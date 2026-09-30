Materiał powstał we współpracy z PTWP

Wydarzenie odbędzie się 13 i 14 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, weźmie w nim udział ponad 1000 uczestników i ponad 100 ekspertów. W programie zaplanowano przeszło 15 sesji tematycznych. Hasłem tegorocznego forum jest „Polski przemysł. Europejska odporność”. Forum od lat stanowi jedno z najważniejszych miejsc debaty o kierunkach rozwoju przemysłu w Polsce i Europie. Spotykają się tu przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji publicznej, świata nauki oraz dostawcy nowoczesnych technologii, by rozmawiać o wyzwaniach, które w coraz większym stopniu decydują o pozycji konkurencyjnej europejskiej gospodarki.

W centrum dyskusji znajdą się najważniejsze wyzwania, które stoją dziś przed gospodarką i przedsiębiorstwami: reindustrializacja Europy, bezpieczeństwo gospodarcze, transformacja energetyczna, cyfryzacja produkcji, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, logistyka oraz rozwój kompetencji potrzebnych gospodarce przyszłości. Nie zabraknie także rozmów o strategii local content, czyli udziale krajowych firm w łańcuchach dostaw i inwestycjach przemysłowych.

Forum będzie okazją do spotkania przedstawicieli przemysłu, energetyki, technologii, logistyki, finansów i administracji publicznej. Udział w forum potwierdzili: Piotr Frankowski, dyrektor zarządzający Ayming Polska, Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, Honorata Hencel, dyrektor zarządzająca na Polskę i Ukrainę Boeing, Henryk Kaliś, prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, prezes Izby Przemysłowej Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji w FAKRO, Monika Kruczek, prezes zarządu, dyrektor generalny Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy, Agnieszka Olszewska, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej, Kacper Pupin, współzałożyciel Redegat, Grzegorz Pondel, Technology Advancement Manager 3M Wrocław SuperHub, Roman Przybylski, prezes zarządu Grupy Kęty, Robert Stobiński, prezes zarządu Amici, Grzegorz Wrona, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Obok debat plenarnych i paneli eksperckich uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach poświęconych praktycznym wdrożeniom nowych technologii, spotkaniach z liderami biznesu oraz prezentacjach najlepszych projektów przemysłowych. Ważnym punktem programu pozostanie konkurs The Best of Industry, promujący innowacyjne rozwiązania wspierające transformację cyfrową i rozwój nowoczesnej produkcji oraz dual-use w przemyśle.

Po raz kolejny częścią Forum Nowego Przemysłu będzie konferencja „Przemysł dla obronności”, która stanowi jego naturalne uzupełnienie. Jej celem jest rozmowa o tym, jak budować przemysł dla obronności: nowoczesny, innowacyjny i zdolny do zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa państwa oraz europejskich partnerów.

Forum Nowego Przemysłu odbędzie się równolegle z Międzynarodowymi Targami Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Międzynarodowymi Targami Spawalniczymi ExpoWELDING. Dzięki temu Katowice ponownie staną się miejscem spotkania przedstawicieli całego ekosystemu przemysłowego – od producentów i dostawców technologii, przez ekspertów, po osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki gospodarczej.

W czasie, gdy przyszłość europejskiego przemysłu zależy od zdolności do łączenia innowacyjności z bezpieczeństwem i efektywnością, Forum Nowego Przemysłu pozostaje jednym z najważniejszych miejsc dyskusji o kierunkach rozwoju gospodarki oraz roli przemysłu w budowaniu długofalowej konkurencyjności Polski i Europy.

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.nowyprzemysl.pl.

Materiał powstał we współpracy z PTWP