Materiał powstał we współpracy z PTWP

Właśnie o przemysłowych, technologicznych i gospodarczych fundamentach bezpieczeństwa będzie mowa podczas konferencji „Przemysł dla obronności”, która odbędzie się 14 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W centrum debaty znajdzie się pytanie, jak wykorzystać rosnące nakłady na obronność do budowy trwałych zdolności polskiego przemysłu. Czy Polska może stać się jednym z ważnych centrów produkcyjnych dla bezpieczeństwa Europy? Jak zwiększać udział krajowych firm w strategicznych programach obronnych i europejskich łańcuchach wartości? Jak skutecznie łączyć potencjał dużych przedsiębiorstw z możliwościami sektora prywatnego, nauki i wyspecjalizowanych poddostawców?

Jednym z kluczowych tematów będzie local content i polonizacja – od transferu technologii i rozwoju kompetencji po budowę własnych mocy produkcyjnych. Rozmowy obejmą także produkcję amunicji, elektronikę, systemy bezzałogowe i zaawansowane technologie cyfrowe. Ważne miejsce zajmie gospodarka dual-use, czyli rozwiązania znajdujące zastosowanie zarówno w sektorze obronnym, jak i cywilnym.

Nie zabraknie również kwestii finansowania. Rozwój przemysłu obronnego wymaga wieloletnich inwestycji, dlatego istotnym elementem dyskusji będzie dostęp do kapitału oraz mechanizmy wspierające zwiększanie mocy produkcyjnych. Osobnym wyzwaniem pozostaje budowa odpornych łańcuchów dostaw i infrastruktury oraz wykorzystanie potencjału polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

„Przemysł dla obronności” to spotkanie przedstawicieli przemysłu, wojska, administracji publicznej, sektora finansowego oraz środowisk badawczo-rozwojowych.

Materiał powstał we współpracy z PTWP