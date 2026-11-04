00:00 Aktualne wyniki wyborów

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

06:16 Główne azjatyckie giełdy traciły ponad 3-4 proc., a kurs dolara gwałtownie spadł w reakcji na wyniki wyborów w USA

Tokijski indeks Nikkei 225 tracił 4,45 proc., zniżkując do poziomu 60 274,46 pkt, a szerszy wskaźnik Topix obniżył się o 3,25 proc. do 3802,72 pkt. Wyraźne spadki objęły cały region: południowokoreański Kospi po początkowych wzrostach spadł o ponad 3 proc., a tajwański Taiex zniżkował o niemal 1 proc. Głównym motorem wyprzedaży były spółki z sektora nowych technologii i półprzewodników. W Tokio akcje producenta pamięci Kioxia Holdings traciły momentami ponad 11 proc.

Traci także amerykańska waluta. Jak podaje agencja AFP, reakcją rynku walutowego na widmo paraliżu legislacyjnego w Waszyngtonie był spadek kursu dolara o 0,65 proc. do 157,65 jena oraz obniżka o 0,41 proc. w relacji do euro.

Spadki w Azji nastąpiły bezpośrednio po udanej sesji na Wall Street, gdzie notowania indeksu Nasdaq zakończyły się 3 listopada wzrostem o 0,8 proc., a wskaźnik sektorowy Philadelphia Semiconductor zyskał 2,6 proc.

06:11 Donald Trump zapowiada, że wcieli się w rolę komentatora politycznego

We wpisie w serwisie Truth social prezydent USA stwierdził, że zamierza „powiedzieć parę dobrych i złych rzeczy o powodach, dla których poszczególni kandydaci wygrali lub przegrali” w wyborach połówkowych.

06:10 Adam Hamilton, pastor, nowy senator demokratów z Kansas

62-letni Adam Hamilton, pastor Kościoła metodystycznego, autor ponad 30 książek o chrześcijaństwie i teologii, wygrał wybory do Senatu USA w Kansas. Ostatni raz demokrata wygrał w tym stanie w 1932 r.

Czytaj więcej Polityka Demokratyczny pastor odbija Kansas. Republikanie wygrywali tam przez 94 lata Demokrata Adam Hamilton wygrał w wyborach do Senatu w stanie Kansas. Ten stan od prawie wieku wybierał do Senatu wyłącznie republikanów.

06:07 Senator demokratów Amy Klobuchar zostanie gubernatorem Minnesoty

Klobuchar zastąpi na tym stanowisku Tima Walza, byłego kandydata na wiceprezydenta USA, który nie zdecydował się ubiegać o trzecią kadencję na stanowisku gubernatora. Klobuchar wygrała wyborczą rywalizację z republikanką Lisą Demuth.

06:04 AP przesądza, że Partia Demokratyczna zdobędzie większość w Senacie

Według projekcji CNN Partia Demokratyczna może być też pewna większości w Izbie Reprezentantów.

05:57 Donald Trump opublikował zdjęcie, na którym widać czerwoną czapkę z daszkiem z dużym napisem „weto”

Prezydent USA już wcześniej sygnalizował, że w przypadku wygranej Partii Demokratycznej będzie często korzystał z przysługującego mu prawa weta.

05:53 Demokraci odbijają kolejne miejsca w Izbie Reprezentantów

Mike McGuire obsadzi mandat, który dotychczas zajmował republikanin James Gallagher w 1 okręgu wyborczym w Kalifornii. Demokraci odbili jak dotąd 20 miejsc w Izbie Reprezentantów.

05:52 Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson zapowiada odbicie Izby Reprezentantów przez republikanów w 2028 roku

Johnson przypomniał, że w ciągu ostatnich 90 lat tylko dwa razy zdarzyło się, by partia urzędującego prezydenta utrzymała lub powiększyła stan posiadania w izbie niższej Kongresu.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump: Gdybym był na kartach wyborczych to byśmy wygrali Donald Trump napisał w serwisie Truth Social, że gdyby jego nazwisko znalazło się na kartach wyborczych w czasie wyborów połówkowych, Partia Republ...

05:38 Kolejne miejsce w Senacie odbite przez demokratów

W Iowa mandat senatora zdobył Josh Turek. Wygrał z republikanką Ashley Hinson. Stawką był mandat zwalniany przez inną republikankę, Joni Ernst.

05:28 Donald Trump: Nie było mnie na kartach wyborczych, gdybym był to byśmy miażdżąco wygrali

Trump skomentował w Truth Social wyniki wyborów, które prawdopodobnie przyniosą opozycyjnej Partii Demokratycznej większość w Izbie Reprezentantów i w Senacie.

05:22 Demokratka zostanie gubernatorem Teksasu

Gina Hinojosa pokonała w wyborach urzędującego gubernatora Tekasus, Grega Abbotta Hinajosa będzie pierwszą Latynoską, która stanie na czele tego stanu i pierwszym politykiem Partii Demokratycznej, który będzie rządzić Teksasem od 1990 roku. Abbot ubiegał się w wyborach o czwartą kadencję na stanowisku gubernatora.

05:21 Piąte miejsce w Senacie odbite przez Partię Demokratyczną

W Kansas senatorem został Adam Hamilton, kandydat Partii Demokratycznej.

