„Europa właśnie zgodziła się uwolnić potężną ilość swojego oleju napędowego, którego ma duże zapasy. Proces rozpocznie się natychmiast” - napisał Trump na platformie Truth Social.

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Nie podał dalszych szczegółów.

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G7: uwolnimy 100 mln baryłek m.in. oleju napędowego w ramach Międzynarodowej Agencji Energii

Uwolnimy 100 mln baryłek oleju napędowego i innych paliw w ramach Międzynarodowej Agencji Energii - przekazały we wspólnym oświadczeniu państwa G7, po piątkowym spotkaniu zwołanym przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

„Wdrożymy nasze zobowiązania w ramach skoordynowanego uwolnienia poprzez Międzynarodową Agencję Energii, które rozpocznie się natychmiast i potrwa cztery miesiące, w tym będzie znaczące i przyspieszone uwolnienie rezerw oleju napędowego na początku tych 20 dni przez członków grupy G7 i jej partnerów” - napisano w oświadczeniu, opublikowanym przez Pałac Elizejski.

Presja Waszyngtonu na europejskich sojuszników

W związku z turbulencjami związanymi z wojną w tym roku ceny oleju napędowego na światowych rynkach bardzo mocno wzrosły. Paliwo dieslowskie szybko drożeje również w USA, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że Partia Republikańska prezydenta Donalda Trumpa utraci kontrolę nad Kongresem w wyniku listopadowych wyborów „połówkowych”.

Trump zapowiadał wcześniej, że może wprowadzić zakaz eksportu amerykańskiego diesla. Ta zapowiedź spotkała się jednak z dużym niepokojem rządów europejskich i krytyką ekonomistów. Prezydent USA zasygnalizował więc w środę, że jego gotowość do wprowadzenia zakazu eksportu amerykańskiego oleju napędowego osłabła ze względu na ryzyko niezamierzonych skoków cen.

Stany Zjednoczone naciskały w ostatnich dniach na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa.

Ceny oleju napędowego w USA osiągnęły we wrześniu rekordową wysokość i nadal znajdują się blisko najwyższego poziomu w historii, średnio 6,40 USD za galon.