Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę (15 na 16 sierpnia) na autostadzie M3 na wschodzie Węgier. Jak przekazała krośnieńska prokuratura, polscy prokuratorzy i funkcjonariusze Policji wykonują już odpowiednie czynności w Polsce.

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Po uzyskaniu stosownych zgód ze strony Węgier, planowane są także czynności prokuratorskie na miejscu zdarzenia.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. „Prokuratura działa”

– Prokuratura działa – podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii. Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi – napisał na swoim koncie w serwisie X (Twitter) prokurator generalny Waldemar Żurek. Poinformował jednocześnie, że polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię dla bliskich osób poszkodowanych.

konsulat rp w budapeszcie Infolinia dla bliskich osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech +36 20 472 9502.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób

W niedzielę ok. godz. 1:00 doszło do wypadku autokaru, którym podróżowało 59 obywateli Polski. Zginęło 12 osób, a 10 jest obecnie w stanie poważnym. Poszkodowani zostali przetransportowani do węgierskich szpitali. Autokar, według informacji przekazanych przez węgierskie służby, zmierzał autostradą M3 w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier. Do wypadku doszło w okolicy miejscowości Mezokeresztes. Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.