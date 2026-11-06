Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i amerykański minister obrony (wojny) Pete Hegseth na spotkaniu w Pentagonie. Waszyngton, USA, 27 maja 2025 roku.
Minister obrony (po zmianach nomenklatury za czasów Donalda Trumpa – minister wojny) USA Pete Hegseth spotka się w najbliższy wtorek, 10 listopada, w Pentagonie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej RP Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – poinformował w piątek amerykański resort obrony.
Wcześniejsze spotkanie, o czym pisaliśmy w rp.pl, miało odbyć się 23 września. Pentagon odwołał wówczas wizytę.
Wcześniej tego dnia polski wicepremier powiedział, że „jeśli wszystko pójdzie dobrze”, to na początku przyszłego tygodnia złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych.
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Do spotkania ma dojść o godz. 10.30 czasu miejscowego (16.30 czasu polskiego – przyp. PAP).
– Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim – przekazał Kosiniak-Kamysz.
Szef MON mówił w ubiegłym tygodniu, że nie ma problemów z uzgodnieniem daty jego wizyty w USA, ale z ostrożności nie podaje możliwych terminów. Zaznaczył, że ostrożność ta wynika z wrześniowego doświadczenia, kiedy w ostatniej chwili jego spotkanie z szefem Pentagonu zostało odwołane z powodu wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w USA.
Polski wicepremier spotka się z Hegsethem tydzień po wyborach do Kongresu w połowie kadencji prezydenta, w których Partia Republikańska poniosła porażkę, tracąc na rzecz Partii Demokratycznej większość w obu izbach.
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