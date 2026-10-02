Z sondażu dla ARD wynika, że zadowolonych z tego, jak Merz wykonuje obowiązki kanclerza Niemiec, jest 10 proc. obywateli tego kraju. Jeszcze nigdy w historii badania prowadzonego od 1997 roku żaden kanclerz Niemiec nie miał tak złych notowań.

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Sondaż: Ministrowie rządu Friedricha Merza oceniani znacznie lepiej niż sam kanclerz

Znacznie wyższe notowania od kanclerza ma minister obrony Niemiec Boris Pistorius z SPD. Z jego pracy zadowolonych jest 50 proc. badanych. 34 proc. respondentów pozytywnie ocenia szefa MSZ Niemiec Johanna Wadephula z CDU, a 27 proc. – ministra spraw wewnętrznych Alexandra Dobrindta z CSU. Z pracy ministra finansów i wicekanclerza Larsa Klingbeila zadowolony jest co piąty respondent, a minister pracy Baerbel Bas (obydwoje SPD) – około co szósty.

W porównaniu do września odsetek zadowolonych z pracy Merza jako kanclerza spadł o trzy punkty procentowe.

Sondaż: AfD wygrywa z CDU/CSU, liberałowie poza Bundestagiem

Sondaż jest też złą wiadomością dla chadeków z CDU/CSU (Merz jest liderem tej pierwszej partii). Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się obecnie, wówczas chadecy zdobyliby 20 proc. głosów i wyraźnie przegraliby z Alternatywą dla Niemiec (AfD), na którą chce głosować 27 proc. badanych. CDU/CSU straciło od września 1 punkt procentowy poparcia. Poparcie dla AfD nie zmieniło się.

Do Bundestagu weszliby jeszcze Zieloni (16 proc.), współrządząca Niemcami SPD – 13 proc. i Lewica (Die Linke) z poparciem 11 proc.

Poza Bundestagiem – z wynikiem 4 proc. (próg wyborczy to 5 proc.) - znalazłaby się liberalna FDP.

Sondaż przeprowadził pod koniec września drogą telefoniczną oraz internetową instytut Infratest dimap na reprezentatywnej próbie 1303 osób uprawnionych do głosowania.

Historyczny sukces AfD i historyczna klęska CDU w wyborach lokalnych

Na początku września AfD odniosła historyczny sukces wygrywając wybory w kraju związkowym Saksonia-Anhalt z wynikiem 43,8 proc. głosów przy 17,2 proc. CDU. 20 września, AfD zwyciężyła również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie otrzymała 38,2 proc., a CDU z wynikiem 4,9 proc. głosów po raz pierwszy w swojej historii nie przekroczyła progu wyborczego w wyborach do parlamentu kraju związkowego.

Poparcie dla AfD w Niemczech Foto: PAP

Słabe wyniki CDU w wyborach regionalnych nasiliły w Niemczech debatę na temat tego, czy Merz powinien pozostać na stanowisku kanclerza i lidera chadeków. Sam kanclerz deklaruje jednak pozostanie na stanowisku i kontynuowanie prowadzonych przez siebie reform.