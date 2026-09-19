Łukasz Jasina: Niemcy w końcu porozumieją się z Rosją. Idzie reset

Unia Europejska to jest jedyna instytucja, która nas ratuje przed dominacją niemiecką. Na razie w Niemczech, przy całym niezbyt dobrym stosunku do Polski, elity jednak doskonale wiedzą, że nie mogą sobie na pewne działania pozwolić – mówi Łukasz Jasina, były rzecznik prasowy MSZ, historyk i ekspert ds. międzynarodowych.

