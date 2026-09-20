Rektor-komendant WAM w Łodzi, płk prof. dr hab. n. med. Marek Saracyn
Nie identyfikuję tak przedsięwzięcia związanego z utworzeniem WAM. Ostatnie dwadzieścia pięć lat w Siłach Zbrojnych i Wojskowej Służbie Zdrowia, które funkcjonują bez własnej wyższej uczelni medycznej pokazało, że takiej akademii po prostu brakuje. Istotne dla decyzji o reaktywowaniu WAM były też oceny ciał doradczych zajmujących się służbą zdrowia w NATO. Doświadczenia sojuszników i analizy dotyczące zabezpieczenia medycznego wskazują po prostu na istotne znaczenie własnego stabilnego systemu kształcenia kadr medycznych.
Dane liczbowe są informacjami niejawnymi. Mogę jedynie powiedzieć, że w Wojskowej Służbie Zdrowia występują istotne potrzeby kadrowe, dlatego jednym z celów WAM jest systemowe zwiększanie liczby odpowiednio przygotowanych kadr medycznych dla Sił Zbrojnych. Te niedobory wynikają z wielu powodów.
Na mocy ustawy przejmujemy stopniowo mienie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, które powstało tuż przed rozwiązaniem WAM w 2002 r. Od tego czasu prowadziło ono szkolenia na potrzeby sił zbrojnych, realizowało kursy, głównie dla podoficerów w obszarze ratownictwa medycznego, w tym ratownictwa pola walki. WAM przejęła również istotny dydaktyczny zasób kadrowy WCKMed, zarówno żołnierzy, jak i pracowników cywilnych. W grupie tej są m.in. doświadczeni ratownicy medyczni oraz lekarze różnych specjalności. Będą oni prowadzili zajęcia już w tym roku na otwartym kierunku ratownictwo medyczne.
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Przejęliśmy infrastrukturę WCKMed, czyli duży blok dydaktyczny z salami wykładowymi m.in. z salami do anatomii, aulą na 300 osób, a także akademikami dla studentów. Dysponujemy zatem podstawowym zapleczem dydaktycznym na potrzeby kształcenia ratowników, które będzie rozwijane wraz z dalszym rozwojem procesu kształcenia i samej Akademii.
Tak. W przyszłym roku planujemy uruchomienie kierunku lekarskiego, co wymaga powiększenia bazy. Mamy gotowe plany inwestycyjne, trwają w tej sprawie uzgodnienia z Ministerstwem Obrony Narodowej. Założenie jest takie, aby docelowo powstał budynek dydaktyczny na potrzeby nauk podstawowych, dla pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów. Ponadto budynki administracyjne na potrzeby Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Planowane jest też m.in. centrum symulacji medycznej oraz duża aula. Pierwsza z inwestycji powinna być realizowana w najbliższych dwóch, trzech latach na działce przekazanej przez miasto Łódź. Zresztą do 2002 r. działka ta znajdowała się w zasobach Wojskowej Akademii Medycznej, a zlokalizowana jest w sąsiedztwie obecnego kompleksu przy placu gen. J. Hallera. Niezależnie od tych planów na potrzeby otwieranego w przyszłym roku kierunku lekarskiego chcemy pozyskać w tym bądź na początku przyszłego roku inny budynek dydaktyczny, który uzupełni nasze potrzeby. Znajdzie się w nim tymczasowe prosektorium oraz laboratoria.
W przyszłym roku planujemy przyjąć 200 studentów. W kolejnych latach będą dochodziły roczniki podobnej wielkości lub nieco większe. Zakładamy, że uczelnia osiągnie taką liczbę studentów w ciągu najbliższych siedmiu lat.
Po 25 latach zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne, a przede wszystkim zewnętrzne, potwierdziły potrzebę odbudowy własnych zdolności kształcenia kadr medycznych dla Sił Zbrojnych. Nasi partnerzy rozumieją tę potrzebę, bo działamy we wspólnym interesie zapewnienia bezpieczeństwa. Rozmawiamy z władzami innych uczelni wyłącznie o współpracy.
Nie budujemy WAM kosztem innych uczelni. Naszym założeniem jest współpraca i pozyskiwanie kadry z różnych ośrodków klinicznych i naukowych. Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala pracownikowi naukowemu pracować na dwóch pełnych etatach w dwóch różnych instytucjach. Jest zrozumienie i wola ze strony władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, aby umożliwiać taką współpracę. Od 1 lipca przeprowadziłem też wiele rozmów z ludźmi nauki, którzy nie są związani z uczelnią z Łodzi. To osoby, które działają w obszarze klinicznym, w podmiotach publicznych i prywatnych, wielu dotychczas nie było związanych z wyższymi uczelniami. Są także osoby z różnych regionów Polski, a także z zagranicy. Widzę ich gotowość do współpracy z nami.
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Tak. To dzieje się zresztą już od kilku lat. Dotychczas jednak rekrutacja studentów na potrzeby Sił Zbrojnych odbywała się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Formalnie byli oni podchorążymi AWL, ale skoszarowanymi w Łodzi na terenie WCKMed, jednocześnie uczyli się medycyny w uczelni cywilnej – na Uniwersytecie Medycznym. Mieliśmy zatem do czynienia z hybrydowym modelem kształcenia. Obecnie na mocy ustawy przejęliśmy wszystkich tych podchorążych, czyli wszystkie roczniki od pierwszego do szóstego, w ten sposób stali się podchorążymi WAM. Ta grupa kontynuuje naukę i ukończy studia na Uniwersytecie Medycznym. Od przyszłego roku nowi podchorążowie będą realizowali już jednolitą ścieżkę w obrębie Wojskowej Akademii Medycznej.
Tak. Takie założenia powinny się znaleźć w naszych dokumentach, które w tym i w przyszłym roku będą powstawać.
Precyzyjnie jeszcze nie. To będzie przedmiotem dyskusji, debat na forum ciał kolegialnych, bo na początku przyszłego roku czekają nas wybory i ukonstytuowanie się Senatu. Jednak ścieżka wojskowa będzie dla nas priorytetem zarówno na kierunku lekarskim, jak i ratownictwie medycznym.
Sama uczelnia nie rozwiąże problemu. Dla młodych lekarzy wojskowych kluczowe są nie tylko kwestie finansowe, ale przede wszystkim możliwość rozwoju zawodowego, w tym odbywania szkolenia specjalizacyjnego i budowanie długofalowej kariery. Dlatego równolegle z rozwojem WAM prowadzone są w Siłach Zbrojnych prace nad rozwiązaniami systemowymi, które mają wspierać rozwój zawodowy i utrzymanie personelu medycznego.
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Oczywiście. Doświadczenia tego konfliktu są bardzo cenne na wielu płaszczyznach. Pokazują co się dzieje na współczesnym polu walki, jaki jest jego charakter, jakie środki wykorzystywane są przez nieprzyjaciela, jak wygląda zastosowanie obecnych standardów zabezpieczenia czy ewakuacji medycznej. Dla nas bardzo ważne jest doświadczenie osób, które z tym polem walki się zetknęły. W kursach prowadzonych przez WCKMed uczestniczyli medycy i paramedycy z Ukrainy. Będziemy tę współpracę kontynuować.
Jesteśmy jednostką wojskową, jednak podstawowe źródła finansowania działalności dydaktycznej wynikają z ustawy o szkolnictwie wyższym. Będziemy zatem korzystali z subwencji, dotacji oraz środków, które sami wypracujemy. Środki publiczne będą pochodziły przede wszystkim z Ministerstwa Obrony Narodowej, ale też innych instytucji finansujących naukę w naszym kraju.
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