05:14 Czwarte miejsce w Senacie odbite przez Partię Demokratyczną

Sherrod Brown wygrał mandat senatora w Ohio, pokonując senatora Jona Husteda. Tym samym Partia Demokratyczna odbiła już czwarty mandat w Senacie – jeśli żadnego nie straci zdobędzie większość w izbie wyższej.

05:11 Demokraci odbili jak dotąd 12 miejsc w Izbie Reprezentantów republikanom

Projekcje wskazują, że Partia Demokratyczna może zdobyć nawet 240 miejsc w izbie niższej Kongresu, co zapewniłoby jej 45 mandatów przewagi nad republikanami.

05:07 Donald Trump zapowiada, że uzna wyniki wyborów

- Zdecydowanie zamierzam zaakceptować wyniki – powiedział prezydent USA w rozmowie z „New York Times”. - Będziemy pracować z Demokratami (...). Prawdopodobnie coś wypracujemy – dodał.

05:01 Demokraci zdobywają mandat senatora w Teksasie

Według projekcji CNN i NBC James Talarico został senatorem Partii Demokratycznej z Teksasu. To trzeci mandat w Senacie, który demokraci odbierają republikanom. Do większości potrzebują jeszcze jednego mandatu.

04:52 Demokratka Amy Acton została gubernatorem Ohio

W Ohio po raz pierwszy od 2006 roku gubernatorem zostanie polityk Partii Demokratycznej. Acton wygrała rywalizację z republikaninem Vivekiem Ramaswamym, który w przeszłości ubiegał się o nominację w republikańskich prawyborach prezydenckich.

04:47 Dziennikarka odbiera republikanom mandat w Pensylwanii

W 10 okręgu wyborczym w Pensylwanii mandat obsadzany dotychczas przez kongresmena republikanów Scotta Perry'ego obsadzi była dziennikarka Janelle Stelson z Partii Demokratycznej. W 2024 roku Stelson nieznacznie przegrała walkę o mandat z Perrym.

04:45 Partia Demokratyczna odebrała republikanom dziewięć miejsc w Izbie Reprezentantów

Z projekcji NBC wynika, że w dziewięciu okręgach wyborczych do Izby Reprezentantów Partia Demokratyczna odebrała mandaty Partii Republikańskiej. Aby przejąć kontrolę nad izbą demokraci musieli odbić republikanom pięć mandatów. Wciąż jednak do obsadzenia pozostaje ponad 200 mandatów.

04:38 Demokrata obronił mandat w Tekasie w okręgu, którego granice zostały zmienione, by pomóc republikanom

Vicente Gonzalez został ponownie kongresmenem wybranym w 34. okręgu wyborczym w Teksasie, mimo iż granice tego okręgu zmieniono tak, aby zwiększyć szansę kandydata Partii Republikańskiej.

04:36 Pierwsza w historii kobieta, która została gubernatorem Arkansas, utrzymała stanowisko

Sarah Huckabee Sanders, sekretarz prasowa Białego Domu w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa, która w 2022 roku została pierwszą kobietą wybraną na gubernatora Arkansas, utrzymała to stanowisko w tegorocznych wyborach. Obecna gubernator Arkansas jest córką byłego gubernatora, a obecnie ambasadora USA w Izraelu, Mike'a Huckabee.

04:30 Partia Republikańska utrzymała mandaty senatorów w Tennessee i Alabamie

Bill Hagerty utrzymał mandat senatora w Tennessee, a Barry Moore obsadzi mandat senatora w Alabamie. W obu przypadkach kandydaci republikanów byli sondażowymi faworytami wyborów.

04:17 CNN: Partia Demokratyczna przejmie kontrolę nad Izbą Reprezentantów

Według projekcji CNN demokraci mogą być już pewni większości w Izbie Reprezentantów co oznacza, że prawdopodobnie izba ta będzie miała prawdopodobnie pierwszego czarnoskórego spikera, Hakeema Jeffriesa, obecnego lidera mniejszości w izbie niższej Kongresu.

04:08 Demokratom brakuje jeszcze dwóch miejsc w Senacie, by wywalczyć większość w tej izbie

Przed wyborami połówkowymi Partia Republikańska miała w Senacie 53 mandaty, a demokraci – 47. Jeśli Partia Demokratyczna nie straci w wyborach połówkowych żadnego mandatu, musi odebrać republikanom jeszcze dwa mandaty, by uzyskać większość.

04:05 Partia Demokratyczna odbija drugie miejsce w Senacie

W Karolinie Południowej miejsce w Senacie wywalczyła kandydatka Partii Demokratycznej Annie Andrews, która wygrała z siostrą zmarłego przed kilkoma miesiącami senatora Lindseya Grahama, Darline Graham.

03:58 Floryda będzie mieć pierwszego czarnoskórego gubernatora

Pierwszym czarnoskórym gubernatorem w historii Florydy zostanie kongresmen Partii Republikańskiej Byron Donalds, cieszący się poparciem Donalda Trumpa. Donalds wygrał o niespełna 2 punkty procentowe z Davidem Jollym, byłym kongresmenem, który zmienił barwy partyjne przechodząc z Partii Republikańskiej do Partii Demokratycznej.

