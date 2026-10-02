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Nowa polska gra autorstwa reżysera „Wiedźmina III”. Jest się kogo bać

„The Blood of Dawnwalker” to kolejna mroczna polska gra. Ale jaka dobra!

Publikacja: 02.10.2026 20:51

„The Blood of Dawnwalker”, tw. Rebel Wolves, platf. PC, PS5, XS

„The Blood of Dawnwalker”, tw. Rebel Wolves, platf. PC, PS5, XS

Foto: mat. prasowe

Michał Zacharzewski

Konrad Tomaszkiewicz, reżyser trzeciej części komputerowego „Wiedźmina”, odszedł z firmy CD Projekt Red, by na własną rękę przygotować nową produkcję. Tak właśnie narodziła się „The Blood of Dawnwalker”, wciągająca gra fabularna, która ma sporo z „Wiedźmina”, a jednak nim nie jest.

Inny jest chociażby świat. To też low fantasy, mroczne, dzikie, przyjemne dla oka, jednak z jednym zaledwie miastem i kilkoma wioskami leżącymi gdzieś w średniowiecznych Karpatach. Mieszkają tu zwykli ludzie, którzy mają swoje problemy i chętnie zlecają bohaterowi rozmaite zadania. Do tego jednak dochodzą rozmaite stworzenia nocy, w tym wampiry i inne dziwne paskudy, które stopniowo biorą okolicę we władanie.

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