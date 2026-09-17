W Ameryce Północnej rekord kasowy już padł. „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” jest najbardziej dochodowym filmem w historii, jaki wszedł na ekrany amerykańskie. Od premiery 31 lipca film Destina Daniela Crettona przyniósł 936,7 mln dolarów.

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Poprzednim rekordzistą, aż do wczoraj, był od dziesięciu lat obraz „Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy” J.J. Abramsa, który zgromadził na swoim koncie 936 mln dolarów. Najnowszemu filmowi o Człowieku Pająku pokonanie tej granicy zajęło zaledwie 37 dni, a trzeba pamiętać, że film nadal jest w kinach. Dzisiaj specjaliści od filmowego rynku zastanawiają się, czy obraz okaże się pierwszym filmem w historii, z którego wpływy na samym rynku amerykańskim przekroczą miliard dolarów.

„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” zarobił na całym świecie 2,45 mld dolarów

Na rynku światowym „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” zarobił już 2,45 mld dolarów, plasując się na trzecim miejscu listy kasowych sukcesów wszech czasów. Tutaj wciąż bezkonkurencyjny jest pierwszy „Avatar” Jamesa Camerona z 2009 roku, który zebrał w kinach 2,9 mld dolarów. Na drugim miejscu plasuje się „Avengers. Koniec gry” Anthony’ego i Joe Russo z 2019 roku (2,7 mld dolarów). Po wielkim sukcesie ostatniej części „Spider-Mana” na czwarte miejsce spadł „Avatar. Istota wody”. No i warto przypomnieć, że na piątym miejscu jest film, który podbił kina w 1997 roku: wspaniały „Titanic” Jamesa Camerona. Film ten w 2012 roku wrócił na ekrany w 2012 roku z okazji 100. rocznicy zatonięcia statku, a w 2023 roku, w 25. rocznicę swojego powstania znów pojawił się w kinach w wersji 4D.

Czy „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” ma szansę nadal się wspinać w górę? Tak. Analitycy rynku przypominają, że film Destina Daniela Crettona wciąż bije rekordy. Swój pierwszy miliard zarobił zaledwie sześć dni po premierze. Drugi – po trzech tygodniach. Dziś analitycy rynku zastanawiają się, czy przebije on granicę 3 mld dolarów wpływów z kin, jakiej jeszcze nigdy nie osiągnął żaden tytuł.

Dlaczego Tom Holland został nowym, lepszym Spider-Manem

Krytycy zastanawiają się, dlaczego zainteresowanie filmem o Spider-Manie przewyższa dziś znacznie popularność innych superherosów. Często bardziej efektownych. Ale może zagadka jego powodzenia tkwi właśnie w jego pozornej zwyczajności. Pozbawiony kostiumu i peleryny Peter Parker przypomina współczesnych młodych ludzi: jest samotny, zagubiony, marzy o chwili szczęścia. Wpisał się też znakomicie w nowojorski krajobraz Tom Holland. Dzisiaj to już nie poprzedni aktorzy wcielający się w Spider-Mana, Tobey Maguire czy Andrew Garfield, lecz właśnie on – niewysoki, niemocarny i przeżywający niejedną trudną chwilę – jest bohaterem młodych widzów. Na dodatek ten niepozorny facet zdobył miłość i ożenił się ze swoją partnerką z filmu – Zendayą.

Jednak fenomen filmu „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” opiera się też na tym, że Człowiek-Pająk ożywia ekrany kin już od blisko ćwierćwiecza. Pierwszy film o Spider-Manie, wyreżyserowany przez Sama Raimiego, miał premierę w 2002 roku, potem pojawiło się siedem kolejnych jego odsłon, ostatnia pięć lat temu, wyreżyserowana przez Jona Wattsa.

W tym czasie w tytułowego bohatera wcielali się Tobey Maguire (trzy razy), Andrew Garfield (dwa razy) i Tom Holland (trzy razy). Nową wersję przygód Człowieka-Pająka po raz pierwszy wyreżyserował Destin Daniel Cretton, nie zmienił on jednak aktorów z ostatnich części.

W filmie „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” obok Toma Hollanda występują Zendaya jako MJ i Jacob Batalon jako Ned. Główni bohaterowie są ci sami, choć rozłączeni: kiedyś, ratując świat, Peter musiał przecież wymazać z pamięci bliskie mu osoby i teraz żyje samotnie. Próbuje jakoś odnaleźć się w rzeczywistości, a przede wszystkim walczy o bezpieczeństwo Nowego Jorku. Jak zawsze z poświęceniem, zwisając nad miastem w swoim niebiesko-czerwonym kostiumie.

Twórcy już zapowiadają kolejny film o Człowieku-Pająku. Jego premiera ma się odbyć w 2027 roku.