Dziennikarka zapytała Trumpa w Gabinecie Owalnym o niedzielną wypowiedź senatora Demokratów z Georgii Jona Ossoffa, który stwierdził, że prezydent woli zajmować się budową sali balowej i podróżować ze swoją asystentką Natalie Harp niż pełnić obowiązki prezydenta.– Nie, zdecydowanie wolałbym robić inne rzeczy – odparł Trump.

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Zadała pytanie w Gabinecie Owalnym. Reakcja Trumpa i Białego Domu może zaskakiwać

Gdy reporterka próbowała zadać Trumpowi inne pytanie, na inny temat, zwrócił się do niej: – Jesteś głośną, hałaśliwą osobą. Jesteś z fake news. Cicho bądź. Cicho bądź. Jesteś fałszywą reporterką i przekazujesz fałszywe informacje.

Profil prowadzony przez Biały Dom – Rapid Response 47 – napisał później w serwisie X, zwracając się do dziennikarki: „Pewnego dnia twoje dzieci natkną się na to obrzydliwe i nieludzkie pytanie. Będzie im niedobrze i będą się wstydzić, że mają rodzica tak bezdusznego i mściwego. To naprawdę niepokojące”. Zarzucono jej też, że „przynosi hańbę i wstyd profesji, którą rzekomo wykonuje”.

Stacja CNN reaguje na atak. „Poniżej godności urzędu”

Wsparcie dla Holmes wyraziła stacja CNN, podkreślając, że jest ona jedną z najbardziej szanowanych i doświadczonych dziennikarek pracujących przy Białym Domu.

„Dziś po południu wykonywała swoją pracę i zadała prezydentowi USA trudne, istotne i mające wartość informacyjną pytanie w imieniu Amerykanów. Osoby pełniące funkcje publiczne mają prawo kwestionować materiały dziennikarskie, z którymi się nie zgadzają, ale ataki personalne na dziennikarzy za zadawanie pytań są poniżej godności urzędu i nie są zgodne z zasadami wolności prasy” – napisała stacja CNN.