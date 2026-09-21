Business PRECOP odbędzie się 30 września i 1 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tegoroczna konferencja po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Business PRECOP. Zmiana nazwy podkreśla rolę przedsiębiorstw, inwestycji i gospodarki w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Organizatorami wydarzenia są Grupa PTWP oraz UN Global Compact Network Poland. Katowickie spotkanie poprzedzi szczyt klimatyczny COP31, zaplanowany na 9–20 listopada 2026 r. w Antalyi w Turcji.

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Program Business PRECOP otworzy sesja poświęcona przyszłości europejskiej polityki klimatycznej oraz poszukiwaniu równowagi między celami środowiskowymi, rozwojem gospodarki i konkurencyjnością. Pierwszego dnia eksperci porozmawiają m.in. o dekarbonizacji ciepłownictwa, wpływie ETS i CBAM na przedsiębiorstwa, finansowaniu zrównoważonych inwestycji oraz przyszłości ESG. Osobne debaty zostaną poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego, opłacalności recyklingu, nowym regulacjom dotyczącym opakowań i branży tekstylnej, a także odpowiedzialności za ślad środowiskowy w łańcuchach dostaw. W agendzie znalazły się również rozmowy o wycenie zasobów naturalnych, energetycznej odporności samorządów oraz przyszłości transportu i mobilności.

Drugiego dnia uczestnicy skupią się na przygotowaniu firm, miast i regionów do skutków zmian klimatu. Dyskusje obejmą transformację energetyczną gospodarki, adaptację klimatyczną, bezpieczeństwo wodne, zrównoważone budownictwo i nowe rozwiązania w architekturze. Eksperci podejmą też tematy jakości powietrza, ochrony bioróżnorodności, przyszłości rolnictwa i sektora żywnościowego oraz kompetencji potrzebnych gospodarce transformacji. W programie obu dni zaplanowano rozmowy w formule Climate Talks.

W debatach Business PRECOP wezmą udział przedstawiciele instytucji międzynarodowych, administracji publicznej i samorządowej, największych firm i instytucji finansowych, a także eksperci ze świata nauki oraz organizacji społecznych. Pierwszy dzień konferencji zakończy gala Green Changer – inicjatywy promującej dobre praktyki, doświadczenia i postawy wspierające działania na rzecz klimatu oraz zrównoważonego stylu życia. Wyróżnienia trafią do osób, instytucji i autorów projektów, których przedsięwzięcia w praktyczny i wymierny sposób służą środowisku i ochronie klimatu.

Business PRECOP 2026 wspiera cele Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Program wydarzenia nawiązuje również do dwóch pozostałych kluczowych procesów negocjacyjnych ONZ: Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD).

W ubiegłorocznej edycji PRECOP wzięło udział 1000 uczestników, w tym 800 stacjonarnie. W ciągu dwóch dni odbyło się 30 sesji merytorycznych z udziałem przedstawicieli agend ONZ i Unii Europejskiej, administracji, biznesu, nauki oraz organizacji społecznych.

Udział w Business PRECOP wymaga wcześniejszej rejestracji. Formularz dla uczestników i agenda są dostępne na stronie www.precop.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2026 r. do godz. 15.00.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia.

Materiał powstał we współpracy z PTWP