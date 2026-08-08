Badanie opinii zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie marek Pink Mama i Pink (Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.) w czerwcu 2026 r. W ankiecie wzięła udział grupa 500 respondentek. Były to Polki, które są w ciąży, niedawno urodziły lub mają dziecko w wieku 0-8 lat.

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Co piąta kobieta przyznaje, że jej ciało nigdy nie wróciło do stanu sprzed ciąży

W badaniu padło pytanie do matek o to, kiedy ich ciało wróciło do formy sprzed ciąży. Blisko 39 proc. kobiet potrzebowało na to roku lub nawet dwóch lat. Co czwarta (26 proc.) oceniła, że powrót nastąpił stosunkowo szybko: w ciągu kilku miesięcy. Co piąta przyznała wprost, że nie stało się to w ogóle. Zaledwie 4 proc. ankietowanych stwierdziło: „nie oczekiwałam powrotu do poprzedniej formy i to jest dla mnie ok.”

Wyzwania dla organizmu w czasie ciąży. Z czym zmagają się kobiety?

Jak podkreślają autorzy badania, ciąża to duże wyzwanie dla organizmu, zwłaszcza że zmiany zachodzą na wielu poziomach jednocześnie. W badaniu zapytano kobiety także o to, jakich zmian ciała doświadczyły w ciąży lub po porodzie.

Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) przybrała w ciąży na wadze. Niemal tyle samo (51,8 proc.) zmagało z rozstępami na brzuchu, udach, piersiach lub pośladkach. Problemy z włosami i paznokciami dotknęły 44 proc. respondentek, opuchnięte nogi i stopy: 41,2 proc., mniej jędrny biust: 38,8 proc. Na liście znalazły się też inne uciążliwości: ogólne opuchnięcie ciała (35,2 proc.), nadmierne pocenie (34 proc.), sucha i mniej elastyczna skóra (28,4 proc.), żylaki i pękające naczynka (27,2 proc.), suchość pochwy i okolic intymnych (27 proc.), problemy z brodawkami: pęknięcia, podrażnienia i ból podczas karmienia (26,2 proc.) oraz częste infekcje intymne (20,6 proc.).

„Żyjemy w czasach, gdy dostęp do edukacji przedporodowej jest większy niż kiedykolwiek: szkoły rodzenia, webinary, kursy online, gabinety prywatne. A mimo to wiele kobiet skupia całą uwagę na tym, co wokół nich: przygotowaniu pokoiku, wyprawce, nauce o potrzebach noworodka. Często zapominają o sobie, o własnym ciele, o tym, że przecież ich ciało, nosząc dziecko, wykonuje wielkie zadanie” – mówi Elżbieta Skrzyniarz, położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, nauczycielka akademicka.

Dodatkowe kilogramy. Jak wzrasta waga w czasie ciąży?

Masa ciała kobiety w ciąży jest ważnym wskaźnikiem położniczym. Jak wskazują eksperci, zarówno niedobór masy ciała, jak i jej nadmiar mogą wpływać na przebieg ciąży, rozwój dziecka i zdrowie przyszłej mamy. Według Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej zalecane przyrosty masy ciała zależą od tego, ile kobieta ważyła przed zajściem w ciążę. Przy prawidłowym BMI (czyli w przedziale 18,5-24,9) zalecany przyrost masy ciała w ciągu tych 9 miesięcy to 11,5-16 kg.

Rzeczywistość jest jednak bardziej zróżnicowana. W przeprowadzonym badaniu kobiety zapytano również o to, ile kilogramów przybyło im w ciąży. Większość (42,2 proc.) mieściła się w normach: ich waga zwiększyła się od 10 do 15 kg. Co piąta ankietowana (19 proc.) przytyła od 15 do 20 kg, a 7 proc. powyżej 20 kilogramów.

Rozstępy dotyczą ponad połowy kobiet w ciąży. Czy da się im zapobiec?

Kolejnym tematem, często wynikającym z przyrostu masy ciała, są rozstępy.

„Rozstępy skóry to temat, który pojawia się w niemal każdej rozmowie z ciężarną. I słusznie, bo dotyczą ponad połowy kobiet. Warto jednak wiedzieć, że ryzyko ich pojawienia się zależy w dużej mierze od cech indywidualnych: rodzaju skóry, predyspozycji genetycznych, tempa przyrostu masy ciała. Znam kobiety, które przytyły piętnaście kilogramów i nie mają ani jednego rozstępu. Znam też takie, które przytyły dziesięć i stosowały preparaty z najwyższej półki, a rozstępy i tak się pojawiły. Można zmniejszyć ryzyko, stosując m.in. odpowiednią pielęgnację od wczesnej ciąży, ale nie można go wyeliminować całkowicie. I o tym też trzeba mówić kobietom wprost” – mówi Elżbieta Skrzyniarz.

Jak zadbać o skórę w ciąży? Pomóc może odpowiednia pielęgnacja. Eksperci zalecają regularne nawilżanie skóry, które najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, zanim jeszcze pojawią się rozstępy. „Bardzo ważna jest systematyczność i technika aplikacji: minimum raz dziennie, a przy skórze suchej nawet dwa razy dziennie; aplikacja po kąpieli, gdy skóra jest lekko wilgotna; delikatny masaż poprawiający ukrwienie i komfort skóry. Masaż sam w sobie może być wartościowym elementem profilaktyki, ponieważ poprawia mikrokrążenie i świadomość ciała, ale nie należy wykonywać intensywnych technik mechanicznych, które powodują ból lub podrażnienie” – mówi dr n. med. Małgorzata Sokół, prodziekanka Kolegium Medycznego ds. kierunku Kosmetologia WSIiZ.