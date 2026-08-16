Historia tego niezwykłego odkrycia rozpoczęła się w 2024 r. Joël Lapointe z Kanady, przeglądając Mapy Google, natrafił wówczas na coś, co przypominało krater. Naukowcy właśnie oficjalnie potwierdzili jego historyczną wartość.

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Odnalazł krater na ekranie komputera. Nikt nie wiedział o jego istnieniu

Jak podaje portal Live Science, w 2024 r. Joël Lapointe planował trasę wyprawy turystycznej. Jego uwagę przykuło idealnie okrągłe wgłębienie w terenie o średnicy około 25 kilometrów położone wokół jeziora Marsal w regionie Côte-Nord w Quebecu. Kształt ten wyraźnie wyróżniał się na tle lokalnej topografii.

Lapointe skontaktował się z francuskim geofizykiem Pierrem Rochettem, który ocenił, że ukształtowanie terenu mocno przypomina ślad po uderzeniu meteorytu. Analizy pobranych z tego miejsca próbek wykazały obecność cyrkonu. Minerału ten powstaje często właśnie podczas uderzeń meteorytów. Jednak sama obecność cyrkonu nie wystarczyła, by udowodnić pozaziemską historię powstania krateru. Zespół naukowców postanowił sprawdzić to osobiście. Zorganizowano wyprawę badawczą.

Ekstremalna wyprawa przyniosła naukowe dowody

W październiku 2025 r. zespół geologów pod przewodnictwem prof. Gordona Osinskiego z Western University ruszył w teren. Jak przyznał naukowiec, była to jedna z najtrudniejszych ekspedycji w jego karierze – zespół musiał zmierzyć się z surowym, niedostępnym terenem i chmarami owadów.

Wysiłek się jednak opłacił. Naukowcy znaleźli tzw. stożki uderzeniowe (struktury skalne powstałe pod wpływem potężnych fal uderzeniowych) oraz klify stopionej w wyniku gigantycznej temperatury skały macierzystej. Analiza próbek wykazała, że krater ma około 390 milionów lat.

Rzadkie znalezisko na mapie świata

Odkrycie tej skali to prawdziwy unikat. Na Ziemi potwierdzono dotychczas około 200 kraterów uderzeniowych. W Kanadzie jest ich 31, a obiekty o tak ogromnych rozmiarach odkrywa się niezwykle rzadko.

Po konsultacjach z lokalną społecznością rdzennej ludności Ekuanitshit Innu obiekt nazwano oficjalnie kraterem Uhaachatik. Prezentację wyników badań zaplanowano podczas sierpniowego spotkania Towarzystwa Meteorytowego w Niemczech. Sam znalazca nie kryje radości i apeluje, by zawsze ufać swojej intuicji – nawet jeśli nie jest się profesjonalnym naukowcem.