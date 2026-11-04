Migranci podjęci z wód międzynarodowych wsiadają do pojazdy włoskiego Czerwonego Krzyża w porcie w Lampedusie (fot. ilustracyjna z 5 października 2026 r.)
Premier Albanii Edi Rama wypowiedział się podczas konferencji na temat rozszerzenia Unii Europejskiej, zorganizowanej w Brukseli przez stację Euronews.
– Umowa pozostanie w mocy tak długo, jak będzie to konieczne – oświadczył, dodając, że porozumienie będzie obowiązywać, dopóki u władzy we Włoszech pozostaje premier Giorgia Meloni.
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Porozumienie ws. migracji między Włochami a Albanią zostało podpisane w listopadzie 2023 r. Umowa umożliwia Włochom kierowanie nielegalnych migrantów do Albanii, gdzie oczekują oni na deportację do krajów pochodzenia.
Umowę podpisano na pięć lat. Porozumienie, które weszło w życie w marcu 2024 r., ma obowiązywać przez pięć lat i ulegać automatycznemu przedłużeniu na kolejne pięć lat, chyba że jedna ze stron zdecyduje inaczej.
Pierwsi migranci zostali odesłani na mocy umowy z Włoch do Albanii w październiku 2024 r. Jak informowało wówczas włoskie MSW, było to kilkunastu mężczyzn z Bangladeszu i Egiptu, którzy przybyli do Włoch z Libii.
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Podpisana przez Meloni i Ramę umowa miała zniechęcić migrantów do nielegalnego przedostawania się na teren Włoch. W porozumieniu zastrzeżono, że jednocześnie w Albanii nie będzie mogło przebywać więcej niż 3 tys. migrantów odesłanych z Włoch.
We Włoszech umowa wywołała kontrowersje – pojawiły się zarzuty o naruszanie praw człowieka, krytycy określali koszty realizacji przedsięwzięcia jako wysokie. Obecnie, według doniesień medialnych, w dwóch ośrodkach utworzonych przez Włochy w Albanii przebywa mniej niż stu migrantów.
Według Euronews, umowa migracyjna z Włochami może skomplikować dążenie Albanii do członkostwa w Unii Europejskiej, ponieważ w przypadku jej przedłużenia ośrodki przestałyby znajdować się poza obszarem Wspólnoty.
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