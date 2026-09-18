Trump poinformował o decyzji we wpisie w mediach społecznościowych. Podkreślił, że jest „dumny” z zakazu obejmującego trzy organizacje medialne i oskarżył je o nieustanne publikowanie „fałszywych informacji”.

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Trump: media nie mogą publikować „fikcji i kłamstw”

W przypadku MS NOW prezydent przypomniał, że stacja niedawno zmieniła nazwę z MSNBC. Trump połączył tę zmianę z – jego zdaniem – utratą oglądalności i wiarygodności. Nie przedstawił jednak w swoim wpisie danych, które miałyby potwierdzać tę ocenę.

Osobno zaatakował Politico, twierdząc, że portal otrzymał od administracji Joe Bidena nielegalną subskrypcję wartą 8 mln dolarów. Trump uznał tę sytuację za przykład korupcji. Zarzut dotyczy wydatków administracji federalnej na dostęp do treści Politico, jednak sam Trump nie przedstawił w swoim wpisie szczegółów dotyczących podstaw prawnych swojej oceny.

Prezydent stwierdził również, że media „nie powinny mieć możliwości” publikowania fikcyjnych informacji podczas relacjonowania działalności prezydenta, jego administracji czy USA. Na końcu zapowiedział, że wkrótce mogą pojawić się kolejne decyzje wobec innych redakcji.

Kolejny konflikt Trumpa z mediami

Relacje Trumpa z częścią amerykańskich mediów od lat są napięte. W czasie pierwszej kadencji prezydent wielokrotnie określał krytyczne wobec niego redakcje mianem „fake news”, a jego administracja i poszczególne media spierały się również o dostęp dziennikarzy do Białego Domu.

W drugiej kadencji konflikt ponownie się nasilił. W 2025 roku administracja wprowadziła nowe zasady dostępu mediów do Pentagonu. Kilkadziesiąt dużych redakcji, w tym Reuters, „The New York Times” i CNN, odmówiło zaakceptowania nowych regulacji, argumentując, że mogą one ograniczać niezależność dziennikarzy i publiczną kontrolę nad resortem obrony.

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W 2026 r. Trump kierował również groźby pod adresem dużych stacji telewizyjnych. W lipcu skrytykował ABC, NBC i CNN za nieemitowanie jego przemówienia w czasie największej oglądalności i sugerował możliwość odebrania ich licencji.

Konflikt z CNN ma również wymiar prawny. Trump jest stroną postępowania przed Sądem Najwyższym USA dotyczącego pozwu przeciwko stacji. Sprawa została formalnie zarejestrowana w sierpniu 2026 r..