Według co piątej Polki, jej ciało nigdy nie wróciło do stanu sprzed ciąży. Co czwarta twierdzi, że po kilku miesiącach
Badanie opinii zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie marek Pink Mama i Pink (Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.) w czerwcu 2026 r. W ankiecie wzięła udział grupa 500 respondentek. Były to Polki, które są w ciąży, niedawno urodziły lub mają dziecko w wieku 0-8 lat.
W badaniu padło pytanie do matek o to, kiedy ich ciało wróciło do formy sprzed ciąży. Blisko 39 proc. kobiet potrzebowało na to roku lub nawet dwóch lat. Co czwarta (26 proc.) oceniła, że powrót nastąpił stosunkowo szybko: w ciągu kilku miesięcy. Co piąta przyznała wprost, że nie stało się to w ogóle. Zaledwie 4 proc. ankietowanych stwierdziło: „nie oczekiwałam powrotu do poprzedniej formy i to jest dla mnie ok.”
Jak podkreślają autorzy badania, ciąża to duże wyzwanie dla organizmu, zwłaszcza że zmiany zachodzą na wielu poziomach jednocześnie. W badaniu zapytano kobiety także o to, jakich zmian ciała doświadczyły w ciąży lub po porodzie.
Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) przybrała w ciąży na wadze. Niemal tyle samo (51,8 proc.) zmagało z rozstępami na brzuchu, udach, piersiach lub pośladkach. Problemy z włosami i paznokciami dotknęły 44 proc. respondentek, opuchnięte nogi i stopy: 41,2 proc., mniej jędrny biust: 38,8 proc. Na liście znalazły się też inne uciążliwości: ogólne opuchnięcie ciała (35,2 proc.), nadmierne pocenie (34 proc.), sucha i mniej elastyczna skóra (28,4 proc.), żylaki i pękające naczynka (27,2 proc.), suchość pochwy i okolic intymnych (27 proc.), problemy z brodawkami: pęknięcia, podrażnienia i ból podczas karmienia (26,2 proc.) oraz częste infekcje intymne (20,6 proc.).
„Żyjemy w czasach, gdy dostęp do edukacji przedporodowej jest większy niż kiedykolwiek: szkoły rodzenia, webinary, kursy online, gabinety prywatne. A mimo to wiele kobiet skupia całą uwagę na tym, co wokół nich: przygotowaniu pokoiku, wyprawce, nauce o potrzebach noworodka. Często zapominają o sobie, o własnym ciele, o tym, że przecież ich ciało, nosząc dziecko, wykonuje wielkie zadanie” – mówi Elżbieta Skrzyniarz, położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, nauczycielka akademicka.
Masa ciała kobiety w ciąży jest ważnym wskaźnikiem położniczym. Jak wskazują eksperci, zarówno niedobór masy ciała, jak i jej nadmiar mogą wpływać na przebieg ciąży, rozwój dziecka i zdrowie przyszłej mamy. Według Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej zalecane przyrosty masy ciała zależą od tego, ile kobieta ważyła przed zajściem w ciążę. Przy prawidłowym BMI (czyli w przedziale 18,5-24,9) zalecany przyrost masy ciała w ciągu tych 9 miesięcy to 11,5-16 kg.
Rzeczywistość jest jednak bardziej zróżnicowana. W przeprowadzonym badaniu kobiety zapytano również o to, ile kilogramów przybyło im w ciąży. Większość (42,2 proc.) mieściła się w normach: ich waga zwiększyła się od 10 do 15 kg. Co piąta ankietowana (19 proc.) przytyła od 15 do 20 kg, a 7 proc. powyżej 20 kilogramów.
Kolejnym tematem, często wynikającym z przyrostu masy ciała, są rozstępy.
„Rozstępy skóry to temat, który pojawia się w niemal każdej rozmowie z ciężarną. I słusznie, bo dotyczą ponad połowy kobiet. Warto jednak wiedzieć, że ryzyko ich pojawienia się zależy w dużej mierze od cech indywidualnych: rodzaju skóry, predyspozycji genetycznych, tempa przyrostu masy ciała. Znam kobiety, które przytyły piętnaście kilogramów i nie mają ani jednego rozstępu. Znam też takie, które przytyły dziesięć i stosowały preparaty z najwyższej półki, a rozstępy i tak się pojawiły. Można zmniejszyć ryzyko, stosując m.in. odpowiednią pielęgnację od wczesnej ciąży, ale nie można go wyeliminować całkowicie. I o tym też trzeba mówić kobietom wprost” – mówi Elżbieta Skrzyniarz.
Jak zadbać o skórę w ciąży? Pomóc może odpowiednia pielęgnacja. Eksperci zalecają regularne nawilżanie skóry, które najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, zanim jeszcze pojawią się rozstępy. „Bardzo ważna jest systematyczność i technika aplikacji: minimum raz dziennie, a przy skórze suchej nawet dwa razy dziennie; aplikacja po kąpieli, gdy skóra jest lekko wilgotna; delikatny masaż poprawiający ukrwienie i komfort skóry. Masaż sam w sobie może być wartościowym elementem profilaktyki, ponieważ poprawia mikrokrążenie i świadomość ciała, ale nie należy wykonywać intensywnych technik mechanicznych, które powodują ból lub podrażnienie” – mówi dr n. med. Małgorzata Sokół, prodziekanka Kolegium Medycznego ds. kierunku Kosmetologia WSIiZ.
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