Na drugim roku studiów historycznych sięgnęłam po biografię Marii Antoniny, której było mi odtąd żal. Miała 13 lat, kiedy Austria dorzuciła ją Francji w gratisie do sojuszu. Nikt nie zadbał o jej edukację, a Wersal nie należał do najbardziej przyjaznych miejsc – nie tylko dla nastolatki. Kiedy zaś była już młodą kobietą, okazała się dla małżonka mniej interesująca niż polowania, podglądanie dworzan przy pomocy lunety oraz klucze i zamki (Ludwik XVI realizował się głównie jako ślusarz, a nie król).