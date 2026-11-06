Minister obrony (po zmianach nomenklatury za czasów Donalda Trumpa – minister wojny) USA Pete Hegseth spotka się w najbliższy wtorek, 10 listopada, w Pentagonie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej RP Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – poinformował w piątek amerykański resort obrony.

Reklama Reklama

Wcześniejsze spotkanie, o czym pisaliśmy w rp.pl, miało odbyć się 23 września. Pentagon odwołał wówczas wizytę.

Kosiniak-Kamysz spotka się z Hegsethem. Pentagon podał datę

Wcześniej tego dnia polski wicepremier powiedział, że „jeśli wszystko pójdzie dobrze”, to na początku przyszłego tygodnia złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych.

Do spotkania ma dojść o godz. 10.30 czasu miejscowego (16.30 czasu polskiego – przyp. PAP).

– Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim – przekazał Kosiniak-Kamysz.

Szef MON mówił w ubiegłym tygodniu, że nie ma problemów z uzgodnieniem daty jego wizyty w USA, ale z ostrożności nie podaje możliwych terminów. Zaznaczył, że ostrożność ta wynika z wrześniowego doświadczenia, kiedy w ostatniej chwili jego spotkanie z szefem Pentagonu zostało odwołane z powodu wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w USA.

Polski wicepremier spotka się z Hegsethem tydzień po wyborach do Kongresu w połowie kadencji prezydenta, w których Partia Republikańska poniosła porażkę, tracąc na rzecz Partii Demokratycznej większość w obu izbach.