Ossoff zdobył mandat według projekcji przedstawianych przez AP, CNN i NBC News. Uzyskał ok. 64 proc. głosów. Georgia jest uważana za tzw. stan wahający się (swing state) tzn., taki, w którym ani demokraci, ani republikanie nie mają wyraźnej przewagi. W wyborach prezydenckich w 2024 roku zwycięstwo w tym stanie, z przewagą ponad 2 punktów procentowych nad Kamalą Harris, uzyskał Donald Trump.

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Jon Ossoff mówił, że Donald Trump chce tylko „zbudować salę balową i podróżować z Natalią”

Ossoff, jak zauważa Reuters, postrzegany jest jako potencjalny kandydat Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Polityk znany jest z bardzo krytycznego stosunku do Donalda Trumpa.

W sierpniu o senatorze stało się głośno po tym, jak w przemówieniu stwierdził, że Donald Trump nie zamierza wykonywać swoich obowiązków jako prezydent, ponieważ chce „zbudować salę balową i podróżować z Natalią”. Było to nawiązanie do bliskiej współpracowniczki Trumpa, Natalie Harp. Senator nigdy nie wycofał się z tych słów ani za nie nie przeprosił.

W czasie kampanii wyborczej senator Partii Demokratycznej zebrał o 126 milionów dolarów więcej niż jego republikański rywal. Collins został kandydatem Partii Republikańskiej w wyborach dzięki poparciu Donalda Trumpa (w prawyborach pokonał Dereka Dooleya, popartego przez ustępującego gubernatora Briana Kempa).

Jon Ossoff jest najmłodszą osobą zasiadającą w Senacie USA

Ossoff to pierwsza osoba urodzona w latach 80-tych XX wieku, która zasiadła w Senacie. Kiedy w 2021 roku wywalczył sobie miejsce w izbie wyższej Kongresu USA, miał 33 lata. Dziś, w wieku 39 lat, nadal pozostaje najmłodszym senatorem.

Senator Partii Demokratycznej jest też pierwszym senatorem pochodzenia żydowskiego reprezentującym Georgię.

Polityczną karierę rozpoczynał jako wolontariusz w biurze Johna Lewisa, kongresmena z Georgii i weterana walki o prawa obywatelskie prowadzonej w latach 60-tych XX wieku w USA. Ossoff pracował potem również dla innego kongresmena z Georgii, Hanka Johnsona.

Przez pewien czas przyszły senator Partii Demokratycznej wziął rozbrat z polityką – ;kierował w Londynie firmą produkującą telewizyjne filmy dokumentalne o tematyce śledczej. Karierę polityczną wznowił w 2017 roku, gdy bez powodzenia ubiegał się o mandat w Izbie Reprezentantów..

Jako główną motywację do powrotu do polityki Ossoff wskazywał sprzeciw wobec Trumpa.