03:51 Juliana Stratton, która została senatorem z Illinois, zapowiada, że będzie walczyć m.in. o prawa reprodukcyjne kobiet

Stratton popiera objęcie wszystkich obywateli USA systemem Medicare, wprowadzenie pensji minimalnej w wysokości 25 dolarów oraz rozwiązanie służby imigracyjnej ICE. Zamierza upominać się o prawa reprodukcyjne kobiet, prawa pracownicze i interesy klasy pracującej.

03:49 Demokraci na drodze do zdobycia większości w Izbie Reprezentantów

Partia Demokratyczna odbija mandaty republikanom w niższej izbie Kongresu. W Pensylwanii Paige Cognetti, burmistrz Scranton, odebrała mandat w Izbie Reprezentantów Robowi Bresnahanowi. W 2024 roku to Bresnahan odbił ten mandat demokratom. Pensylwania jest jednym z tzw. stanów wahających się (swing states), w których ani Partia Republikańska, ani Partia Demokratyczna nie mają wyraźnej przewagi.

03:33 Kongresmen Kevin Hern wybrany na senatora w Oklahomie

Według projekcji CNN kongresmen Partii Republikańskiej Kevin Hern wywalczył miejsce w Senacie w Oklahomie. Hern cieszył się poparciem Donalda Trumpa, w 2020 roku sprzeciwiał się zatwierdzeniu zwycięstw Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Arizonie i Pensylwanii. Obsadzi mandat zwolniony przez Markwayne'a Mullina, który zdecydował nie ubiegać się o reelekcję.

03:25 Partia Republikańska obsadzi mandat senatora w Kentucky

Andy Barr został senatorem z Kentucky według projekcji przedstawianej przez NBC.

03:19 Gubernatorem Georgii zostanie kandydatka Partii Demokratycznej Keisha Lance Bottoms

Według projekcji CNN Keisha Lance Bottoms, była burmistrz Atlanty zostanie pierwszym czarnoskórym gubernatorem Georgii i pierwszą kobietą, która stanie na czele tego stanu.

Czytaj więcej Polityka Kandydatka Partii Demokratycznej napisała historię w Georgii Keisha Lance Bottoms, była burmistrz Atlanty, została pierwszą Afroamerykanką i pierwszą kobietą, która obejmie urząd gubernatora Georgii.

03:11 Lider Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów obronił mandat

Hakeem Jeffires, lider obecnej mniejszości w Izbie Reprezentantów, wywalczył reelekcję w swoim okręgu wyborczym w Brooklynie, w Nowym Jorku. Będzie tyo jego ósma kadencja w Kongresie. Jeśli Partia Demokratyczna zdobędzie większość w izbie niższej Kongresu, Jeffires może zostać pierwszym czarnoskórym spikerem tej Izby.

03:09 Claire Valdez, demokratyczna socjalistka z Nowego Jorku, została kongresmenką

Valdez to bliska współpracowniczka burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego. W Kongresie zastąpi Nydię Velazquez, która postanowiła, że nie będzie ubiegać się o reelekcję. Zwycięstwo Valdez oznacza wzmocnienie skrzydła progresywnego w Partii Demokratycznej. Jest też pierwszą rdzenną Amerykanką, która została wybrana do Kongresu w Nowym Jorku.

03:05 W niektórych lokalach wyborczych w USA brakowało kart do głosowania

Reuters informuje, że opóźnienia związane z brakiem kart do głosowania w niektórych lokalach wyborczych sprawiły, że część wyborców opuszczało lokale wyborcze w USA bez oddania głosu. Kart wyborczych miało zabraknąć m.in. w lokalach w Chicago. Z kolei w Laurel w Maryland kolejki spowodowane brakiem kart wyborczych były tak duże, że niektórzy nie czekali na ich uzupełnienie i wracali do domu bez oddania głosu – informuje lokalny periodyk „The Banner”.

03:00 Demokratka Kathy Hochul wygrywa wybory na gubernatora stanu Nowy Jork

Demokratka Kathy C. Hochul zwyciężyła we wtorkowych wyborach na gubernatora stanu Nowy Jork, pokonując Republikanina Bruce’a A. Blakemana.

Jest to druga kadencja, na którą Hochul została wybrana na to stanowisko. W 2021 roku, po rezygnacji Andrew Cuomo, objęła urząd gubernatora, pełniąc wcześniej funkcję zastępczyni gubernatora. Rok później wygrała wybory na swoją pierwszą pełną kadencję

02:57 Republikanka Shelley Capito uzyskuje reelekcję do Senatu USA ze stanu Wirginia Zachodnia

Republikanka Shelley Moore Capito wygrała we wtorek wybory do Senatu USA, reprezentując stan Wirginia Zachodnia i pokonując demokratkę Rachel Fetty Anderson. Dla Capito będzie to trzecia kadencja w Senacie; wcześniej zasiadała ona w Izbie Reprezentantów USA.

W rywalizacji z Anderson otrzymała poparcie prezydenta Donalda Trumpa, a jej zwycięstwo pozwoliło Republikanom utrzymać mandat w Senacie.

