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz., dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konsekwentnie zmienia sposób kształcenia prawników i myślenia o edukacji prawniczej. Zachowując akademicką jakość i siłę badań naukowych, rozwijamy ofertę odpowiadającą wyzwaniom współczesnego rynku. Uruchomiliśmy unikatowy w skali publicznych uczelni model dziennych studiów z czesnym, z elastycznym planem zajęć, umożliwiającym łączenie nauki z pracą zawodową, przy zachowaniu programu tożsamego ze studiami bezpłatnymi. Rozwijamy nowe ścieżki kształcenia, wzmacniamy komponent praktyczny i budujemy trwałe partnerstwa z kancelariami, sądami, administracją oraz biznesem, dzięki czemu studenci zdobywają doświadczenie jeszcze w trakcie studiów. Coraz większy nacisk kładziemy na umiędzynarodowienie, kompetencje cyfrowe i interdyscyplinarność, przygotowując absolwentów do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym. Naszą ambicją jest nie tylko utrzymanie pozycji lidera, ale dalsze wyznaczanie kierunków rozwoju edukacji prawniczej w Polsce oraz budowanie wydziału, który wyprzedza zmiany, zamiast jedynie na nie odpowiadać.

Opinia dla "Rzeczpospolitej" dr hab. Artur Olechno, prof. UwB, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Wyniki rankingów są zawsze tylko jednym z obrazów życia akademickiego, ale ten przyjmujemy z prawdziwą satysfakcją. Tym bardziej cieszy miejsce w gronie wydziałów prawa o tak dużym dorobku, tradycji i rozpoznawalności. Widzimy w tym potwierdzenie sensu codziennej pracy ludzi, którzy tworzą nasz wydział. Staramy się łączyć akademicką rzetelność z uważnością na ludzi. Zależy nam, aby studenci zdobywali solidne przygotowanie prawnicze, ale także potrafili dostrzegać szerszy kontekst spraw, z którymi będą się mierzyć w przyszłości – społeczny, instytucjonalny i gospodarczy. Dlatego też w ostatnim czasie unowocześniliśmy programy studiów, mocniej akcentując rozwój kompetencji potrzebnych absolwentom w zmieniającym się otoczeniu społecznym i zawodowym. Chcemy być miejscem, w którym student nie jest anonimowy, pracownik ma przestrzeń do rozwoju, a współpraca z partnerami pozwala nam lepiej rozumieć zmiany, do których przygotowujemy naszych absolwentów. Ta bliskość relacji, połączona z wysokimi oczekiwaniami, tworzy atmosferę zaangażowania, w której dobrze się studiuje, pracuje i współpracuje.

OPINIE UCZELNIE NIEPUBLICZNE

Opinia dla "Rzeczpospolitej" dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK, dziekan Kolegium Prawa, prorektor ds. infrastruktury i administracji, Akademia Leona Koźmińskiego W Akademii Leona Koźmińskiego wychodzimy z założenia, że współczesna edukacja prawnicza musi wykraczać poza kodeks, komentarz i salę sądową. Prawo jest dziś jednym z kluczowych języków opisywania świata – gospodarki, technologii, bezpieczeństwa, odpowiedzialności instytucji i jakości państwa. Dlatego kształcimy prawników, którzy nie tylko znają przepisy, lecz także rozumieją kontekst ich stosowania. Łączymy solidny warsztat prawniczy z pracą na realnych problemach – sporach, transakcjach, decyzjach administracyjnych, ryzyku biznesowym, ochronie danych, cyberbezpieczeństwie i nowych technologiach. Naszą przewagą jest środowisko, w którym prawo spotyka się z zarządzaniem, ekonomią i praktyką instytucjonalną. Studenci pracują na kazusach, symulują rozprawy, negocjacje i mediacje, korzystają z ćwiczeniowej sali rozpraw oraz rozwiązań VR. Nie chodzi wyłącznie o przekazanie wiedzy, lecz o kształcenie odpowiedzialności, precyzji argumentacji, komunikacji i etyki zawodowej. Tajemnica sukcesu polega na konsekwentnym budowaniu modelu, który łączy akademicką rzetelność z bliskością praktyki i odwagą patrzenia w przyszłość.

Opinia dla "Rzeczpospolitej" dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Wysoka pozycja w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” to potwierdzenie słuszności obranego kierunku – i satysfakcja tym większa, że czołowe miejsca zajmujemy w tym zestawieniu od wielu lat. Nasz program opiera się na trzech filarach: kompetencjach miękkich, interdyscyplinarności i praktyce. Szczególnie zależy nam na rozwijaniu w naszych studentach umiejętności, których żaden algorytm nie zastąpi – krytycznego myślenia, argumentacji, negocjacji i odpowiedzialnego osądu etycznego. Jednocześnie uczymy korzystania z AI jako narzędzia wspierającego pracę prawnika – z pełną świadomością jego ograniczeń. Wierzymy, że taki zestaw kompetencji czyni absolwenta niezastąpionym przez całe dziesięciolecia kariery.Jako uczelnia niepubliczna dysponujemy elastycznością w kształtowaniu programu, której często brakuje wydziałom publicznym. Konsultujemy go z radą ekspertów złożoną z przedstawicieli wiodących kancelarii i biznesu, dzięki czemu reagujemy na potrzeby rynku niemal na bieżąco. Mamy znakomitą kadrę, która łączy doświadczenie akademickie z praktyką. To nasza przewaga i – jestem o tym przekonany – klucz do sukcesu.