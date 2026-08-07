Wyniki badania opublikowane zostały w czasopiśmie naukowym „Cancer Research”.

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Naukowcy znaleźli nowe możliwe zastosowanie Viagry

Od końca XX w. sildenafil stosowany jest przede wszystkim w leczeniu zaburzeń erekcji, chociaż pierwotnie opracowany został jako środek na nadciśnienie i dusznicę bolesną. Teraz naukowcy odkryli możliwe kolejne zastosowanie popularnej Viagry.

Okazało się, że substancja czynna leku może ograniczać przerzuty nowotworów poprzez nowoodkryty mechanizm biologiczny. Sildenafil ogranicza bowiem zdolność komórek nowotworowych do wykorzystywania cholesterolu, który jest niezbędnym składnikiem błon komórkowych. W przypadku zakłócenia dostępu do cholesterolu, komórki nowotworowe mają trudności z tworzeniem przerzutów.

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Viagra może pomóc w leczeniu nowotworów

Do tej pory wiadomo było, że sildenafil blokuje enzym zwany fosfodiesterazą typu 5 (PDE5) i w ten sposób zwiększa poziom cząsteczki sygnałowej znanej jako cGMP, co z kolei powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych. To właśnie dzięki temu efektowi Viagra zyskała popularność jako skuteczny lek na zaburzenia erekcji.

W nowym badaniu naukowcy odkryli, że cGMP wiąże się również z białkiem odpowiedzialnym za transport cholesterolu wewnątrz komórek, w efekcie czego komórkom pozostaje mniej cholesterolu na własne potrzeby. Tymczasem, jak się okazało, komórki nowotworowe są szczególnie wrażliwe na takie zmniejszenie podaży cholesterolu.

Połączenie Viagry ze statynami może być jeszcze skuteczniejsze w ograniczaniu przerzutów

To jednak nie wszystko. Okazało się bowiem, że jeszcze skuteczniejsze w ograniczaniu przerzutów nowotworów jest połączenie sildenafilu ze statynami, czyli popularną grupą leków obniżających poziom cholesterolu w organizmie.

Połączenie to może nie tylko ograniczyć dostęp komórek nowotworowych do istniejącego cholesterolu, lecz także uniemożliwić im wytwarzanie nowego cholesterolu, potencjalnie wzmacniając działanie przeciwprzerzutowe.

Naukowcy oparli swoje ustalenia na modelach nowotworowych myszy, hodowlach komórek nowotworowych pobranych od pacjentów oraz danych zebranych w ciągu 20 lat od około 5 milionów osób. Analiza statystyczna tych ostatnich wykazała znacząco lepszą przeżywalność u pacjentów z chorobą nowotworową przyjmujących sildenafil, zwłaszcza w połączeniu ze statynami.

– Poza obietnicą terapeutyczną, nasze odkrycia podkreślają, że biologia nowotworów jest kształtowana nie tylko przez mutacje w komórkach nowotworowych, lecz także przez stan metaboliczny pacjenta i leki, które przyjmuje on już z powodu innych schorzeń – powiedział Ayelet Erez, jeden z autorów nowego badania cytowany w specjalnym komunikacie Instytutu Weizmanna.