02:45 Demokrata Jamie Ager wygrywa wybory do Izby Reprezentantów USA w 11. okręgu wyborczym w Karolinie Północnej

Demokrata Jamie Ager wygrał wybory do Izby Reprezentantów USA, zdobywając mandat z 11. okręgu wyborczego w Karolinie Północnej i pokonując kandydatkę republikanów, Jennifer Balkcom. Ager zwyciężył, mimo że w tym okręgu, położonym w zachodniej części Karoliny Północnej, wyborcy tradycyjnie silnie popierają Partię Republikańską.

02:38 Republikanka Ashley Moody wygrywa wybory do Senatu USA z Florydy

Republikanka Ashley Moody zwyciężyła we wtorkowych wyborach do Senatu USA, reprezentując stan Floryda i pokonując demokratkę Angie Nixon. Moody objęła to stanowisko po tym, jak gubernator Florydy Ron DeSantis wyznaczył ją na następczynię Marco Rubio, który w 2025 roku objął urząd sekretarza stanu USA.

Moody, była prokurator generalna stanu, dokończy kadencję, którą Rubio rozpoczął w 2022 roku.

02:36 Juliana Stratton przechodzi do historii. Trzy czarnoskóre kobiety w Senacie

Wybór Demokratki z Illinois, Juliany Stratton, oznacza, że ​​po raz pierwszy w historii w amerykańskim Senacie zasiądą jednocześnie trzy czarnoskóre kobiety. Stratton dołączy do dwóch innych czarnoskórych demokratek – senator Lisy Blunt Rochester z Delaware oraz senator Angeli Alsobrooks z Maryland – których mandaty nie podlegały głosowaniu w obecnym cyklu wyborczym.

02:34 Demokratka Helena Foulkes wygrywa wybory na urząd gubernatora Rhode Island

Demokratka Helena Foulkes zwyciężyła we wtorkowych wyborach na urząd gubernatora stanu Rhode Island, pokonując republikanina Aarona Guckiana.

We wrześniowych prawyborach Partii Demokratycznej pokonała urzędującego gubernatora stanu, Dana McKee. Guckian pełni funkcję kierowniczą w stanowym stowarzyszeniu branżowym.

02:25 Demokrata Roy Cooper wygrywa wybory do Senatu USA w Karolinie Północnej

Demokrata Roy Cooper wygrał we wtorek wybory do Senatu USA, reprezentując Karolinę Północną i pokonując republikanina Michaela Whatleya. Zwycięstwo Coopera stanowi dla demokratów kluczowy zysk w ich dążeniu do przejęcia kontroli nad Senatem z rąk republikanów.

Miejsce to zwolniło się, ponieważ urzędujący senator z ramienia Partii Republikańskiej, Thom Tillis, zdecydował, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Cooper jest byłym gubernatorem oraz prokuratorem generalnym stanu. Whatley to były przewodniczący Partii Republikańskiej na szczeblu stanowym i krajowym, który startował przy poparciu prezydenta Donalda Trumpa.

Czytaj więcej Polityka Partia Demokratyczna „odbiła” Karolinę Północną Ray Cooper senatorem Partia Republikańska straciła mandat senatora w Karolinie Północnej w wyborach połówkowych. Nowym senatorem z tego stanu będzie 69-letni kandydat P...

02:23 Floryda. Republikanie nie osiągnęli celu

Republikanie nie osiągają zakładanych rezultatów w staraniach o zdobycie czterech miejsc w Izbie Reprezentantów na Florydzie poprzez zmianę okręgów wyborczych. Demokratyczna reprezentantka Kathy Castor wygrała reelekcję w okręgu metropolitalnym Tampa, a Jared Moskowitz wygrał reelekcję na trzecią kadencję, mimo że przeniósł się do pobliskiego okręgu o republikańskich sympatiach.

Wyścig ten okazał się jednym z najdroższych w całym cyklu wyborczym. Republikanie dążyli do porażki obu kandydatów, zmieniając granice okręgów. Wczesne zwycięstwa Demokratów testują republikańską strategię zmiany granic okręgów wyborczych w niektórych republikańskich stanach w celu utrzymania większości w Izbie Reprezentantów.

02:18 Donald Trump: Mam ostateczną władzę

W czasie gdy w USA zaczęły zamykać się lokale wyborcze w ramach wyborów środka kadencji, prezydent Trump udzielił wypowiedzi kilku mediom. W rozmowie ze stacją CBS News, odpowiadając na pytanie o możliwość przejęcia kontroli nad Kongresem przez Demokratów, Trump stwierdził, że dysponuje „ostateczną władzą”. - Mam ostateczną władzę – nazywa się ona weto – powiedział Trump.

Prezydent USA przekazał dziennikowi „Financial Times”, że przewiduje zwycięstwo Republikanów w wyborach środka kadencji.

W jednym z wpisów w mediach społecznościowych Trump skrytykował sondaże stacji Fox News, które wskazują na spadające notowania jego prezydentury. „Moje wyniki są lepsze niż kiedykolwiek” – napisał.

02:15 Najmłodszy amerykański senator obronił mandat

Jon Ossoff ponownie będzie senatorem z Georgii. Polityk Partii Demokratycznej podkreślał w przeszłości, że do polityki wrócił głównie ze względu na sprzeciw wobec polityki Donalda Trumpa. Jest postrzegany jako potencjalny kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta w 2028 roku.

