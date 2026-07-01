W opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej oświadczeniu prok. Korneluk wyraził stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi oraz prezentowanych stanowisk, które – jak zaznaczył - „w ocenie prokuratorów należy odczytywać jako podważanie prawa prokuratorów do podejmowania niezależnych decyzji, a tym samym kwestionowanie jednego z fundamentów funkcjonowania prokuratury w demokratycznym państwie prawa”. W stanowisku nie wskazano, do jakich spraw i wypowiedzi się odnosi.

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Prokurator Małgorzata Szeroczyńska krytykowana z lewa i z prawa

W środę z nieprzychylnymi komentarzami ze strony m.in. posła PiS Janusza Cieszyńskiego oraz posła KO mec. Romana Giertycha spotkała się prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie Małgorzata Szeroczyńska, która zdecydowała o umorzeniu śledztwa ws. dwóch wież oraz umorzeniu dwóch wątków śledztwa w sprawie tzw. zamachu stanu. Poseł Cieszyński tak mówił o Szeroczyńskiej dziennikarzom w Sejmie:

- To jest pani, która w swoim gabinecie, gdzie są prowadzone czynności prokuratorskie, gdzie powinna być gwarancja niezależności, ma wywieszone gadżety z logotypem swojego upolitycznionego Stowarzyszenia Lex Super Omnia [ stowarzyszenia prokuratorskiego, które założyli w 2017 r. prokuratorzy przeciwni zmianom wprowadzonym przez PiS w wymiarze sprawiedliwości - red]. Nawet takie osoby nie będą chciały swoim nazwiskiem podpisywać się pod sprawami, które są zupełnie oczywiste.

Z kolei poseł Roman Giertych, pełnomocnik strony skarżącej w sprawie „dwóch wież”, zamieścił na X wpis o ącedjtreści:

"Prokurator Małgorzata Szeroczyńska, która pomimo przegranej w sądzie nie dopatrzyła się dwa tygodnie temu przestępstwa w tym jak dwóch rosłych policjantów złamało drobnej nastolatce rękę za to, że protestowała w obronie prawa do demonstracji kobiet przeciwko wyrokowi TK, dzisiaj, zgodnie z tym czego się spodziewałem po uchylaniu 80% moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego, umorzyła śledztwo w sprawie II wież. Znamienne jest też to, że prokuratura Prokuratura Okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokuratora i pełnomocników pokrzywdzonego. Tak zdumiewającej zmiany prokuratora tylko dlatego, że potencjalny podejrzany wykrzykuje do pełnomocnika pokrzywdzonego: „Morderco!” nie widziano w historii prokuratury. I na miejsce Wrzosek wskazano prok. Szeroczyńską. Była to bezczelna manipulacja. Nie zmienia się składu prowadzącego śledztwo z tego powodu, że tym których śledztwo dotyczy nie podoba się prokurator.

Sytuacja w prokuraturze dojrzała do rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego (po przywróceniu we wrześniu jego normalnego funkcjonowania). Pisowskie zabetonowanie istniejących tam układów musi się skończyć. Bez tego pisowcy złodzieje, oszuści i bandyci będą nam się śmiali w twarz."

Korneluk: Konsekwentnie dążymy do odbudowy prokuratury wolnej od wpływów politycznych i oczekiwań medialnych

Prok. Korneluk podkreślił, że od momentu objęcia funkcji prokuratora krajowego (w marcu 2024 r. - przyp. PAP), we współpracy z prokuratorem generalnym, „konsekwentnie dąży do odbudowy prokuratury działającej w sposób niezależny, profesjonalny i wolny od wpływów politycznych oraz oczekiwań medialnych”.

„Mam pełną świadomość, że doświadczenia ostatnich lat ukształtowały w społeczeństwie obraz prokuratury jako instytucji działającej pod wpływem czynników politycznych” - zaznaczył prok. Korneluk. Podkreślił przy tym, że przywrócenie standardów państwa prawa oraz odbudowanie zaufania obywateli do prokuratury „jako organu niezależnego, działającego wyłącznie na rzecz ochrony praworządności i interesu publicznego, wymaga czasu, konsekwencji i wspólnego wysiłku całego środowiska prokuratorskiego”.

Prokurator krajowy zaznaczył, że działania podejmuje wspólnie z prokuratorami, którzy „swoją wieloletnią postawą udowodnili, że rozumieją istotę niezależnej i praworządnej prokuratury”. „Niezależnie od formułowanych pod naszym adresem ocen, w tym także niezasadnych, będziemy konsekwentnie realizować ten kierunek zmian” - zadeklarował prok. Korneluk.

Prokurator Krajowy chce rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

Dodał, że liczy na to, iż stworzone zostaną ramy prawne, które pozwolą na rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ocenił, że rozdzielenie tych funkcji stanowi „jeden z kluczowych elementów gwarantujących autonomię prokuratury”. Przypomniał również, że od lat pozostaje to „niespełnionym oczekiwaniem środowisk prawniczych, w tym prokuratorów”.

Połączenie z urzędu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zostało ponownie wprowadzone w 2016 r., za czasów rządów PiS. Funkcje te zostały wcześniej rozdzielone ustawą z 2009 r., co stanowiło realizację programu wyborczego rządzącej wówczas w koalicji z PSL Platformy Obywatelskiej. Prokurator generalny był w tamtym czasie powoływany przez prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i ówczesną Krajową Radę Prokuratury. W ostatnich latach ponowne rozdzielenie funkcji szefa MS i PG jest postulowane m.in. przez środowisko prokuratorskie. Na istotność powrotu do takiego rozwiązania uwagę zwraca także obecny minister sprawiedliwości-prokurator generalny Waldemar Żurek.

Apel Korneluka o rozwagę

W środowym oświadczeniu prok. Korneluk, jak zaznaczył - „szanując prawo do oceny, a także krytyki decyzji podejmowanych przez prokuratorów” - zwrócił się „w szczególności do osób i instytucji profesjonalnie zajmujących się stosowaniem prawa, o zachowanie rozwagi przy formułowaniu publicznych opinii”. „Niedopuszczalne jest personalne atakowanie prokuratora wyłącznie z powodu treści podjętej przez niego decyzji, zwłaszcza w sytuacji, gdy od decyzji procesowych przysługują przewidziane prawem środki odwoławcze, zapewniające ich kontrolę przez niezawisły sąd” - podkreślił prokurator krajowy.

Prok. Korneluk wskazał, że oczekiwanym standardem pracy prokuratora jest podejmowanie decyzji „wyłącznie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, obowiązujące przepisy prawa, wiedzę prawniczą oraz doświadczenie zawodowe”. Zaznaczył przy tym, że „tylko taki model działania odpowiada zasadom państwa prawa”. PK podkreślił, że decyzje prokuratorów nie mogą być oceniane przez pryzmat bieżącego sporu politycznego ani utożsamiane z działalnością na rzecz jakiegokolwiek środowiska czy ugrupowania politycznego.

PK zaznaczył, że „niezależność prokuratora nie jest jego przywilejem”, a stanowi ona „gwarancję prawa obywateli do rzetelnego i bezstronnego postępowania oraz jeden z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa”. Dlatego – jak wskazał prok. Korneluk - „każda próba wywierania presji na prokuratorów poprzez publiczne podważanie ich niezależności lub przypisywanie im motywacji politycznych, bez znajomości materiału dowodowego sprawy, godzi nie tylko w konkretnego prokuratora, lecz także w autorytet całej prokuratury i zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości”.