Friedrich Merz
Z sondażu dla ARD wynika, że zadowolonych z tego, jak Merz wykonuje obowiązki kanclerza Niemiec, jest 10 proc. obywateli tego kraju. Jeszcze nigdy w historii badania prowadzonego od 1997 roku żaden kanclerz Niemiec nie miał tak złych notowań.
Znacznie wyższe notowania od kanclerza ma minister obrony Niemiec Boris Pistorius z SPD. Z jego pracy zadowolonych jest 50 proc. badanych. 34 proc. respondentów pozytywnie ocenia szefa MSZ Niemiec Johanna Wadephula z CDU, a 27 proc. – ministra spraw wewnętrznych Alexandra Dobrindta z CSU. Z pracy ministra finansów i wicekanclerza Larsa Klingbeila zadowolony jest co piąty respondent, a minister pracy Baerbel Bas (obydwoje SPD) – około co szósty.
W porównaniu do września odsetek zadowolonych z pracy Merza jako kanclerza spadł o trzy punkty procentowe.
Sondaż jest też złą wiadomością dla chadeków z CDU/CSU (Merz jest liderem tej pierwszej partii). Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się obecnie, wówczas chadecy zdobyliby 20 proc. głosów i wyraźnie przegraliby z Alternatywą dla Niemiec (AfD), na którą chce głosować 27 proc. badanych. CDU/CSU straciło od września 1 punkt procentowy poparcia. Poparcie dla AfD nie zmieniło się.
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Do Bundestagu weszliby jeszcze Zieloni (16 proc.), współrządząca Niemcami SPD – 13 proc. i Lewica (Die Linke) z poparciem 11 proc.
Poza Bundestagiem – z wynikiem 4 proc. (próg wyborczy to 5 proc.) - znalazłaby się liberalna FDP.
Sondaż przeprowadził pod koniec września drogą telefoniczną oraz internetową instytut Infratest dimap na reprezentatywnej próbie 1303 osób uprawnionych do głosowania.
Na początku września AfD odniosła historyczny sukces wygrywając wybory w kraju związkowym Saksonia-Anhalt z wynikiem 43,8 proc. głosów przy 17,2 proc. CDU. 20 września, AfD zwyciężyła również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie otrzymała 38,2 proc., a CDU z wynikiem 4,9 proc. głosów po raz pierwszy w swojej historii nie przekroczyła progu wyborczego w wyborach do parlamentu kraju związkowego.
Poparcie dla AfD w Niemczech
Słabe wyniki CDU w wyborach regionalnych nasiliły w Niemczech debatę na temat tego, czy Merz powinien pozostać na stanowisku kanclerza i lidera chadeków. Sam kanclerz deklaruje jednak pozostanie na stanowisku i kontynuowanie prowadzonych przez siebie reform.
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