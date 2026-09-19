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Estera Flieger: Izabela Łęcka ma kaca. Nowa „Lalka” Pawła Maślony w stylu „1670”

Nie mam problemu z tym, że Paweł Maślona luźno trzyma się Bolesława Prusa. Niech się Izabela Łęcka wyemancypuje i ma kaca – proszę bardzo. Ale nie przekonuje mnie „Lalka” w stylu „1670”.

Publikacja: 19.09.2026 15:49

Może to „Lalka” nie o, a dla współczesnej Polski?

Może to „Lalka” nie o, a dla współczesnej Polski?

Foto: Rafał Pałka/Netlix/mat.pras.

Estera Flieger

Na drugim roku studiów historycznych sięgnęłam po biografię Marii Antoniny, której było mi odtąd żal. Miała 13 lat, kiedy Austria dorzuciła ją Francji w gratisie do sojuszu. Nikt nie zadbał o jej edukację, a Wersal nie należał do najbardziej przyjaznych miejsc – nie tylko dla nastolatki. Kiedy zaś była już młodą kobietą, okazała się dla małżonka mniej interesująca niż polowania, podglądanie dworzan przy pomocy lunety oraz klucze i zamki (Ludwik XVI realizował się głównie jako ślusarz, a nie król).

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