W wyniku rosyjskich ataków w obwodach zaporoskim, dniepropietrowskim, donieckim i chersońskim, na południu i wschodzie Ukrainy, zginęło pięć osób, a 33 zostały ranne – przekazały ukraińskie władze regionalne w komunikatorze Telegram. Rosja ostrzelała Ukrainę rakietami różnego typu i 106 dronami – podały ukraińskie Siły Powietrzne.

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Atak rakietowy na Kijów. Pożary w stolicy Ukrainy

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W dzielnicach obołońskiej i hołosijiwskiej wybuchły pożary; w wyniku rosyjskiego ataku trzy osoby zostały ranne – dodał. W nocy z soboty na niedzielę Rosja uderzyła na Kijów, Krzemieńczuk i Krzywy Róg różnego rodzaju rakietami, a także wystrzeliła w kierunku Ukrainy 106 dronów.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 85 rosyjskich bezzałogowców, a także trzy kierowane pociski lotnicze typu Ch-59/69. Siły powietrzne odnotowały trafienia środków ataku powietrznego w 13 lokalizacjach. W Kijowie nadal trwa alarm przeciwlotniczy i istnieje zagrożenie ataku dronami bojowymi.

Rosja zaatakowała budynki mieszkalne

Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow oznajmił, że rosyjskie wojska zrzuciły bomby lotnicze na budynki mieszkalne w rejonie (powiecie) zaporoskim, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a jeden mężczyzna został ranny.

Ołeksandr Hanża, przewodniczący administracji obwodu dniepropietrowskiego, poinformował, że Rosjanie przeprowadzili połączony atak przy użyciu rakiet balistycznych i bezzałogowych statków powietrznych na Krzywy Róg. Zginęła jedna osoba, a 14 doznało obrażeń.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie zabiły w naszym regionie jedną osobę, a kolejnych sześć zostało rannych – powiadomił w niedzielę rano szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin. Przewodniczący administracji regionu chersońskiego, Ołeksandr Prokudin, napisał, że w wyniku rosyjskiej agresji jedna osoba w tej części kraju zginęła, a dziewięć doznało obrażeń.