Parametry zbliżenia podaje Center for Near Earth Object Studies prowadzone przez NASA.

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W pobliżu Ziemi przeleci planetoida klasyfikowana jako potencjalnie niebezpieczna. Naukowcy jednak uspokajają

Obiekt nosi tymczasowe oznaczenie 2019 NY2 i jest klasyfikowany jako potencjalnie niebezpieczny. Nie oznacza to, że uderzy w Ziemię.

Kategoria o angielskiej nazwie Potentially Hazardous Asteroid, w skrócie PHA, to asteroidy, których orbity przecinają orbitę Ziemi lub przebiegają w pobliżu – nie dalej niż 0,05 jednostki astronomicznej, co jest równe 19,5 odległościom Księżyca od Ziemi albo około 7,5 mln kilometrów. Muszą też mieć odpowiednio duży rozmiar (ponad 140-150 metrów).

Planetoida 2019 NY2. Oto, co o niej wiadomo

Planetoida 2019 NY2 ma średnicę szacowaną na od 150 do 330 metrów. Zbliży się do Ziemi 10 sierpnia 2026 r. o godzinie 00.20 czasu uniwersalnego. Przeleci z prędkością 9,6 km/s w odległości 6,5 dystansu Ziemia–Księżyc, co odpowiada około 2,5 mln km.

Jak zapewniają naukowcy, obiekt nie stanowi zagrożenia. To będzie jego najbliższy przelot w najbliższych 150 latach.

Okres orbitalny odkrytej w 2019 roku planetoidy 2019 NY2 wokół Słońca wynosi 845 dni, czyli 2,3 roku. Krąży w głównym pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Należy do grupy Apolla, czyli asteroid bliskich naszej planety, których orbity przecinają nie tylko orbitę Ziemi, ale czasami także i Wenus.

NASA zamierzała wykorzystać zbliżenie planetoidy do badań radarowych, ale ostatecznie plan ten porzucono. Przy takich obserwacjach sygnał nadawany jest przez 70-metrową antenę Goldstone, a odbite echo radarowe odbiera 100-metrowa antena Green Bank. Jednak drugi z instrumentów nie będzie w tym czasie dostępny.