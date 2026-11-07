Jak podaje agencja informacyjna Interfax, w rozmowach dotyczących Ukrainy, które odbędą się w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, stronę rosyjską reprezentować będą: doradca prezydenta Rosji Władimir Miedinski, wiceministrowie spraw zagranicznych Siergiej Riabkow i Michaił Gałuzin, a także przedstawiciele dwóch struktur Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji – Igor Kostjukow i Jurij Żigarłowski.

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Dzień wcześniej zostali oni zaproszeni na spotkanie prezydenta Władimira Putina ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że na czele rosyjskiej delegacji stanie Władimir Miedinski, który kierował nią również podczas wszystkich poprzednich rund rozmów. Polityk jest uznawany za jednego z czołowych ideologów Kremla. 56-letni Miedinski, który w latach 2012–2020 pełnił funkcję ministra kultury Rosji, jest autorem m.in. publikacji i podręczników poświęconych historii Rosji oraz II wojnie światowej. Stoi również na czele Rosyjskiego Wojskowego Towarzystwa Historycznego.

Kto będzie reprezentował Ukrainę w Abu Zabi?

Swoich przedstawicieli na rozmowy w Abu Zabi przedstawiła też Ukraina. Przewodniczącym delegacji ma być szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umierow. Wśród ukraińskich wysłanników będzie także m.in. szef kancelarii Zełenskiego, generał Kyryło Budanow, który wcześniej kierował wywiadem wojskowym (HUR).

– Te rozmowy nie są ostatnie i nie są ostateczne. Wszystko, o czym będziemy rozmawiali, dotyczy gotowości do powstrzymania trwającej wojny. Co osiągniemy? Wstrzymuję się od odpowiedzi na to pytanie. Zobaczymy za kilka dni – oświadczył Budanow w rozmowie z CBS News.

44-letni Umierow jest krymskim Tatarem, byłym współpracownikiem lidera tego narodu, Mustafy Dżemilewa. Od września 2023 do lipca 2025 roku był ministrem obrony. Następnie został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO), a w sierpniu 2026 stanął na czele Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi. Jest szansa na udział Europy

Trójstronne negocjacje na temat zakończenia wojny w Ukrainie są zaplanowane na 10–11 listopada w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W rokowaniach Ukrainy i Rosji mają pośredniczyć USA. Poprzednie spotkanie w takim formacie odbyło się w lutym.

W piątek wysłannik prezydenta USA Jared Kushner nie wykluczył udziału w rokowaniach państw z Europy. Przedstawiciel amerykańskiej administracji przyznał we wpisie na X, że będzie to zależeć od postępów w negocjacjach. Jednocześnie zaznaczył, że „wszelkie ustalenia muszą w pełni respektować suwerenność, integralność terytorialną oraz niezależność decyzyjną każdego państwa".

„Każdy kraj zachowa władzę nad własnym bezpieczeństwem i sojuszami, a żaden inny nie będzie miał prawa weta wobec suwerennych decyzji danego państwa. NATO pozostanie centralnym elementem europejskiej obrony zbiorowej, a niniejsza inicjatywa będzie opierać się na istniejących instytucjach i zobowiązaniach" – napisał Kushner.

Z kolei prezydent USA Donald Trump ocenił, że Rosja i Ukraina „po raz pierwszy chcą się dogadać”.