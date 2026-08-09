Amazonia jest uznawana za jeden z największych i najlepiej zachowanych obszarów dzikiej przyrody na świecie. Okazuje się jednak, że blisko 2 tys. lat temu to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Wyniki najnowszego badania opublikowano w czasopiśmie „Nature”, a ich omówieniem zajął się portal Science Alert.

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Badacze odkryli setki nieznanych konstrukcji

Między około 600 rokiem p.n.e. a 850 rokiem n.e. południowo-zachodnią część Amazonii zamieszkiwała cywilizacja Aquiry. Nie tworzyła ona jednego państwa ani imperium, tylko sieć społeczności połączonych wspólnymi tradycjami. Ta tajemnicza cywilizacja nie pozostawiła po sobie żadnych śladów pisanych, a jedynie resztki monumentalnych ziemnych konstrukcji. Geometryczne przestrzenie były wyznaczone przez głębokie rowy i połączone prostymi drogami.

Badacze podejrzewają, że te obiekty mogły pełnić funkcje ceremonialne, społeczne i polityczne. Ludzie spotykali się tam podczas uroczystości, zgromadzeń, tańców, zawodów oraz innych wydarzeń. Większość budowli zniknęła jednak pod gęstą roślinnością po upadku cywilizacji około 850 roku.

Do tej pory naukowcy nie zdawali sobie sprawy, jaki obszar zajmowała pradawna społeczność. Przełom przyniosło zastosowanie technologii LiDAR. Polega ona na wysyłaniu z samolotu impulsów laserowych, które częściowo przenikają przez korony drzew i odbijają się od powierzchni ziemi. Dzięki temu naukowcy mogą odtworzyć ukryty pod lasem krajobraz bez ingerowania w środowisko naturalne. Badacze przeanalizowali obszar 4497 kilometrów kwadratowych. Odkryli tam 432 konstrukcje ziemne, z których aż 396 nie było wcześniej znanych.

Dawna cywilizacja mogła liczyć nawet 3 mln mieszkańców

Co szczególnie istotne, przebadany teren stanowił mniej niż 3 proc. Wielkiej Amazonii. Zdaniem naukowców oznacza to, że podobnych obiektów może być znacznie więcej. Archeoantropolog Martti Pärssinen z Uniwersytetu Helsińskiego przyznał, że nowe wyniki całkowicie zmieniły jego spojrzenie na historię regionu. Na podstawie nowych danych oraz wcześniejszych badań naukowcy oszacowali, że w okresie największego rozwoju cywilizacja Aquiry mogła zajmować nawet 183 tys. kilometrów kwadratowych.

Ten obszar prawdopodobnie zamieszkiwało od 1,2 do 3 mln ludzi, a liczba konstrukcji ziemnych mogła wynosić od 24 do 30 tys. Las deszczowy przecinały drogi, polany, pola uprawne i osady z dużymi drewnianymi domami. Mieszkańcy uprawiali między innymi kukurydzę, maniok, dynię i bawełnę oraz prawdopodobnie drzewa owocowe i orzechowe. Cywilizacja Aquiry zamieszkiwała ten region przez około 1500 lat. Nadal jednak nie wiadomo, co było przyczyną jej zniknięcia.