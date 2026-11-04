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Filip Wyszyński: Swoboda umów w służbie polityki

Czy jedna z kardynalnych zasad prawa prywatnego może stać się sposobem na spowolnienie czy blokowanie marszu Alternatywy dla Niemiec w kierunku władzy?

Publikacja: 04.11.2026 05:10

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Koncerny zakładnikami polityk konkretnych partii w Niemczech?

Koncerny zakładnikami polityk konkretnych partii w Niemczech?

Foto: Adobe Stock

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Filip Wyszyński

Gdy przed kilkoma laty rozmawiałem z jednym z dyrektorów niemieckiego koncernu samochodowego na temat rywalizacji niemiecko-chińskiej (a właściwie europejsko-chińskiej, biorąc pod uwagę skalę wyzwania) w obszarze motoryzacji, stwierdził on, że ostatecznie jest spokojny o klientów państw Zachodu. Ten klient kieruje się emocjami i renomą. Ponadto parametry techniczne samochodów bardzo się zbliżyły. Toteż – jak stwierdził – „nie sprzedajemy już samochodów, tylko emocje”.

Po kilku latach stwierdzenie to nie okazało się prawdziwe, gdyż niemieckie koncerny samochodowe zaczęły przegrywać rywalizację handlową z Chinami nawet na własnym podwórku. W dużej mierze decyduje więc konkurencyjność cenowa, choć względna niepopularność Tesli w Niemczech może temu przeczyć i komponent emocjonalno-światopoglądowy również zachowuje niebagatelny wpływ na wybory klientów (zresztą sam E. Musk został poproszony przez AfD o wypełnienie luki kontraktowej po BMW).

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