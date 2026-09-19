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Nikt nie biegał tyle w filmie od czasu Toma Cruise’a w „Mission Impossible”

Fajna wycieczka po Londynie, ale nic więcej. Recenzja filmu „Biegaczka” na Prime Video.

Publikacja: 19.09.2026 16:03

Nikt nie biegał tyle w filmie od czasu Toma Cruise’a w „Mission Impossible”

Rafał Glapiak

Od ery misji niemożliwych Toma Cruise’a chyba nikt nie biegał tyle przed kamerą, co Gal Gadot, ale w końcu tytuł najnowszego filmu z jej udziałem zobowiązuje. Szkoda tylko, że Mark Gibson, scenarzysta utworu w reżyserii Kevina Macdonalda, nie odbył przed podjęciem pisania treningu intelektualnego, który byłby choć w połowie tak intensywny jak fizyczne przygotowania odtwórczyni głównej roli do wcielenia się w postać (trzeba niestety dodać, że o ile kondycyjnie Gadot wypada świetnie, o tyle aktorsko wciąż, mówiąc delikatnie, niedomaga).

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