02:11 Demokraci wygrywają wybory do Senatu w stanach Delaware, Illinois, New Jersey, Rhode Island i Massachusetts

W Delaware demokrata Chris Coons pokonał republikanina Michaela Katza, zapewniając sobie reelekcję.

W New Jersey demokrata Cory Booker pokonał republikanina Justina Murphy’ego, uzyskując reelekcję.

Demokrata John Reed uzyskał reelekcję do Senatu USA, reprezentując stan Rhode Island.

Demokrata Edward Markey uzyskał reelekcję do Senatu USA, reprezentując stan Massachusetts.

02:03 Burmistrz Dearborn: w lokalach wyborczych kończą się karty do głosowania

Burmistrz miasta Dearborn w stanie Michigan, Abdullah H. Hammoud, apeluje do wyborców, by nie rezygnowali z głosowania z powodu długich kolejek w lokalach wyborczych – napływają bowiem sygnały, że kończą się tam karty do głosowania.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">URGENT ELECTION UPDATE: DO NOT LEAVE THE LINE! We’re receiving reports that some precincts have temporarily run out of ballots and that lines are longer than usual. PLEASE STAY IN LINE. DO NOT LEAVE. Give the City Clerk’s team time to restock ballots and allow the lines to move. We appreciate your patience as election workers address these delays. If you are in line by 8 PM, you have the right to vote. Stay in line until you cast your ballot! Let’s keep the momentum going, Dearborn. Every vote matters!</p>— Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) <a href="https://x.com/AHammoudMI/status/2117766457274609928?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

01:59 Demokratka Debbie Wasserman Schultz uzyskuje reelekcję do Izby Reprezentantów USA z 20. okręgu wyborczego na Florydzie

Demokratka Debbie Wasserman Schultz wygrała we wtorek wybory do Izby Reprezentantów USA, reprezentując 20. okręg wyborczy na Florydzie i pokonując republikanina Brenta Andersena. Decyzja Wasserman Schultz o przeniesieniu się do innego okręgu wyborczego okazała się skuteczna – była przewodnicząca Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC) zapewniła sobie tym samym dwunastą kadencję na zajmowanym stanowisku.

Jest ona pierwszą żydowską kongresmenką wybraną ze stanu Floryda; przed uzyskaniem mandatu federalnego zasiadała w stanowej Izbie Reprezentantów oraz Senacie.

01:52 Nikema Williams wygrywa reelekcję do Izby Reprezentantów USA w 5. okręgu wyborczym w Georgii

Demokratka Nikema Williams wygrywa reelekcję do Izby Reprezentantów USA w 5. okręgu wyborczym w Georgii.

01:52 Demokratka Jasmine Clark wygrywa wybory do Izby Reprezentantów USA w 13. okręgu wyborczym w Georgii

Demokratka Jasmine Clark pokonała republikanina Jonathana Chaveza i zdobyła mandat w Izbie Reprezentantów USA z 13. okręgu wyborczego w Georgii.

01:40 Donald Trump jest w fatalnym nastroju

Jeszcze zanim w całych Stanach Zjednoczonych zamknięto lokale wyborcze, Donald Trump - przebywający w Białym Domu, skąd śledzi wyniki wyborów uzupełniających - zaczął atakować stację Fox News. W krótkim odstępie czasu opublikował na swojej platformie, Truth Social, trzy wpisy wymierzone w ten kanał telewizyjny.

W jednym z wpisów zaatakował komentatorkę stacji Jessikę Tarlov nazywając ją „głupią jak but”, w innym zaś krytykuje sondaże przeprowadzane przez ten kanał, które odzwierciedlają niezadowolenie Amerykanów z jego dotychczasowych rządów. „Są przeciwko mnie” – twierdzi w trzecim wpisie, odnosząc się do Fox News.

01:34 W niektórych lokalach wyborczych w Chicago zabrakło kart do głosowania

W kilku lokalach wyborczych w Chicago zabrakło papierowych kart do głosowania. Julie Metea, rzeczniczka miejskiej komisji wyborczej, zapewniła agencję AP, że dodatkowe karty zostaną dodrukowane. Wyjaśniła również, że wyborcy, którzy w chwili zamknięcia lokali wyborczych wciąż będą czekać w kolejce, będą mogli oddać swój głos. Będą też mogli udać się do dowolnego innego z ogólnodostępnych punktów głosowania na terenie miasta.

01:19 Kentucky: Republikanin w Senacie

W Kentucky wyścig do Senatu wygrał republikanin Andy Barr (55,6 proc.).

01:16 Wirginia. Demokrata w Senacie

Wybory do Senatu w Wirginii wygrał Mark Warner (55,2 proc.).

01:08 Zamknięto lokale wyborcze w kolejnych stanach

O godz. 1 polskiego czasu zamknięto lokale wyborcze na Florydzie, w Georgii, New Hampshire, Vermont, Południowej Karolinie i Wirginii.

