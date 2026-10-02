Nagrania z akcji ratunkowej opublikowały włoskie media. W relacjach podkreśla się, że na granitowej iglicy skalnej o nazwie Ząb Olbrzyma (Dente del Gigante) na wysokości około 4 tysięcy metrów n.p.m. w masywie Mont Blanc niemal w ostatniej chwili udało się uniknąć tragedii.

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Polski alpinista przez 12 godzin wisiał w powietrzu

Jak relacjonuje agencja Ansa, Polak przetrwawszy noc ze środy na czwartek w deszczu i chłodzie, przeżył jeden z najgorszych koszmarów każdego, kto chodzi po górach. 20-letni polski alpinista przez 12 godzin wisiał w powietrzu, przyczepiony do napiętej liny na iglicy.

W niewielkiej odległości od niego, przypięta do skały, znajdowała się jego 24-letnia partnerka wspinaczkowa, która nie była w stanie mu pomóc. To ona podniosła alarm, dzwoniąc na numer alarmowy w Aoście i podając lokalizację: Dente del Gigante.

Złe warunki pogodowe uniemożliwiły jednak po zmroku start śmigłowca. Włoscy ratownicy musieli poczekać do świtu i wtedy wjechali na górę uruchomioną specjalnie dla nich kolejką linową prowadzącą do jednego z punktów w masywie Mont Blanc. Stamtąd rozpoczęli w trudnych warunkach wspinaczkę w kierunku dwojga młodych Polaków.

W ciągu dnia chwilowe przejaśnienie umożliwiło start francuskiego śmigłowca żandarmerii wysokogórskiej z Chamonix, na pokładzie którego ratownicy dotarli do alpinisty, znajdującego się w największym niebezpieczeństwie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak przekazano, jego stan nie budzi niepokoju. Jego partnerka musiała poczekać jeszcze około dwóch godzin, zanim dotarła do niej idąca pieszo ekipa ratunkowa, która znalazła ją 40 metrów poniżej szczytu. Młoda Polka, wycieńczona, ale w dobrym stanie fizycznym, odmówiła przewiezienia do szpitala.

Agencja Ansa przytoczyła wypowiedź jednego z włoskich ratowników: „Dzięki trwającemu zaledwie kilka chwil przejaśnieniu francuscy koledzy zdołali wystartować śmigłowcem i uratować alpinistę. Minuta dłużej i dotarcie do niego byłoby już niemożliwe”.