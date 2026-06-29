Materiał przygotowany we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW

To, co wyróżnia naszą ofertę, to przede wszystkim nowy program studiów, obowiązujący od roku akademickiego 2025/2026, który daje studentom realną możliwość budowania własnego profilu zawodowego. Program odpowiada na najważniejsze wyzwania współczesności: transformację energetyczną, cyberbezpieczeństwo, ochronę danych osobowych, prawo nowych technologii, AI, legal tech oraz zaawansowane zagadnienia własności intelektualnej w przestrzeni cyfrowej – mówi dr hab. Sławomir Żółtek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

Klasyczne wykłady to dziś zbyt mało

Założona w 1808 roku Szkoła Prawa i Nauk Administracyjnych Księstwa Warszawskiego wraz z utworzoną rok później Szkołą Lekarską dała początek Uniwersytetowi Warszawskiemu. To najstarszy wydział stołecznej uczelni i drugi pod względem liczby studentów. Na kierunku prawo studiuje obecnie blisko 3,8 tys. osób, a na administracji niemal 1,2 tys.

Studia prawnicze na UW niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. W roku akademickim 2025/2026 o przyjęcie na prawo ubiegało się ponad 3,1 tys. kandydatów.

Jak podkreślają władze wydziału, studia nie ograniczają się do teorii. – Studia prowadzą studentów od podstaw myślenia prawniczego, analizy przepisów i argumentacji, przez fundamenty prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, aż po specjalizację, praktykę i wejście na rynek zawodowy – mówi dr hab. Sławomir Żółtek.

Jednym z wyróżników WPiA UW jest odejście od modelu opartego wyłącznie na klasycznych wykładach. – Coraz większą rolę odgrywają zajęcia warsztatowe, analiza realnych kazusów, symulacje procedur sądowych, moot courty, debaty i projekty realizowane z praktykami. Dzięki temu student nie tylko poznaje przepisy, ale uczy się argumentować, negocjować, rozwiązywać problemy i działać w praktyce – podkreśla dr Andrzej Bielecki, prodziekan ds. studenckich.

Wydział wyróżnia również elastyczność programu. Studenci mogą wybierać przedmioty fakultatywne, profilować tok studiów pod własną ścieżkę kariery oraz korzystać z oferty międzynarodowej obejmującej wykłady w języku angielskim, program Erasmus+ i inicjatywę 4EU+.

Atutem jest również Warszawa – bliskość sądów, ministerstw, największych kancelarii, instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych i środowiska legal tech.

– W rezultacie oferta WPiA UW wyróżnia się połączeniem tradycji i nowoczesności: daje mocne podstawy do klasycznej kariery prawniczej, a jednocześnie przygotowuje do pracy w obszarach, które będą kształtować przyszłość prawa – mówi dr hab. Sławomir Żółtek.

Program studiów jest taki sam zarówno na studiach stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych, jak i na studiach płatnych.

– Program studiów w tych dwóch trybach jest tożsamy zarówno pod względem liczby godzin i zajęć, jak i możliwości, które stwarzamy osobom studiującym. Różni się jedynie brakiem obowiązku zaliczania zajęć wychowania fizycznego w przypadku studiów płatnych – mówi dr Andrzej Bielecki.

Zagraniczne kontakty i szeroka wymiana akademicka

WPiA UW współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. W ubiegłym roku pracownicy wydziału odbyli 142 wyjazdy zagraniczne, doktoranci – 44, a na uczelnię przyjechało 24 wykładowców wizytujących. Obecnie realizowane są 44 projekty wspierające rozwój międzynarodowy o łącznej wartości przekraczającej 21 mln zł.

– Najlepszym świadectwem rangi naszego wydziału jest to, że właśnie nasz ośrodek staje się naturalnym inicjatorem projektów ogólnokrajowych. WPiA UW nie tylko dostosowuje się do standardów, lecz także aktywnie je współtworzy – podkreśla dziekan.