00:58 W Georgii odnotowano fałszywe wiadomości SMS dotyczące zmiany lokali wyborczych

Jak podano na profilu hrabstwa Fulton na Facebooku, niektórzy wyborcy z tego hrabstwa w stanie Georgia otrzymali fałszywe wiadomości SMS od nieznanego nadawcy, informujące o zmianie lokali wyborczych.

Kyle Gomez-Leineweber, dyrektor ds. polityki w organizacji „Common Cause Georgia”, zajmującej się monitorowaniem procesów wyborczych, przekazał, że organizacja wie o tych wiadomościach, jednak nie ustalono, kto jest ich nadawcą ani czy zawierają one błędne informacje, czy też zostały wysłane celowo w celu wprowadzenia wyborców w błąd.

Gomez-Leineweber poinformował, że wolontariusze zalecają wyborcom weryfikowanie wszelkich informacji w oficjalnych źródłach.

00:41 Lider demokratów wierzy w szanse swojej partii na zdobycie większości w Izbie Reprezentantów

„Stoimy u progu radykalnej zmiany kierunku, w jakim zmierza ten kraj” – powiedział dziennikarzom w Waszyngtonie Hakeem Jeffries, lider demokratów w Izbie Reprezentantów. „Jesteśmy bliscy momentu, w którym demokraci odzyskają kontrolę nad Izbą Reprezentantów”.

Jeśli demokraci zdobędą większość, Hakeem Jeffries może zostać kolejnym spikerem Izby Reprezentantów. Byłby pierwszym Afroamerykaninem na tym wpływowym stanowisku i mógłby m.in. zlecić komisjom Izby Reprezentantów przeprowadzenie dochodzeń w sprawie szeregu kontrowersyjnych działań Donalda Trumpa oraz jego najbliższego otoczenia. Polityk wielokrotnie podkreślał, że demokraci przyjrzą się temu, co określił mianem „bezprecedensowego poziomu korupcji” za czasów administracji Trumpa.

00:21 Trump śledzi wyniki wyborów w Białym Domu

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, prezydent USA śledzi napływające wyniki wyborów z terenu Białego Domu.

Jak wynika z harmonogramu, wcześniej tego dnia prezydent spotkał się z ambasadorem USA w Portugalii oraz wziął udział w kilku spotkaniach poświęconych kwestiom politycznym – żadne z nich nie było otwarte dla prasy.

00:01 Część lokali wyborczych w Indianie i Kentucky zamknięta. Koniec głosowania

Wszystkie lokale wyborcze w tych stanach zostaną zamknięte o 1 w nocy czasu polskiego.

23:38 Trump ogłosił pierwsze zwycięstwo. Republikanin gubernatorem wyspy Guam

Według nieoficjalnych wciąż wyników gubernatorem wyspy Guam został republikanin Vincente „Tony” Ada. Wyścig o miejsce w Izbie Reprezentantów wygrała demokratka Alicia Limtiaco.

„Wow, miejmy nadzieję, że to zapowiedź tego, co nas czeka!” - napisał Trump.

23:32 Sondaż AP: Większość wyborców uważa, że polityka Trumpa zaszkodziła gospodarce USA

Około dwie trzecie wyborców biorących udział w wyborach środka kadencji twierdzi, że polityka Trumpa pogorszyła sytuację gospodarczą w USA, podczas gdy zaledwie co trzeci ankietowany uważa, że ​​przyniosła ona poprawę. Około dwie trzecie wyborców stwierdziło, że polityka celna Trumpa zaszkodziła gospodarce narodowej.

Opinie na temat priorytetów Trumpa – a także jego kompetencji przywódczych – są w przeważającej mierze negatywne. Ponad połowa wyborców uważa, że ​​Trump nie jest silnym przywódcą, nie walczy o ludzi takich jak oni, nie wyznacza właściwych priorytetów i nie posiada zdolności umysłowych niezbędnych do skutecznego sprawowania urzędu prezydenta. Około 6 na 10 wyborców uważa, że ​​Trump przedkłada własne interesy nad dobro kraju, podczas gdy około 4 na 10 twierdzi, że większą wagę przywiązuje on do interesów państwa.

23:12 Kalifornia zdecyduje o podatku dla miliarderów

Przy okazji wyborów połówkowych wyborcy w Kalifornii zdecydują o wprowadzeniu jednorazowego podatku w wysokości 5 proc. dla miliarderów mieszkających w tym stanie. Podatek objąłby około 200 osób, których majątek według stanu na 1 stycznia 2026 roku wynosiłby co najmniej miliard dolarów (z wyłączeniem nieruchomości oraz niektórych rodzajów emerytur i kont emerytalnych).

Większość wpływów z tego tytułu zostałaby przeznaczona na opiekę zdrowotną, a pozostała część na edukację oraz pomoc żywnościową. Zwolennicy twierdzą, że podatek ten stanowi odpowiedź na cięcia w finansowaniu z czasów administracji Trumpa, które mogą doprowadzić do utraty ubezpieczenia zdrowotnego przez część mieszkańców Kalifornii. Do przyjęcia podatku wymagana jest większość głosów.

