Gdy Stanisław Lem pisał „Solaris”, do podsłuchiwania myśli i analizy najskrytszych tajników ludzkiego wnętrza potrzebował nie mniej niż oceanu. A może wystarczą takie trochę bardziej rozbudowane słuchawki? Tak zdaje się twierdzić nieduży, ale ambitny amerykański start-up z Bostonu – Neurable.

Oczywiście, to dopiero pierwsze koty za płoty, ale rzecz samą, czyli słuchawki MW75 Neuro/ MW75 Neuro LT, można już kupić za 499–699 dol. Stworzono je we współpracy z marką audio Master & Dynamic. To jeden z pierwszych komercyjnych interfejsów mózg-komputer (ang. brain-computer interface, BCI) wbudowanych w codzienny sprzęt audio. Konstruktorzy zapewniają, że oferują tu ponadto pełną jakość dźwięku i aktywną redukcję szumów.