W ramach programu PROM rozwijano współpracę z najlepszymi uczelniami świata, m.in. Harvard Law School, University of Oxford, University of Cambridge, Stanford University, University of Melbourne, University of Tokyo czy National University of Singapore.

– Program objął 99 krótkoterminowych mobilności akademickich. Współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowymi świata przyczyniła się do podniesienia kompetencji merytorycznych, językowych i interkulturowych uczestników – mówi dr hab. Piotr Grzebyk, prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej.

Dodatkowym atutem jest udział UW w sojuszu 4EU+, skupiającym osiem renomowanych europejskich uczelni.

W trakcie studiów można spędzić za granicą nawet dwa lata. – Wyjątkowo cenne jest dla studentów możliwość uznania części przedmiotów zrealizowanych podczas wyjazdów zagranicznych na poczet studiów odbywanych w Polsce, dzięki czemu student nie musi przerywać nauki u nas – mówi dr Andrzej Bielecki.

Tu wiedza łączy się z praktyką

Jednym z wyróżników wydziału jest szeroka oferta zajęć specjalistycznych. Studenci mają do wyboru ponad 100 przedmiotów prowadzonych po polsku i angielsku.

W programie, obok klasycznych przedmiotów prawniczych, takich jak prawo cywilne, karne czy administracyjne, znajdują się m.in. mediacje i negocjacje, nauka o legislacji, prawo antydyskryminacyjne, prawo medyczne, taktyka śledcza i dowodowa, taktyka obrony i oskarżenia w sprawach karnych, transformacja energetyczna, prawo sportowe, prawo rynku finansowego, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, a także warsztaty z pisania umów i symulacje rozpraw.

– Zajęcia specjalistyczne obejmują przede wszystkim te obszary, które pozwalają studentom zbudować własny profil zawodowy: od klasycznych ścieżek prawniczych po nowe technologie, biznes i administrację publiczną – mówi dr Andrzej Bielecki.

Siłą wydziału jest również połączenie wysokiego poziomu akademickiego z praktyką. – Zajęcia prowadzą nie tylko wybitni badacze i teoretycy prawa, lecz także sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, partnerzy największych kancelarii i eksperci administracji publicznej. Są to specjaliści obsługujący najbardziej złożone sprawy nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie i poza nią – podkreśla prodziekan.

Na WPiA UW działa osiem szkół prawa obcego. Są to roczne kursy prowadzone wspólnie z partnerami zagranicznymi, bez konieczności wyjazdu z Warszawy. Zajęcia prowadzą profesorowie z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch oraz państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

– Słuchaczami szkół prawa obcego są studenci od III roku, absolwenci prawa, doktoranci oraz praktycy. Po ukończeniu uczestnik otrzymuje świadectwo wydane przez WPiA UW i uczelnię partnerską – mówi dr Andrzej Bielecki.

Wydział posiada również jedną z najbogatszych ofert studiów podyplomowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród 20 kierunków znajdują się m.in. studia z cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, AI i innowacji w praktyce oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Absolwenci z Nagrodą Nobla

Co roku wydział kończą setki absolwentów. Kontakty z alma mater nie kończą się wraz z odebraniem dyplomu. Działa tu Klub Absolwenta WPiA UW, wspierający kolejne pokolenia prawników.

– Przeszłość i teraźniejszość naszego wydziału współtworzą wybitni teoretycy oraz praktycy. Wśród absolwentów WPiA UW są prezydent i premier Rzeczypospolitej, pierwsi prezesi i sędziowie Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, rzecznicy praw obywatelskich oraz przedstawiciele najwyższych szczebli administracji publicznej i samorządowej – wylicza dr hab. Sławomir Żółtek.

Jak dodaje, absolwenci regularnie obejmują najwyższe stanowiska w spółkach publicznych i prywatnych, kierują największymi kancelariami prawniczymi oraz samorządami zawodowymi. Na WPiA UW studiowało również czterech laureatów Nagrody Nobla.

Materiał przygotowany we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW