Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, poinformował w sobotę na platformie X, że podczas piątkowego głosowania w Sejmie pomylił się i poparł ustawę o środkach ograniczających.

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„Zagłosowałem za ustawą o środkach ograniczających (druk 3003). To był mój błąd. Z mównicy mówiłem, że popieram skuteczniejsze egzekwowanie sankcji. Zgłaszałem też zastrzeżenia do gwarancji prawa do obrony i kontroli sądowej. W końcowym głosowaniu zamierzałem zagłosować przeciw ustawie w tym brzmieniu” – napisał Józefaciuk.

Poseł wyjaśnił również, dlaczego oddał głos niezgodny ze swoim stanowiskiem.

„Źle umieściłem ten punkt we własnym scenariuszu głosowań. W trakcie intensywnej serii głosowań nie wychwyciłem pomyłki. To ja odpowiadam za oddany głos” – przyznał.

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Parlamentarzysta zapowiedział, że podejmie działania zmierzające do zablokowania przepisów, które sam nieumyślnie poparł.

„Nie mogę go cofnąć. Zwrócę się do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy, podając swoje wątpliwości” – poinformował.

Józefaciuk zadeklarował również zmianę sposobu przygotowywania się do sejmowych głosowań.

„Będę dokładniej przygotowywał scenariusze głosowań. Jeśli ta ustawa wróci do Sejmu, tuż przed oddaniem głosu jeszcze raz sprawdzę, nad jakim rozwiązaniem dokładnie głosujemy i czy zapisana decyzja jest zgodna z moim stanowiskiem” – zapowiedział.

Swój wpis zakończył słowami: „Przepraszam za ten głos”.

Czego dotyczy ustawa o środkach ograniczających?

Sejm uchwalił ustawę o środkach ograniczających w piątek, 6 listopada. Za jej przyjęciem głosowało 240 posłów, 202 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

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Rządowy projekt zakłada stworzenie krajowego systemu środków ograniczających oraz określenie kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ich stosowanie. Przewiduje także nowe podstawy wpisywania osób i podmiotów na listę sankcyjną, w tym za ingerencję i manipulowanie informacjami w sposób zagrażający bezpieczeństwu narodowemu.

Przepisy regulują również odpowiedzialność za naruszanie i obchodzenie sankcji. Projekt ma służyć wykonaniu prawa Unii Europejskiej.