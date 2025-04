Jak długo taka uczelnia medyczna będzie powstawała? Czy zassie ona kadrę medyczną Wojskowego Instytutu Medycznego?

Nie uczestniczyłem w żadnych konsultacjach dotyczących utworzenia nowej WAM, dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy decyzja o takim zassaniu rzeczywiście ma swoje podstawy. Powstanie uczelni musi jednak uwzględniać wymagania akredytacyjne Ministerstwa Nauki, aby możliwe było prowadzenie procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych. Znacznie istotniejsze pozostaje jednak pytanie, kiedy uczelnia uzyska samodzielność dydaktyczną i będzie w stanie realizować cele związane z kształceniem medyków na potrzeby sił zbrojnych. W mojej ocenie osiągnięcie tego etapu może potrwać dekady. Trudno dziś z całą pewnością stwierdzić, czy będzie to 10, 15 czy 20 lat – co, w kontekście nowych wyzwań geopolitycznych i rosnących zagrożeń militarnych, rodzi poważne zastrzeżenia co do celowości projektu.

Przypomnę, że Wojskowa Akademia Medyczna powstała w 1958 roku, a samodzielność dydaktyczną osiągnęła dopiero w połowie lat 70. XX wieku – i to w ustroju, w którym interesy sił zbrojnych były traktowane priorytetowo. W tamtym czasie pozyskiwanie lekarzy do służby wojskowej – także profesorów – odbywało się bez większych trudności. Obecnie, w obliczu kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia oraz wyraźnych dysproporcji między wynagrodzeniami lekarzy wojskowych i cywilnych, będzie to znacznie trudniejsze. Jeszcze 20–30 lat temu uposażenie lekarza wojskowego było trzykrotnie wyższe niż wynagrodzenie jego cywilnego odpowiednika, podczas gdy dziś proporcje te uległy odwróceniu – pensje wielu lekarzy wojskowych są niższe od ustawowego minimum obowiązującego w ochronie zdrowia. Dlatego uważam, że punktem wyjścia powinna być gruntowna analiza, na ile utworzenie nowej WAM może realnie przyczynić się do rozwiązania problemu pogłębiających się braków kadrowych w wojskowej służbie zdrowia. Uważam, że utworzenie tej uczelni nie poprawi sytuacji, a w skrajnym przypadku może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Sednem trwającego od blisko dwóch dekad kryzysu kadrowego nie jest bowiem brak zainteresowania studiami medycznymi w wojsku – przeciwnie, kandydaci chętnie podejmują naukę, a następnie odbywają 5–8-letnie kształcenie specjalistyczne. Problem pojawia się później: po zakończeniu tego procesu wielu z nich rezygnuje z dalszej służby – i to właśnie w momencie, gdy ich kompetencje stają się najbardziej wartościowe z punktu widzenia potrzeb sił zbrojnych.

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że inicjatywa reaktywacji WAM nie tylko może nie rozwiązać obecnych problemów kadrowych, ale wręcz je pogłębić. Projekt ten wiąże się bowiem z wysokimi kosztami wejścia oraz ryzykiem rozproszenia zasobów budżetowych MON. Przeznaczenie środków na powstanie i utrzymanie nowej uczelni może prowadzić do uszczuplenia budżetów wojskowych podmiotów leczniczych, co w praktyce osłabi ich potencjał rozwojowy. Tymczasem, jak wynika z badań opinii społecznej, personel medyczny oczekuje przede wszystkim dobrych warunków pracy, wysokiego standardu opieki nad pacjentem, dostępu do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, odpowiedniej infrastruktury oraz realnych możliwości rozwoju zawodowego – czyli kluczowych czynników motywujących lekarzy do dalszej służby.

Nie ma dziś najmniejszych wątpliwości, że sukces kadrowy wojskowej służby zdrowia w dużej mierze zależy od dobrze przygotowanych i zorganizowanych warunków pracy w wojskowych podmiotach leczniczych oraz od odpowiednio zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego personelu medycznego. Wypracowanie i wdrożenie w tym kontekście wysokich – wykraczających poza standardy rynkowe – norm i standardów pozwoli na nowoczesne, intensywne kształcenie profesjonalnych kadr sił zbrojnych, a jednocześnie pomoże zatrzymać najbardziej kompetentnych, kreatywnych i zaangażowanych w służbę żołnierzy.