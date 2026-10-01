Czeski Senat zatwierdził zmiany dotyczące oznaczeń na granicy z Polską
O zmianie oznaczeń poinformowała agencja CTK.
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Lubomir Metnar, czeski minister spraw wewnętrznych, zapewnił senatorów, że decyzja nie oznacza żadnej zmiany przebiegu granicy między Czechami a Polską.
Nad wnioskiem zatwierdzonym przez Senat będzie debatowała jeszcze Izba Poselska.
Zmiany dotyczą oznaczenia w terenie granicznym – wskazała agencja CTK. W ich ramach:
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Wspomniane zmiany zatwierdzone zostały 30 września uchwałą Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej w sprawie projektu rządowego, przedkładanego Parlamentowi Republiki Czeskiej w celu wyrażenia zgody na ratyfikację zaktualizowanych dokumentów dotyczących granicy państwowej między Czechami a Polską. Uchwała ta zamieszczona została na stronie internetowej czeskiego Senatu.
Wynika z niej, że prace nad zmianami oznaczenia wskazującego przebieg polsko-czeskiej granicy prowadzone były na podstawie art. 10 ust. 5 Traktatu między Republiką Czeską a Republiką Polską o wspólnych granicach państwowych z 17 stycznia 1995 r.
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Jak poinformował w specjalnym komunikacie Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), w dniach 14-18 września w czeskim Pilźnie odbyło się 31. posiedzenie Stałej Polsko-Czeskiej Komisji Granicznej. Jego głównym tematem było podsumowanie prac realizowanych w ramach wspólnego sprawdzenia polsko-czeskiej granicy państwowej.
„Podczas obrad strony polska i czeska omówiły przebieg oraz wyniki dotychczas wykonanych prac, w tym działania związane ze sprawdzeniem przebiegu granicy państwowej, stanu jej oznakowania oraz sporządzenia dokumentacji granicznej. Posiedzenie służyło również uzgodnieniu dalszych działań niezbędnych do kontynuowania wspólnego sprawdzenia granicy” – czytamy w komunikacie GUGiK.
W sprawie polsko-czeskiej granicy i długu granicznego poruszenie wywołała sierpniowa dezinformacja, która miała sprawiać wrażenie, że Polska zwiększyła presję na przejęcie części terytorium Czech. Zamieszanie próbowano wywołać m.in. za pomocą sfałszowanego profilu czeskiego ambasadora w Polsce lub sfałszowanej strony internetowej Czeskiego Radia.
Kwestia długu terytorialnego wynika z umowy z 1958 r., na mocy której wytyczono granicę między ówczesną Czechosłowacją a Polską. Wiązało się z tym 85 większych i mniejszych zmian przebiegu linii granicznej. Po porównaniu zysków i strat terytorialnych obu państw, okazało się, że Czechosłowacja zyskała dodatkowo ok. 368 hektarów.
Od 1992 r. o długu granicznym rozmawiają ministrowie spraw zagranicznych Polski i Czech. W lutym tego roku sprawę omawiał w Warszawie czeski minister spraw zagranicznych Petr Macinka. Zapowiedział wówczas, że rozwiązaniem ma być wspólny projekt dotyczący ochrony przeciwpowodziowej.
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