22:51 Missouri prosi wyborców o podjęcie decyzji w sprawie aborcji i kwestii osób transpłciowych

Zdominowany przez republikanów stanowy organ ustawodawczy Missouri prosi wyborców w wyborach uzupełniających o podjęcie decyzji o zniesieniu lub utrzymaniu konstytucyjnego prawa do aborcji, przyjętego dwa lata temu. Na karcie do głosowania znalazło się również pytanie o zakazanie małoletnim osobom transpłciowym dostępu do opieki medycznej związanej z uzgadnianiem płci.

Nevada, Idaho i Wirginia również zadają podobne pytania wyborcom, aby przeforsować ustawodawstwo przeciwko aborcji i opiece zdrowotnej afirmującej płeć. Zwolennicy prawa do aborcji odnieśli zwycięstwo w 14 z 17 tego typu inicjatyw w całych Stanach Zjednoczonych, odkąd Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade w 2022 roku i zezwolił na egzekwowanie stanowych zakazów aborcji.

22:24 Wybory połówkowe w USA - start kampanii do innych wyborów?

Trump od dziesięciu lat przekształca Partię Republikańską w poddaną sobie machinę polityczną. Ale klęska w wyborach do Kongresu może to zmienić. Na to liczy kilku ważnych kandydatów do walki o Biały Dom. O tym, że wybory połówkowe stanowią wstęp do rywalizacji o prezydenturę pisze Jędrzej Bielecki.

22:00 Michigan. Zastrzeżenia wobec federalnych obserwatorów

Urzędnicy w stanie Michigan wyrazili sprzeciw po otrzymaniu informacji, że federalni obserwatorzy w Dearborn i Flint pytali członków komisji wyborczych o odbyte przez nich szkolenia lub domagali się wglądu w materiały szkoleniowe.

- Jest to niedozwolone w świetle prawa – stwierdziła Angela Benander z Departamentu Stanu (stanowego urzędu administracyjnego). Departament Sprawiedliwości USA przyznał rację stronie stanowej i zobowiązał się do poinstruowania obserwatorów wyborczych – przekazała Benander. Ponadto poinformowała, że ​​w Lansing federalni obserwatorzy próbowali rozmawiać z wyborcami. Takie działanie jest dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy do rozmowy dochodzi już po oddaniu głosu i poza lokalem wyborczym.

21:39 „Rankingi dziwności”. Kto startuje w wyborach połówkowych

„W tym roku grono hochsztaplerów i krętaczy, ludzi pełnych nienawiści oraz zwykłych tępaków jest jeszcze liczniejsze (niż w poprzednich głosowaniach)” – zauważył „Washington Monthly”. O „dziwnych” kandydatach w trwających wyborach pisze Andrzej Łomanowski.

21:17 Amerykańscy astronauci zagłosowali z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Anil Menon, amerykański astronauta pracujący obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przekazał, że wraz z dwoma kolegami wypełnili elektroniczne karty do głosowania i bezpiecznie przesłali je do komisji wyborczych.

- Witamy na stacji kosmicznej, gdzie dziś mamy przywilej oddania głosu – dokładnie tak samo, jak wy na Ziemi – mówi w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

20:48 W USA zagłosowało już prawie 60 mln osób

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez agencję Associated Press, do tej pory swój głos oddało ponad 59 milionów osób. Liczba ta obejmuje głosy oddane wcześniej osobiście oraz korespondencyjnie.

20:23 Jedyne miasto z arabską większością. Frekwencja wyższa niż w 2022 roku

Choć minęła dopiero połowa dnia wyborczego, frekwencja w Dearborn (Michigan), jedynym mieście w USA, w którym większość mieszkańców stanowią Arabowie, już wzrosła – poinformował Abdullah Hammoud, burmistrz tej miejscowości.

20:01 Kiedy poznamy wyniki

Pierwsze wyniki powinny być znane we wtorek, tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Głosowanie zakończy się najpierw w niektórych jurysdykcjach na Wschodnim Wybrzeżu – o godzinie 18:00 czasu lokalnego (północ czas polskiego).

Napływ wyników będzie trwał przez cały wtorkowy wieczór. W przypadku niektórych wyborów ostateczne rozstrzygnięcia mogą jednak zapaść dopiero w środę lub później, w miarę jak kolejne stany zakończą głosowanie, a urzędnicy zaczną publikować cząstkowe dane o liczbie oddanych głosów w miarę ich przeliczania.

19:42 NBC News: Mobilizacja czarnoskórych wyborców

Derrick Johnson, prezes Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Popierania Ludności Kolorowej (NAACP), powiedział w rozmowie z NBC News, że czarnoskórzy wyborcy masowo uczestniczą w wyborach połówkowych, zdając sobie sprawę z ich znaczenia.

Johnson powiedział stacji, że do najważniejszych kwestii dla czarnoskórych Amerykanów należą bezpośrednie ataki na ich tożsamość, widoczne w dyskusji na temat różnorodności, równości i inkluzywności, a także „masowa utrata miejsc pracy wśród wielu członków społeczności w wyniku obecnej sytuacji gospodarczej”.

Nawiązał do sprawy z Luizjany rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy USA, która ostatecznie doprowadziła do ograniczenia możliwości uwzględniania kryterium rasy przy wyznaczaniu okręgów wyborczych do Kongresu. Stwierdził, że decyzja ta jest „jedną z wielu rzeczy wpływających na frekwencję”.

