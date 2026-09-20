Władimir Putin sprawuje władzę od maja 2000 r. – ponad 26 lat, czyli już dłużej niż panowali Aleksander I (1801–1825), Aleksander III (1881–1894) i Mikołaj II (1894–1917), a właśnie zrównuje się z Aleksandrem II (1855–1881).

W kolejce czeka jeszcze rehabilitowany w putinowskiej Rosji car Mikołaj I (1825–1855), jedyny rosyjski car koronowany też na króla Polski (Warszawa, 1829), który rękami feldmarszałka Iwana Paskiewicza krwawo stłumił powstanie listopadowe, a potem – ratując przed rozpadem Cesarstwo Austrii – rewolucję węgierską 1849 r. Wcześniej, w maju 1849 r., młody cesarz Franciszek Józef sam przybył do Warszawy błagać Mikołaja I o interwencję, w wyniku czego na Węgry ruszyła przez Galicję armia pod wodzą Paskiewicza (namiestnika rezydującego właśnie w Warszawie), licząca wedle różnych szacunków od 90 do nawet 200 tys. żołnierzy. Car przybył do Krakowa, skąd osobiście odprowadził wojska aż do Barwinka pod Duklą, gdzie odbyło się nabożeństwo błogosławiące żołnierzy, po czym wrócił do Krakowa, gdzie 14 czerwca 1849 r. na Błoniach dokonał przeglądu kolejnych oddziałów.