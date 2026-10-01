Wybór dostawcy, lokalizacji magazynu czy kierunku transportu ma konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa. W kalkulacjach trzeba uwzględniać koszty, dostępność zasobów, ryzyko zakłóceń oraz możliwość utrzymania obsługi klientów w sytuacji kryzysowej. Do tego dochodzą decyzje dotyczące technologii: co automatyzować, jak przygotować organizację do wdrożenia i kiedy inwestycja ma ekonomiczne uzasadnienie.

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Wokół tych wyzwań koncentruje się CSCMP CEE Supply Chain Conference 2026, organizowana przez Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Konferencja łączy perspektywę zarządów z doświadczeniami osób odpowiedzialnych za transport, magazynowanie, planowanie i rozwój operacyjny. Jej program tworzy przestrzeń do wymiany wiedzy między biznesem a środowiskiem naukowym.

Koszt, ryzyko i ciągłość dostaw

Jak zmienia się rachunek opłacalności, gdy najtańszy wariant wiąże się z większym ryzykiem przerwania dostaw? Jak uwzględnić w strategii firmy napięcia międzynarodowe, sankcje czy zmiany kierunków handlu? To punkt wyjścia do panelu „Czy geopolityka redefiniuje optymalizację? Od cost-driven do decision-driven supply chains”.

W centrum tej dyskusji znajduje się sposób oceny decyzji biznesowych. Obok ceny i czasu dostawy istotne są możliwość zmiany dostawcy, dostęp do alternatywnych tras oraz zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego dostosowania działalności. Oszczędność osiągnięta na jednym etapie może bowiem oznaczać dodatkowe koszty na innym — szczególnie gdy zakłócenie zatrzymuje produkcję lub ogranicza sprzedaż.

W gronie panelistów są prof. Marcin Piątkowski, były ekonomista Banku Światowego, prof. Witold Orłowski z PwC, Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca BASF Polska oraz dr Filip Czernicki, były prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny. Moderatorem debaty jest Artur Osiecki, dziennikarz „Rzeczpospolitej”.

Decyzje pod presją

Po otwierającej debacie program obejmuje dwie części tematyczne: transportową i magazynową. Pierwsza z nich koncentruje się na podejmowaniu decyzji oraz zdolności organizacji do adaptacji.

Panel „Decyzje pod presją. Jak zarządy podejmują decyzje w coraz bardziej złożonym środowisku?” podejmuje problem wykorzystania informacji w zarządzaniu. Dostęp do raportów i analiz nie przesądza jeszcze o trafności działania. Znaczenie mają również jakość danych, sposób ich interpretacji, podział odpowiedzialności i czas potrzebny na podjęcie decyzji.

Perspektywy handlu, produkcji, logistyki i transportu reprezentują w tym panelu przedstawiciele TEDi, SERPPOL Cosmetics, MODIVO, DHL Express Polska oraz Warsaw Cargo. Tematy rozmowy obejmują równowagę między szybkością działania a oceną ryzyka oraz zarządzanie w sytuacji, gdy założenia planów strategicznych wymagają korekty.

Dopełnieniem tego wątku jest panel „Od reakcji do adaptacji. Czy organizacje są gotowe na permanentną niepewność?”, z udziałem przedstawicieli Maersk, Kuehne+Nagel, Allegro Retail, FreightTech.org oraz Ferier. Jego tematem jest budowanie zdolności do zmiany: od przygotowania alternatywnych scenariuszy po współpracę z partnerami i elastyczne organizowanie procesów.

Magazyn jako decyzja inwestycyjna

Część magazynową otwiera pytanie: „Czy polskie magazyny są gotowe na rewolucję w automatyzacji?”. Łączy ono kwestie technologiczne z projektowaniem obiektów, wyborem powierzchni oraz warunkami współpracy między właścicielem nieruchomości, najemcą i operatorem logistycznym.

Automatyzacja wymaga spojrzenia na magazyn jako całość. Układ przestrzeni, parametry techniczne budynku, systemy informatyczne i organizacja pracy wpływają na możliwości wdrożenia oraz późniejszą efektywność rozwiązań. Dlatego wymagania technologiczne warto rozpatrywać już podczas planowania inwestycji lub poszukiwania powierzchni.

W gronie uczestników tej dyskusji są eksperci reprezentujący m.in. GXO, Commercecon, Cushman & Wakefield oraz kancelarię Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik. Zestawienie perspektyw operacyjnej, budowlanej, nieruchomościowej i prawnej pozwala przyjrzeć się warunkom, które decydują o powodzeniu projektu.

Najpierw proces, potem technologia

Kolejne debaty dotyczą momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej i wyboru narzędzi do automatyzacji procesów magazynowych. Kluczowe pytania dotyczą tego, które operacje wymagają usprawnienia, jak określić skalę inwestycji i po czym ocenić jej efekty.

Punktem wyjścia jest rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa: struktury zamówień, sezonowości, dostępności pracowników, ograniczeń obecnego magazynu i planów rozwoju. Dopiero taki obraz pozwala porównywać rozwiązania pod względem ich przydatności, kosztów i możliwości dalszej rozbudowy.

Te zagadnienia obejmują panele z udziałem przedstawicieli m.in. IKEA Retail, Empik Fulfilment, XPO, Colian Logistic, Millano Group, Hardis Supply Chain, Toyota Automated Logistics, Körber, Translog Systems oraz Krones Group.

Wspólnym mianownikiem programu CSCMP CEE 2026 jest jakość decyzji – od wyboru partnerów i kierunków dostaw po organizację pracy magazynu i inwestycje technologiczne. To tematy istotne dla menedżerów, którzy odpowiadają jednocześnie za efektywność operacyjną i przygotowanie swoich organizacji na kolejne zmiany.

CSCMP CEE Supply Chain Conference 2026 – 28 października 2026 roku, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Program oraz informacje dotyczące udziału są dostępne na stronie konferencji.

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl