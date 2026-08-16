Christopher Nolan nie ukrywa, że elementy „Odysei” Homera są obecne w każdym jego filmie. To prawda. „Mroczny Rycerz”, „Interstellar”, „Oppenheimer”, „Prestiż”, „Memento”, „Bezsenność” – to wszystko filmy brytyjskiego reżysera z silnymi motywami z „Odysei”. Zemsta, samotność, oszustwo, niepamięć, wyrzuty sumienia – Nolan od początku kariery zgłębia jej wielkie tematy.

Ostatecznie Nolan zekranizował dzieło Homera, nie tylko zarabiając przy tym ogromne pieniądze (miliard dolarów wpływów pękł bardzo szybko), ale wywołując liczne debaty, spory i przypominając, że kino nadal potrafi rozpalać pozaartystyczne emocje. Dyskusje o jego wersji „Odysei ” mają przecież wymiar polityczny, społeczny i religijny.