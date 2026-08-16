Moskwa została zaatakowana w nocy z soboty na niedzielę przez około 600 dronów. Mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin powiadomił, że obrażeń doznały trzy osoby. Jak podały źródła ukraińskie, wybuchł pożar w największym magazynie platformy sprzedaży internetowej Wildberries. 201 dronów zestrzelono w obwodzie moskiewskim – poinformował Sobianin w rosyjskim komunikatorze Max. Większość bezzałogowców, które zaatakowały w nocy Rosję, została przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu – przekazały państwowe media.

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Ofiary śmiertelne i ranni w obwodzie moskiewskim

Mer nie poinformował o stratach w rezultacie ataku. Niezależny portal Meduza przekazał, że w rejonie (powiecie) ramieńskim obwodu moskiewskiego dron uderzył w dach domu mieszkalnego, zabijając 83-letniego mężczyznę, a w wyniku nocnego nalotu co najmniej sześć osób doznało obrażeń.

Ukraińska agencja Unian doniosła, opierając się na doniesieniach z serwisów społecznościowych, że ostrzał spowodował pożar w kompleksie logistycznym Wildberries w miejscowości Koliedino w obwodzie moskiewskim. To największy magazyn firmy w kraju, o powierzchni ponad 200 tys. metrów kwadratowych.

Pożary w centrach logistycznych pod Moskwą

W ogniu stanęło również centrum logistyczne w Domodiedowie pod Moskwą. Pożar objął magazyn nr 15 w kompleksie sortowniczo-logistycznym Siewiernoje Domodiedowo. Według agencji Unian jest to jeden z największych i najbardziej znanych kompleksów produkcyjno-logistycznych klasy A w Rosji.

Obiekty Wildberries są atakowane od 18 lipca przez ukraińskie drony. W ocenie władz w Kijowie są one uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. Na platformie Wildberries można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Zdaniem ukraińskiego portalu Dialog Wildberries pomaga ponadto armii w pozyskiwaniu towarów objętych zachodnimi sankcjami.

Skutki ataku dronów w obwodzie rostowskim

Jurij Sliusar, gubernator graniczącego z Ukrainą obwodu rostowskiego, przekazał na Telegramie, że w wyniku nocnego ataku dronów trzy osoby zginęły, a jedna została ranna. Dodał, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła ponad 150 dronów i rakiet nad m.in. trzema miastami. Według Sliusara, na skutek ataków uszkodzone zostały budynki mieszkalne i przemysłowe w rejonie (powiecie) kamieńskim.

Ministerstwo obrony Rosji przekazało doniesienia, że w nocy siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 822 ukraińskie drony.