00:00 Aktualne wyniki wyborów

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

19:13 Alarm bombowy w lokalu wyborczym w szkole w Toledo

W Toledo(Ohio) zgłoszono alarm bombowy w lokalu wyborczym zorganizowanym w szkole podstawowej. W mieście i jego okolicach odnotowano również szereg innych gróźb.

Policja w Toledo przekazała, że ​​funkcjonariusze zareagowali na zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego w lokalu wyborczym w szkole podstawowej Beverley (Beverley Elementary) tuż przed godziną 10:30 czasu lokalnego. Kilka minut później, około godziny 10:39, wpłynęło kolejne zgłoszenie – tym razem dotyczące miejsca, w którym odbywały się zajęcia dla nauczycieli. Z obu obiektów, w ramach środków ostrożności, ewakuowano przebywające tam osoby.

Policja poinformowała, że ​​powiadomiono jednostkę saperską z północno-zachodniego Ohio (Northwest Ohio Bomb Squad) i skierowano na miejsce psy wyszkolone do wykrywania materiałów wybuchowych. Na razie nie wiadomo, czy oba incydenty są ze sobą powiązane.

18:46 CNN: Nastroje w Białym Domu „ostrożnie optymistyczne”

Wybory do Kongresu, które odbywają się w połowie kadencji Trumpa, są postrzegane jako referendum w sprawie jego prezydentury. Prezydent wielokrotnie apelował do swoich zwolenników, by wyobrażali sobie, że oddając głos na kandydatów Partii Republikańskiej, w rzeczywistości głosują na niego.

Dotychczasowe sondaże zapowiadały rekordową frekwencję i zwycięstwo Demokratów, co może pokrzyżować plany prezydenta na drugą połowę jego kadencji.

W wyemitowanym w poniedziałek podkaście zapowiedział, że w przypadku przejęcia Kongresu przez Demokratów nie będzie podpisywał ich projektów, i nie wykluczył, że zostanie „panem weto”.

18:24 Floryda. Huragan zakłóca pracę 19 lokali wyborczych

Na Florydzie kończy się właśnie sezon huraganów. Trwające ulewy mogą spowodować, że około 19 lokali wyborczych może zostać przeniesionych w inne miejsce.

Do tej pory około pięciu milionów mieszkańców Florydy oddało już głos w ramach głosowania przedterminowego.

18:15 Ponad 1000 obserwatorów wyborów we wszystkich stanach

Ministerstwo sprawiedliwości napisało w komunikacie, że po raz pierwszy w historii około 1000 obserwatorów zostanie skierowanych do wszystkich 50 stanów USA. Resort zaznaczył, że to największa taka misja w historii, a obserwatorzy będą sprawdzać przestrzeganie federalnych przepisów dotyczących praw wyborczych.

Portal Axios zauważył, że resort podjął te bezprecedensowe działania po tym, gdy sądy odrzuciły jego próby zmuszenia poszczególnych stanów do wprowadzenia ograniczeń w głosowaniu w związku z zarzutami dotyczącymi udziału w wyborach osób niebędących obywatelami USA.

17:40 Przewaga demokratów w sondażach sprawia, że niemal na pewno Partia Demokratyczna przejmie większość w Izbie Reprezentantów

O losach większości w Senacie, gdzie Partia Republikańska ma obecnie 53 mandaty, zdecydują wybory w siedmiu stanach: Michigan, Teksasie, Kansas, Ohio, Iowa, Maine i na Alasce.

Wybory połówkowe do Senatu USA Foto: PAP

17:37 Ostatni sondaż agencji Reutera wskazywał, że Partia Demokratyczna ma w skali USA osiem punktów procentowych przewagi nad republikanami

Sondaż przeprowadzono w przededniu wyborów. Wynika z niego, że z Donalda Trumpa zadowolonych jest tylko 32 proc. mieszkańców USA, a 50 proc. zarejestrowanych wyborców niezależnych deklaruje, że głos w wyborach traktuje jako sprzeciw wobec działań Donalda Trumpa.

17:34 Sondaże wskazują, że wybory zakończą się bolesną porażką Partii Republikańskiej. M.in. przez niepopularność Donalda Trumpa

Źródła „New York Times” zdradzają, że kiedy prezydent jest w Białym Domu, coraz częściej wpada w zły nastrój, wręcz się miota. Otoczony potakiwaczami, zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że wybory połówkowe do Kongresu mogą skończyć się dla niego katastrofą - pisze Jędrzej Bielecki.

17:29 Głosowanie potrwa do czwartku do 7.00 rano czasu polskiego

Najpóźniej głosować będą mieszkańcy zachodniej części Aleutów na Alasce, m.in. na wyspach Adak i Atka. Godzinę wcześniej głosować skończą mieszkańcy Alaski i Hawajów.

Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA? Foto: PAP

17:28 Amerykanie wybierają dziś 435 kongresmenów (cały skład Izby Reprezentantów) i 35 ze 100 senatorów

Wybory nazywają się połówkowymi, ponieważ odbywają się w połowie kadencji prezydenta Donalda Trumpa.