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Łukasz Jasina: Niemcy w końcu porozumieją się z Rosją. Idzie reset

Unia Europejska to jest jedyna instytucja, która nas ratuje przed dominacją niemiecką. Na razie w Niemczech, przy całym niezbyt dobrym stosunku do Polski, elity jednak doskonale wiedzą, że nie mogą sobie na pewne działania pozwolić – mówi Łukasz Jasina, były rzecznik prasowy MSZ, historyk i ekspert ds. międzynarodowych.

Publikacja: 19.09.2026 09:54

Na umacnianiu się AfD w Niemczech mogą zyskać stosunki polsko-francuskie. Nasza prawica bardzo rozsą

Na umacnianiu się AfD w Niemczech mogą zyskać stosunki polsko-francuskie. Nasza prawica bardzo rozsądnie budowała relacje ze środowiskiem Marine Le Pen, zatem na tę zmianę na szczytach francuskiej władzy jesteśmy przygotowani – uważa Łukasz Jasina

Foto: Robert Gardziński

Eliza Olczyk

AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie z ogromną przewagą nad innymi partiami. W Niemczech odbyły się demonstracje z żądaniem delegalizacji tej partii, bo niektórzy boją się jej nacjonalistycznego, radykalnego oblicza. Czy za rządów PiS widać już było triumfalny pochód tej partii do zwycięstwa?

Myślę, że nikt nie widział triumfalnego pochodu AfD do zwycięstwa, ponieważ poparcie dla niej rosło stale w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Rozumiem obecne zaskoczenie komentatorów, bo skala zwycięstwa w Saksonii-Anhalcie jest duża. Chociaż moim zdaniem skala zwycięstwa AfD w Meklemburgii może być jeszcze większa.

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