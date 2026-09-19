Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Na umacnianiu się AfD w Niemczech mogą zyskać stosunki polsko-francuskie. Nasza prawica bardzo rozsądnie budowała relacje ze środowiskiem Marine Le Pen, zatem na tę zmianę na szczytach francuskiej władzy jesteśmy przygotowani – uważa Łukasz Jasina
Myślę, że nikt nie widział triumfalnego pochodu AfD do zwycięstwa, ponieważ poparcie dla niej rosło stale w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Rozumiem obecne zaskoczenie komentatorów, bo skala zwycięstwa w Saksonii-Anhalcie jest duża. Chociaż moim zdaniem skala zwycięstwa AfD w Meklemburgii może być jeszcze większa.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas