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62-letni Adam Hamilton to pastor Kościoła metodystycznego, autor ponad 30 książek o chrześcijaństwie i teologii. Prowadzi jeden z największych zborów metodystycznych w Stanach Zjednoczonych.

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W wyborach w Kansas Hamilton niespodziewanie pokonał republikańskiego senatora Rogera Marshalla, popieranego przez Donalda Trumpa. To duża niespodzianka – nieprzerwanie od 94 lat senatorem z tego stanu był republikanin. W wyborach prezydenckich w 2024 r. Trump wygrał tam przewagą ponad 16 pkt. proc.

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W Senacie przed wyborami połówkowymi republikanie mieli przewagę 53 do 47. Teraz, zgodnie z prognozami amerykańskich mediów, stracą tę większość, podobnie jak w Izbie Reprezentantów.

Kim jest Adam Hamilton, nowy senator demokratów z Kansas

Hamilton deklarował przed wyborami, że nie zamierza całkowicie rezygnować z posługi duszpasterskiej nawet po wejściu do Senatu. Przedstawia się jako demokrata o niezależnym podejściu, a nie przedstawiciel lewego skrzydła partii. – To jest niesamowite – mówił Hamilton do swoich wyborców. – Naprawdę stworzyliśmy historię – stwierdził.

Jak podkreśla Associated Press, Hamilton zwyciężył, zdobywając poparcie umiarkowanych republikanów oraz wyborców niezależnych, którzy byli sfrustrowani rosnącymi kosztami życia i niezadowoleni ze sposobu, w jaki Trump radził sobie z gospodarką oraz wojną z Iranem. Obiecał również przeciwdziałać silnym podziałom politycznym i partyjnym w Waszyngtonie. Dla odmiany Marshall, zgodnie z linią prezydenta USA, za wysokie ceny paliw w Stanach obwiniał ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę, wielokrotnie przekonywał też wyborców, że amerykańska gospodarka jest silna i że jej sytuacja poprawiła się za prezydentury Trumpa.

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Ostatnim demokratą, który wygrał wyścig do Senatu w Kansas, był George McGill w 1932 r.