– Nie można nieustannie atakować praw wyborczych Afroamerykanów i oczekiwać, że społeczność nie zareaguje. Ludzie odpowiadają na te działania – dodał.

19:13 Alarm bombowy w lokalu wyborczym w szkole w Toledo

W Toledo(Ohio) zgłoszono alarm bombowy w lokalu wyborczym zorganizowanym w szkole podstawowej. W mieście i jego okolicach odnotowano również szereg innych gróźb.

Policja w Toledo przekazała, że ​​funkcjonariusze zareagowali na zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego w lokalu wyborczym w szkole podstawowej Beverley (Beverley Elementary) tuż przed godziną 10:30 czasu lokalnego. Kilka minut później, około godziny 10:39, wpłynęło kolejne zgłoszenie – tym razem dotyczące miejsca, w którym odbywały się zajęcia dla nauczycieli. Z obu obiektów, w ramach środków ostrożności, ewakuowano przebywające tam osoby.

Policja poinformowała, że ​​powiadomiono jednostkę saperską z północno-zachodniego Ohio (Northwest Ohio Bomb Squad) i skierowano na miejsce psy wyszkolone do wykrywania materiałów wybuchowych. Na razie nie wiadomo, czy oba incydenty są ze sobą powiązane.

18:46 CNN: Nastroje w Białym Domu „ostrożnie optymistyczne”

Wybory do Kongresu, które odbywają się w połowie kadencji Trumpa, są postrzegane jako referendum w sprawie jego prezydentury. Prezydent wielokrotnie apelował do swoich zwolenników, by wyobrażali sobie, że oddając głos na kandydatów Partii Republikańskiej, w rzeczywistości głosują na niego.

Dotychczasowe sondaże zapowiadały rekordową frekwencję i zwycięstwo Demokratów, co może pokrzyżować plany prezydenta na drugą połowę jego kadencji.

W wyemitowanym w poniedziałek podkaście zapowiedział, że w przypadku przejęcia Kongresu przez Demokratów nie będzie podpisywał ich projektów, i nie wykluczył, że zostanie „panem weto”.

18:24 Floryda. Huragan zakłóca pracę 19 lokali wyborczych

Na Florydzie kończy się właśnie sezon huraganów. Trwające ulewy mogą spowodować, że około 19 lokali wyborczych może zostać przeniesionych w inne miejsce.

Do tej pory około pięciu milionów mieszkańców Florydy oddało już głos w ramach głosowania przedterminowego.

18:15 Ponad 1000 obserwatorów wyborów we wszystkich stanach

Ministerstwo sprawiedliwości napisało w komunikacie, że po raz pierwszy w historii około 1000 obserwatorów zostanie skierowanych do wszystkich 50 stanów USA. Resort zaznaczył, że to największa taka misja w historii, a obserwatorzy będą sprawdzać przestrzeganie federalnych przepisów dotyczących praw wyborczych.

Portal Axios zauważył, że resort podjął te bezprecedensowe działania po tym, gdy sądy odrzuciły jego próby zmuszenia poszczególnych stanów do wprowadzenia ograniczeń w głosowaniu w związku z zarzutami dotyczącymi udziału w wyborach osób niebędących obywatelami USA.

17:40 Przewaga demokratów w sondażach sprawia, że niemal na pewno Partia Demokratyczna przejmie większość w Izbie Reprezentantów

O losach większości w Senacie, gdzie Partia Republikańska ma obecnie 53 mandaty, zdecydują wybory w siedmiu stanach: Michigan, Teksasie, Kansas, Ohio, Iowa, Maine i na Alasce.

Wybory połówkowe do Senatu USA Foto: PAP

17:37 Ostatni sondaż agencji Reutera wskazywał, że Partia Demokratyczna ma w skali USA osiem punktów procentowych przewagi nad republikanami

Sondaż przeprowadzono w przededniu wyborów. Wynika z niego, że z Donalda Trumpa zadowolonych jest tylko 32 proc. mieszkańców USA, a 50 proc. zarejestrowanych wyborców niezależnych deklaruje, że głos w wyborach traktuje jako sprzeciw wobec działań Donalda Trumpa.

17:34 Sondaże wskazują, że wybory zakończą się bolesną porażką Partii Republikańskiej. M.in. przez niepopularność Donalda Trumpa

Źródła „New York Times” zdradzają, że kiedy prezydent jest w Białym Domu, coraz częściej wpada w zły nastrój, wręcz się miota. Otoczony potakiwaczami, zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że wybory połówkowe do Kongresu mogą skończyć się dla niego katastrofą - pisze Jędrzej Bielecki.

17:29 Głosowanie potrwa do czwartku do 7.00 rano czasu polskiego

Najpóźniej głosować będą mieszkańcy zachodniej części Aleutów na Alasce, m.in. na wyspach Adak i Atka. Godzinę wcześniej głosować skończą mieszkańcy Alaski i Hawajów.

Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA? Foto: PAP

17:28 Amerykanie wybierają dziś 435 kongresmenów (cały skład Izby Reprezentantów) i 35 ze 100 senatorów

Wybory nazywają się połówkowymi, ponieważ odbywają się w połowie kadencji prezydenta Donalda Trumpa.